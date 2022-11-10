Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Homenagem à Seleção no ES tem foto de ídolos e de ensaio nu de Vampeta
Inusitado

Homenagem à Seleção no ES tem foto de ídolos e de ensaio nu de Vampeta

Estrela do Norte, clube de Cachoeiro de Itapemirim, fez um mural em alusão ao Mundial do Catar, e a imagem de um dos homenageados chamou a atenção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2022 às 15:43

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 15:43

Estrela do Norte, clube de Itapemirim, fez mural em alusão à Copa do Mundo
Mural no Estádio do Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução
O estádio do Estrela do Norte já está no clima da Copa do Mundo do Catar com craques, do passado e do presente, estampados no muro. O painel, instalado no Sumaré, assume destaque não só pela importância dos atletas, mas por uma foto onde o pentacampeão mundial Vampeta posou nu.
A arte foi criação do Boteco do Caranguejo, que fica nas proximidades da casa do Estrela do Norte. A pintura surgiu após conversa com a diretoria junto ao estabelecimento. O “Velho Vamp” é o único sem a camisa amarelinha ou algo que remeta ao clube Alvinegro. O ídolo do Corinthians aparece na famosa foto tirada em 1999, em um ensaio produzido pela revista G Magazine.
No muro encontra-se a mensagem a favor do Boteco do Caranguejo, chamado de “O Bar da Copa” e contém a taça da Copa do Mundo e o escudo do Estrela do Norte. O Gigante do Sumaré busca fomentar a participação dos habitantes da cidade de Cachoeiro de Itapemirim no momento de Copa
Além de Vampeta, o lateral-direito Cafú e o atacante Ronaldo Fenômeno estão no muro do estádio do Sumaré. Entre os convocados para 2022, estão os atacantes Vinícius Júnior e Neymar.

LEIA MAIS SOBRE COPA DO MUNDO

Veja as regras para pintar e enfeitar ruas para a Copa na Grande Vitória

Família festeja em Nova Venécia a convocação de Richarlison para a Copa

Veja reação de Richarlison e da família com convocação para a Copa

Veja a lista dos 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Catar

Jornalistas de A Gazeta vão cobrir a Copa do Mundo direto do Catar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Catar Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados