Brasil deve jogar maior parte de suas partidas na Copa em dias úteis

IGOR TRUZ MORAES

SÃO PAULO - A Seleção Brasileira deverá jogar a ampla maioria de suas partidas na Copa do Mundo 2022 em dias úteis no Brasil. Das sete possíveis partidas caso a equipe avance até o final da competição, no máximo dois jogos da Copa do Mundo serão disputados aos finais de semana.

Jogadores da Seleção Brasileira em comemoração de gol Crédito: Lucas Figueiredo / CBF

Além da disputa de terceiro lugar e da final da competição, que respectivamente acontecerão no sábado (17 de dezembro) e no domingo (18 de dezembro), existe apenas a possibilidade de que o Brasil jogue as quartas de final em um final de semana.

Esta hipótese ocorrerá apenas no caso de a equipe do técnico Tite se classificar em segundo lugar na fase de grupos. Se isso acontecer, e a Seleção passar pelas oitavas de final, o Brasil disputará o jogo válido pelas quartas no dia 10 de dezembro, um sábado, às 16 horas.

Todas as demais partidas acontecerão em dias úteis.

A Seleção Brasileira está no Grupo G e fará sua estreia às 16 horas do dia 24 de novembro, uma quinta-feira, em partida contra a Sérvia. Ainda na fase de grupos, o Brasil enfrentará a Suíça às 13 horas do dia 28 de novembro, uma segunda-feira; e Camarões no dia 2 de dezembro, uma sexta-feira, às 16 horas

Os dois primeiros colocados do grupo na primeira fase avançam para a fase final.

Veja dias da semana que o Brasil pode jogar até a final da Copa do Mundo

Fase de grupos

> Quinta-feira (24/11) - Brasil x Sérvia - 16h

> Segunda-feira (28/11) - Brasil x Suíça - 13h

> Sexta-feira (02/12) - Brasil x Camarões - 16h



Em caso de classificação em primeiro lugar na fase de grupos:

> Segunda-feira (5/12) - 16h - oitavas de final

> Sexta-feira (9/12) - 16h - quartas de final

> Terça-feira (13/12) - 16h - semifinal

> Sábado (17/12) - 12h - disputa do terceiro lugar

> Domingo (18/12) - 12h - final

