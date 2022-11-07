  • Richarlison será camisa 9; confira a numeração da Seleção na Copa
Seleção Brasileira

Capixaba foi escolhido pelo técnico Tite para usar o número consagrado por Ronaldo Fenômeno na conquista do penta, em 2022
Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 15:25

O capixaba Richarlison atuando pela seleção brasileira
Richarlison vai disputar a primeira Copa do Mundo pela Seleção Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
SÃO PAULO - Além da lista com os 26 nomes convocados para a Copa do Mundo do Catar, a CBF divulgou na tarde desta segunda-feira (7) a numeração que os jogadores utilizarão no Mundial.
Sem surpresas, Neymar seguirá utilizando a camisa 10 da Seleção BrasileiraRicharlison, atacante capixaba do Tottenham, herdou a camisa 9 consagrada por Ronaldo Fenômeno na última Copa conquistada pelo Brasil em 2002.
Os convocados se apresentarão na próxima segunda-feira (14), em Turim, na Itália — onde a Seleção permanecerá até o dia 19, quando segue viagem para o Catar.
A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, às 16h (de Brasília), contra a Sérvia. Os outros adversários do Grupo G são a Suíça e Camarões.
Veja a lista com a numeração das camisas:
  1. Alisson
  2. Danilo
  3. Thiago Silva
  4. Marquinhos
  5. Casemiro
  6. Alex Sandro
  7. Lucas Paquetá
  8. Fred
  9. Richarlison
  10. Neymar
  11. Raphinha
  12. Weverton
  13. Daniel Alves
  14. Éder Militão
  15. Fabinho
  16. Alex Telles
  17. Bruno Guimarães
  18. Antony
  19. Gabriel Jesus
  20. Vinicius Jr.
  21. Rodrygo
  22. Bremer
  23. Ederson
  24. Gabriel Martinelli
  25. Pedro
  26. Everton Ribeiro

