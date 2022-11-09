Mané se lesiona e está fora da Copa do Mundo do Catar, diz jornal

Sadio Mané, de Senegal, não irá disputar a Copa do Mundo Crédito: Reprodução

Sadio Mané, craque do Bayern de Munique e da Seleção de Senegal, está fora da Copa do Mundo. De acordo com informações do jornal francês L' Équipe, o astro do futebol mundial se lesionou na última terça-feira (8), e não terá condições de se recuperar a tempo do Mundial do Catar, que começa no dia 20 de novembro.

Durante a partida do Bayern contra o Werder Bremen, no Campeonato Alemão, o senegalês sentiu dores na perna direita, sendo substituído por Sané. Assim que saiu de campo, visivelmente abalado pelas dores, os rumores e preocupações sobre a ausência de Mané no Catar vieram à tona.

Além de craque de Senegal e protagonista da classificação do país para a Copa, Mané tem uma atuação muito importante em causas sociais no seu país.



Hoje, foi noticiado que o atacante está fora do Mundial ?#EsportudoNaCopa pic.twitter.com/cARU7KTSmE — Goleada Info (@goleada_info) November 9, 2022

Logo após a partida, Dino Toppmoeller, auxiliar técnico da equipe alemã, disse que o problema não iria afetar Mané a ponto de retirá-lo da Copa do Mundo. Ao mesmo tempo, o treinador Julian Nagelsmann disse preferir aguardar os exames do jogador antes de dar seu parecer.

De acordo com o L’Équipe, da França, a lesão sofrida por Mané seria em um tendão da perna direita, e o tempo de recuperação não seria hábil para que o jogador pudesse atuar na Copa do Mundo, onde o Senegal estreia no dia 21 de novembro contra a Holanda, pelo Grupo A.