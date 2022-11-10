Homenagem à Seleção no ES tem foto de ídolos e de ensaio nu de Vampeta

Mural no Estádio do Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução

O estádio do Estrela do Norte já está no clima da Copa do Mundo do Catar com craques, do passado e do presente, estampados no muro. O painel, instalado no Sumaré, assume destaque não só pela importância dos atletas, mas por uma foto onde o pentacampeão mundial Vampeta posou nu.

A arte foi criação do Boteco do Caranguejo, que fica nas proximidades da casa do Estrela do Norte. A pintura surgiu após conversa com a diretoria junto ao estabelecimento. O “Velho Vamp” é o único sem a camisa amarelinha ou algo que remeta ao clube Alvinegro. O ídolo do Corinthians aparece na famosa foto tirada em 1999, em um ensaio produzido pela revista G Magazine.

No muro encontra-se a mensagem a favor do Boteco do Caranguejo, chamado de “O Bar da Copa” e contém a taça da Copa do Mundo e o escudo do Estrela do Norte. O Gigante do Sumaré busca fomentar a participação dos habitantes da cidade de Cachoeiro de Itapemirim no momento de Copa