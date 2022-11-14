Conheça o Catar, o país da Copa do Mundo 2022

Taça da Copa do Mundo é o objeto mais cobiçado pelas 32 seleções que disputam o Mundial Crédito: Divulgação / FIFA

O Catar é um país da Ásia Ocidental, envolvido pelo Golfo Pérsico, com uma população estimada em pouco mais de 2,8 milhões de habitantes. Sua capital, Doha, é a cidade mais rica, movimentada e populosa do país.

No Catar, a língua árabe é a oficial, mas por lá, você também encontra nativos falando inglês, língua presente no país devido ao domínio do Reino Unido até 1971, além disso, o inglês é aprendido para facilitar a comunicação com os visitantes. O país é governado em regime de monarquia absoluta, e atualmente é comandado pelo emir Tamin bin Hamad Al Thani, que está no posto desde 2013.

ECONOMIA

No Catar, o PIB supera US$ 146,4 bilhões, sendo um dos maiores do mundo. Mesmo sendo um país pequeno em extensão territorial, conta com uma economia aquecida desde os anos 40, por conta da exploração de petróleo e gás natural, abundantes na região.

Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Catar pode ser considerado o país mais rico do mundo em relação ao PIB per capita, que gira em torno de US$ 124 mil, aproximadamente R$ 655 mil.

Em conexões econômicas com Coreia do Sul, Japão, Índia, China e Cingapura, o Catar se tornou uma potência em exportações de derivados do petróleo, polímeros de etileno e alumínio bruto. No quesito importações, as principais estão ligadas a veículos de luxo, aviões, helicópteros, turbinas a gás e joias, produtos oriundos de países como Reino Unido, França, Alemanha e novamente a China.

DOHA, A CAPITAL

A capital do país asiático é Doha, localizada na Região Leste. A cidade é a mais populosa e mais rica do Catar, banhada pelo Golfo Pérsico e com temperaturas altíssimas, principalmente no verão. Por lá, os termômetros atingem cerca de 45ºC. Além da Copa do Mundo, Doha já recebeu outras competições esportivas como os Jogos Asiáticos, em 2006, Jogos Pan-Arábicos 2011, além de jogos da Copa da Ásia.

Doha, a capital do Catar Crédito: Unsplash

ALTAS TEMPERATURAS

Como muitos sabem, a Copa do Mundo do Catar será a primeira realizada no período dos dois últimos meses do ano. Por conta das altas temperaturas na região, carente de vegetação nativa e coberta por areia, os termômetros no país variam ao longo do ano entre 14ºC e 45ºC, mas em Doha, os 50,4ºC foram registrados em julho de 2010.

Já no período de dezembro e março, a temperatura média é de 26ºC, clima mais ameno para partidas de futebol que demandam muito esforço físico dos jogadores, além de ser mais confortável para os torcedores que estarão lotando os estádios do país.

REGRAS RÍGIDAS

O Catar é um país com duras regras e extremamente conservador. Por lá, relações homossexuais são consideradas crime, podendo haver punição com castigo físico, prisão e até deportação, em caso de estrangeiros.

Para as vestimentas e momentos de diversão, os turistas devem estar atentos! O uso de trajes ocidentais é permitido, não sendo obrigatório o uso de túnicas e véus (tradicionais com os nativos). Mas o uso de camisetas, blusas curtas, decotes e peças de roupas que exponham muito o corpo deve ser evitado, além disso, o consumo de álcool durante o Mundial será limitado. Dentro dos estádios, o consumo de álcool é proibido, e fora deles, apenas em horários e locais controlados que o consumo será permitido.

Conforme a organização do Mundial, o torcedor só poderá beber entre 18h30 e 2h, e andar pelas ruas aparentando embriaguez não é recomendado, visto que por lá isso é passível para uma abordagem policial.

O Catar possui apenas uma distribuidora de bebidas autorizada e o acesso para nativos que querem consumir em casa também é controlado. Para turistas que vão até o Catar está vetado o transporte de bebidas alcoólicas em bolsas e malas, e eles também não podem comprar na distribuidora citada.

Mesmo nos locais e horários controlados, a diversão será um pouco salgada. O preço médio das bebidas no Catar é altíssimo se comparado com o Brasil. Nos pontos de venda e nas boates do país (que também são controladas e com horários rígidos), uma long neck de cerveja custa aproximadamente 50 rial, moeda do país, valor que convertido para o real gira em torno de R$ 70. Já um copo de 500 ml pode custar o equivalente a R$ 90.

CULINÁRIA

Assim como outros países do Oriente Médio, o país da Copa de 2022 tem refeições bem fartas e coloridas, alta variedade e um mix de sabor incomparável.

Alguns pratos, inclusive, são bem conhecidos no Brasil, o que pode facilitar para o torcedor brasileiro que viaja para o Mundial. Um dos mais famosos é o tabule, uma mistura de trigo para quibe, tomate, cebola, pepino e uma mescla de temperos. Geralmente o tabule é acompanhado de pão sírio e seus ingredientes podem variar.

Tabule, prato típico do Catar Crédito: Reprodução / tudogostoso.com

Pastéis também são muito comuns no Catar, servindo como opção de lanche rápido aos visitantes que não querem entrar muito na culinária local.

Para aqueles que não dispensam o arroz, o majboos é o prato ideal! Geralmente, sua receita conta com o grão misturado com frango ou então carne de cordeiro. Em seu tempero, o curry é utilizado para dar uma coloração amarela ao alimento, que também conta com adição de cominho e coentro, bem conhecidos da culinária brasileira. Além disso, ovos cozidos também podem acompanhar o prato.

Majboos (ou machboos) é um prato que pode ser feito com frango ou carne de cordeiro Crédito: qatarliving.com

Para os vegetarianos, uma opção é o kousa mahshi, que nada mais é que uma abobrinha recheada com arroz e grão-de-bico e mergulhada em molho de tomate. Originalmente, a carne moída é o recheio principal, assim, o prato agrada a todos os paladares.

Kousa mahshi pode ser recheado com grão-de-bico ou com carne moída Crédito: fridaysnacks.info

Aos amantes de doces, o luqaimat é um bolinho que se parece muito com o nosso bolinho de chuva. Com farinha, açúcar, amido de milho e cardamomo (grão que serve como uma espécie de cobertura), ele é macio por dentro e crocante por fora.

Luqaimat se parece muito com o tradicional bolinho de chuva Crédito: https://everylittlecrumb.com/

Sites especializados no turismo do país, indicam que o ideal é que o turista tenha de US$ 80 à US$ 100 por dia para os gastos com alimentação nos restaurantes locais.

FUTEBOL NO PAÍS

O futebol não é o ponto forte do Catar nos esportes. Boa parte dos jogadores de sua seleção jogam em outros clubes da Ásia e da Europa. Na seleção, não tem jogadores de muita representatividade e nem grande qualidade técnica, portanto, deve ser um anfitrião que não deve passar da fase de grupos.

Em 2010, o Catar ganhou o direito de sediar a Copa do Mundo de 2022 e a decisão foi bastante criticada. A escolha envolveu inúmeras polêmicas e acusações de corrupção, detre elas, a denúncia de que o Catar pagou para que pudesse ser a sede do Mundial. Tal acusação foi investigada com os órgãos internos da FIFA, que revelou que não houve fraude.

CONHEÇA OS ESTÁDIOS

Na Copa do Catar, oito estádios serão o templo para o maior evento esportivo do planeta. Sete deles foram construídos exclusivamente para o Mundial e contam com tecnologia de ponta para lidar com as altas temperaturas da região, a fim de proporcionar conforto, segurança e uma ótima experiência aos torcedores.

Estádio Khalifa

O Khalifa é um dos estádios mais conhecidos do Catar Crédito: Divulgação

O Khalifa é o único estádio que não foi construído exclusivamente para a Copa, mas passou por uma grande reforma. Inaugurado em 1976, é um estádio conhecido do Catar, utilizado para competições e apresentações internacionais. Em sua reforma, uma proteção contra o sol na arquibancada foi incluída e também um sistema de climatização para amenizar o calor dentro das dependências do estádio, que será o palco da disputa de terceiro lugar do Mundial.

Nacional de Lusail

Nacional de Lusail recebe a primeira e a terceira partida do Brasil durante a fase de grupos Crédito: Divulgação

O Lusail fica bem pertinho da capital Doha, apenas 15 km de distância. Com capacidade para mais de 80 mil pessoas, é considerado um dos mais importantes para a Copa. Será o palco da grande final, além da cerimônia de encerramento. Depois do Mundial, o local será transformado em um espaço comunitário, com lojas, escolas, clínicas de saúde e instalações esportivas. Os assentos do estádio serão retirados e cedidos para projetos esportivos por todo o país.

O Lusail, inclusive, é o palco de estreia da Seleção Brasileira, contra a Sérvia, no dia 24/11, às 16 horas. O estádio recebe novamente o Brasil na partida contra Camarões, pela terceira rodada do Grupo G, já no dia 2/12, também às 16 horas.

Al Bayt

Al Bayt será o palco da abertura da Copa do Mundo do Catar Crédito: Divulgação

Sede da abertura da Copa e local de disputa de uma das semifinais da competição, o Al Bayt fica na cidade de Al Khor. Também construído exclusivamente para a Copa, o estádio possui formato de tendas beduínas, que serviam de moradia para o povo nômade nos desertos do Catar. Sua capacidade ultrapassa os 60 mil lugares.

Al Thumama

Al Thumama possui simbolismos que refletem a cultura do Catar Crédito: Divulgação

Também próximo a Doha, o Al Thumama fica na cidade de mesmo nome, a 12 km. Esse estádio carrega uma série de significados para o povo daquele país, pois foi projetado para refletir a cultura, história e simbolismo da região. Com capacidade para 40 mil torcedores, o estádio também possui sistema de climatização que pode deixar a temperatura interna em 18ºC, possibilitando mais conforto aos espectadores.

Porto de Doha (Stadium 974)

Porto de Doha receberá a segunda partida do Brasil nesta Copa, no dia 28/11 Crédito: Divulgação

Com capacidade para aproximadamente 40 mil pessoas, o “Ras Abu Aboud” é um grande exemplo de sustentabilidade. Ele foi construído com contêineres reciclados e pode ser desmontado e transferido para outro local, por conta de sua estrutura modular em metal e os assentos removíveis. Porto de Doha é o local da segunda partida do Brasil, onde enfrenta a Suíça no dia 28/11, às 13 horas.

Cidade da Educação (Education City)

O estádio Cidade da Educação foi construído nas proximidades de escolas, universidades e centros de pesquisa Crédito: Divulgação

O nome do estádio não é em vão. Construído próximo a universidades, escolas e centros de pesquisas importantes do país, localizado em Doha, foi pensado justamente para inspirar o conhecimento do povo local.

Também chamado de “Diamante do Deserto”, por possuir recortes em sua estrutura que lembram a pedra preciosa, além de refletir a luz solar. Com capacidade para 40 mil pessoas, também tem a possibilidade de ser desmontado, e ao fim do Mundial, terá sua estrutura reduzida para receber 20 mil torcedores, já que a outra metade será doada para outros estádios do Catar.

Al Janoub

Al Janoub comporta até 40 mil torcedores e receberá os jogos das oitavas de final Crédito: Divulgação

Pronto desde 2019, esse foi um dos primeiros estádios que teve as obras concluídas para o Mundial de 2022. O local receberá partidas até as oitavas de final da Copa e ao fim do torneio também terá sua capacidade reduzida para doação e otimização dos recursos da obra. Até as oitavas, o estádio pode receber 40 mil torcedores em suas dependências.

Al-Rayyan

O Al-Rayyan conta com uma das estruturas mais tecnológicas do Mundial do Catar Crédito: Divulgação

Construído no mesmo local do antigo Ahmed bin Ali, o Al-Rayyan é outro estádio que dá um show no quesito sustentabilidade. Em 2015, o antigo estádio, que tinha capacidade para 21 mil pessoas, foi demolido para dar lugar ao novo palco do futebol.