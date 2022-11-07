Richarlison será camisa 9; confira a numeração da Seleção na Copa

SÃO PAULO - Além da lista com os 26 nomes convocados para a Copa do Mundo do Catar, a CBF divulgou na tarde desta segunda-feira (7) a numeração que os jogadores utilizarão no Mundial.
Sem surpresas, Neymar seguirá utilizando a camisa 10 da Seleção Brasileira. Richarlison, atacante capixaba do Tottenham, herdou a camisa 9 consagrada por Ronaldo Fenômeno na última Copa conquistada pelo Brasil em 2002.
Os convocados se apresentarão na próxima segunda-feira (14), em Turim, na Itália — onde a Seleção permanecerá até o dia 19, quando segue viagem para o Catar.
A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, às 16h (de Brasília), contra a Sérvia. Os outros adversários do Grupo G são a Suíça e Camarões.
Veja a lista com a numeração das camisas:
- Alisson
- Danilo
- Thiago Silva
- Marquinhos
- Casemiro
- Alex Sandro
- Lucas Paquetá
- Fred
- Richarlison
- Neymar
- Raphinha
- Weverton
- Daniel Alves
- Éder Militão
- Fabinho
- Alex Telles
- Bruno Guimarães
- Antony
- Gabriel Jesus
- Vinicius Jr.
- Rodrygo
- Bremer
- Ederson
- Gabriel Martinelli
- Pedro
- Everton Ribeiro