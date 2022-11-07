Família festeja em Nova Venécia a convocação de Richarlison para a Copa

Familiares e amigos de Richarlison vibraram com a convocação Crédito: Fernando Madeira

Dava para sentir que o coração de familiares e amigos de Richarlison batia em ritmo mais acelerado do que o normal na casa da avó do atacante, dona Sebastiana, em Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo, nesta segunda-feira (7). Um misto de expectativa e ansiedade tomava conta da sala à medida que se aproximava a hora da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo . E que se transformou em explosão de alegria e também choro de emoção quando o nome do jogador foi anunciado pelo técnico Tite.

A movimentação começou cedo. Aos poucos, filhos, netos, sobrinhos, primos e amigos de dona Sebastiana foram chegando. Era hora do almoço e, com todo carinho e acolhida — coisa de vó —, foram postas à mesa panelas de feijão carioca, arroz, macarrão, purê, polenta e frango com quiabo. "É simples, mas é de coração", disse dona Taninha, como é chamada.

João, 6 anos, disse que sonha em ser atacante como o tio Richarlison Crédito: Fernando Madeira

Todos vestiam a camisa do Tottenham, da Inglaterra — atual clube de Richarlison —, ou da Seleção Brasileira. No quintal, havia espaço também para a criançada jogar bola. Eram chutes para o lado e para o outro. O portão de entrada da casa virou um "gol". Sobrinho da fera, João, de 6 anos, disse que sonha em ser atacante igual ao tio.

Uma das atrações do encontro foi dona Julita. Aos 90 anos, a bisavó de Richarlison deu um show de simpatia e energia. Toda contente com o desempenho do bisneto, ela diz que sempre o assiste marcando gols e jogando bem. "Que Deus me dê mais tempo para eu ver tudo de bonito que você fizer, meu filho", disse a bisavó, em mensagem para o atacante.

Julita, bisavó de Richarlison, deu show de simpatia durante a festa da convocação Crédito: Fernando Madeira

Ela se sentou no sofá da sala e aguardou o momento da convocação, acompanhada de toda a galera. Em 2019, quando foi selecionado para disputar a Copa América, o capixaba estava na casa da avó. Dessa vez, Richarlison permaneceu em Londres, enquanto se recupera de uma lesão na panturrilha e acompanha o seu time no Campeonato Inglês e na Liga dos Campeões.

E foi justamente no momento em que Tite iria anunciar os nomes que o sinal da TV ficou fraco e caiu. Enquanto uns conseguiram acompanhar o evento pelo smartphone, outros tentaram resolver o problema e fazer a televisão funcionar novamente. Deu certo!

Por ordem alfabética, Tite falou posição por posição. Quando chegou ao ataque, o técnico preferiu levar mais atletas — nove ao todo —, o que alimentou ainda mais a tensão no ar. Richarlison foi o antepenúltimo nome da lista e logo em seguida veio a euforia. A felicidade se espalhou pelo espaço, com pulos, gritos e socos no ar.

Também foi difícil segurar as lágrimas de emoção. Rian Andrade, irmão mais novo e quase idêntico de Richarlison, chorou e precisou do ombro da família.

Rian chorou de emoção com a convocação do irmão Crédito: Fernando Madeira

Depois, durante entrevista para A Gazeta e a TV Gazeta, Antonio Andrade, pai do Pombo — apelido de Richarlison no futebol —, também veio às lágrimas, enquanto passava um filme na cabeça.

Antonio Andrade se emocionou com a convocação do filho Crédito: TV Gazeta / Reprodução

"É um sonho realizado para mim e, principalmente, para ele. Sempre lutou por esses momentos. Só agradeço a Deus e à família, que sempre torce, aos amigos e às pessoas que participam da trajetória dele desde o começo. Que ele não perca essa gratidão que temos de ter sempre pelas pessoas. Que ele não perca essa essência dele, humilde, aquele menino que jogava bola. Que essa criança dentro dele nunca saia. Quem vê aquele ‘monstro’, cheio de raça, não conhece aquela criança" Antonio Andrade - Pai de Richarlison

Depois foi a vez de o Pombo ligar para a família, por vídeo, celebrando a convocação. Ele também festejou na Inglaterra. Richarlison será o quarto capixaba a representar o Espírito Santo pela Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo, depois de Fontana (1970), Carlos Germano (1998) e Maxwell (2014).