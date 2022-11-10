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De olho nas datas

Brasil deve jogar maior parte de suas partidas na Copa em dias úteis

Somente nas quartas de final, se passar em segundo lugar no grupo, e na final, Seleção pode ter jogos em finais de semana
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 nov 2022 às 17:26

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 17:26

  • IGOR TRUZ MORAES

SÃO PAULO - A Seleção Brasileira deverá jogar a ampla maioria de suas partidas na Copa do Mundo 2022 em dias úteis no Brasil. Das sete possíveis partidas caso a equipe avance até o final da competição, no máximo dois jogos da Copa do Mundo serão disputados aos finais de semana.
Jogadores da Seleção Brasileira em comemoração de gol
Jogadores da Seleção Brasileira em comemoração de gol Crédito: Lucas Figueiredo / CBF
Além da disputa de terceiro lugar e da final da competição, que respectivamente acontecerão no sábado (17 de dezembro) e no domingo (18 de dezembro), existe apenas a possibilidade de que o Brasil jogue as quartas de final em um final de semana.
Esta hipótese ocorrerá apenas no caso de a equipe do técnico Tite se classificar em segundo lugar na fase de grupos. Se isso acontecer, e a Seleção passar pelas oitavas de final, o Brasil disputará o jogo válido pelas quartas no dia 10 de dezembro, um sábado, às 16 horas.
Todas as demais partidas acontecerão em dias úteis.
A Seleção Brasileira está no Grupo G e fará sua estreia às 16 horas do dia 24 de novembro, uma quinta-feira, em partida contra a Sérvia. Ainda na fase de grupos, o Brasil enfrentará a Suíça às 13 horas do dia 28 de novembro, uma segunda-feira; e Camarões no dia 2 de dezembro, uma sexta-feira, às 16 horas
Os dois primeiros colocados do grupo na primeira fase avançam para a fase final.

Veja dias da semana que o Brasil pode jogar até a final da Copa do Mundo

Fase de grupos
> Quinta-feira (24/11) - Brasil x Sérvia - 16h
> Segunda-feira (28/11) - Brasil x Suíça - 13h
> Sexta-feira (02/12) - Brasil x Camarões - 16h
Em caso de classificação em primeiro lugar na fase de grupos:
> Segunda-feira (5/12) - 16h - oitavas de final
> Sexta-feira (9/12) - 16h - quartas de final
> Terça-feira (13/12) - 16h - semifinal
> Sábado (17/12) - 12h - disputa do terceiro lugar
> Domingo (18/12) - 12h - final
Em caso de classificação em segundo lugar na fase de grupos:
> Terça-feira (6/12) - 16h - oitavas de final
> Sábado (10/12) - 16h - quartas de final
> Quarta-feira (14/12) - 16h - semifinal
> Sábado (17/12) - 12h - disputa do terceiro lugar
> Domingo (18/12) - 12h - final

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