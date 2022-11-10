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Rumo ao Catar!

Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #24: País de Gales

A Copa do Mundo de 2022 está chegando. Confira a trajetória, destaques e mais informações sobre as 32 seleções que disputarão a Copa do Catar
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

10 nov 2022 às 15:17

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 15:17

País de Gales irá disputar a segunda Copa do Mundo em sua história
País de Gales irá disputar a segunda Copa do Mundo em sua história Crédito: Divulgação
Copa do Mundo do Catar está cada vez mais próxima. Com isso, A Gazeta decidiu fazer uma breve análise de todas a seleções que estarão no Mundial que começa em 20 de novembro. A série aborda tópicos como escalação e formação, estilo de jogo, campanha até a Copa, principal destaque e melhor participação em Copas. Nessa edição, iremos conhecer a Seleção do País de Gales.

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

O treinador Robert Jonh Page mescla as formações na seleção galesa. Nas partidas das Eliminatórias e na recente disputa da Liga das Nações, ele diversificou bastante o elenco. O que não deu muito certo, contando que nos seis jogos da Liga, não conquistou nenhuma vitória.
Analisando a convocação divulgada por Page, o time titular que deve figurar no Catar é o seguinte:
Provável elenco titular do País de Gales na Copa do Mundo do Catar
Provavel elenco titular do País de Gales na Copa do Mundo do Catar Crédito: buildlineup.com

ESTILO DE JOGO

O País de Gales não possui um sistema definido em suas jogadas, mas consegue cadenciar boas jogadas com facilidade e rapidez. Apesar disso, a falta de qualidade técnica dos jogadores é um empecilho para ser uma equipe mais ofensiva e assertiva em suas investidas. É uma seleção esforçada, porém, limitada. No Catar, vai enfrentar Estados Unidos, Irã e Inglaterra, conforme os últimos jogos, o futebol apresentado será para lutar pela segunda colocação do Grupo B.

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

Nas Eliminatórias Europeias, os galeses ficaram em segundo lugar no Grupo E, atrás da Bélgica, indo para a repescagem. Primeiro venceram, a Áustria por 2 a 1, e na repescagem final, venceu por 1 a 0 o embate contra a Ucrânia e retornou à Copa do Mundo após 64 anos.

PRINCIPAL DESTAQUE

Sem sombra de dúvidas, o destaque do País de Gales é o atacante Gareth Bale, ex-Real Madrid e atualmente no Los Angeles F.C, dos Estados Unidos. Bale é o maior artilheiro da história de sua seleção, com mais de 40 gols marcados. Sua velocidade, força física e alta capacidade de decisão nas jogadas já o marcaram como um dos melhores jogadores do planeta.

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPA DO MUNDO

É apenas a segunda Copa do Mundo dos galeses. Presentes em 1958, na Suécia, chegaram até às quartas de final e ficaram em 5º lugar dentre os 16 participantes daquela edição. Por lá, enfrentaram Hungria, México, Suécia e caíram para o Brasil nas quartas, perdendo por 1 a 0.

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