Veja reação de Richarlison e da família com convocação para a Copa

Convocado para disputar sua primeira Copa do Mundo, Richarlison reagiu com muita festa ao ouvir seu nome na lista do técnico da Seleção Brasileira, Tite, no início da tarde desta segunda-feira (7).
Diretamente de Londres, onde vive desde julho, quando foi contratado pelo Tottenham, o capixaba comemorou ao lado de familiares e amigos. Richarlison será o quarto jogador do Espírito Santo a disputar um Mundial. Antes dele, vieram: Fontana (México, 1970); Carlo Germano (França, 1998); e Maxwell (Brasil, 2014).
Em Nova Venécia, terra natal de Richarlison, no Norte do Estado familares e amigos também comemoram a convocação do atacante.