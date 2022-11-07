  • Veja reação de Richarlison e da família com convocação para a Copa
Confira o vídeo

Veja reação de Richarlison e da família com convocação para a Copa

Em Londres, atacante vibrou ao ouvir seu nome na lista de Tite; familiares do jogador também comemoraram em Nova Venécia, no Norte do Estado
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

07 nov 2022 às 14:32

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 14:32

Convocado para disputar sua primeira Copa do MundoRicharlison reagiu com muita festa ao ouvir seu nome na lista do técnico da Seleção Brasileira, Tite, no início da tarde desta segunda-feira (7).
Diretamente de Londres, onde vive desde julho, quando foi contratado pelo Tottenham, o capixaba comemorou ao lado de familiares e amigos. Richarlison será o quarto jogador do Espírito Santo a disputar um Mundial. Antes dele, vieram: Fontana (México, 1970); Carlo Germano (França, 1998); e Maxwell (Brasil, 2014).
Em Nova Venécia, terra natal de Richarlison, no Norte do Estado familares e amigos também comemoram a convocação do atacante. Veja no vídeo abaixo o momento da vibração tanto do jogador quanto de sua família pela presença na lista da Copa do Catar.

Convocação tem capixaba Richarlison e surpresas no ataque

Richarlison será o quarto capixaba a disputar a Copa do Mundo com a Seleção

Veja a lista dos 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Catar

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pane no controle aéreo em SP impacta voos no Aeroporto de Vitória
Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde

