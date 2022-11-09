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Mané se lesiona e está fora da Copa do Mundo do Catar, diz jornal

Atacante de Senegal sofreu lesão muscular e não terá condições de jogo para o Mundial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2022 às 10:58

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 10:58

Sadio Mané, de Senegal, não irá disputar a Copa do Mundo
Sadio Mané, de Senegal, não irá disputar a Copa do Mundo Crédito: Reprodução
Sadio Mané, craque do Bayern de Munique e da Seleção de Senegal, está fora da Copa do Mundo. De acordo com informações do jornal francês L' Équipe, o astro do futebol mundial se lesionou na última terça-feira (8), e não terá condições de se recuperar a tempo do Mundial do Catar, que começa no dia 20 de novembro.
Durante a partida do Bayern contra o Werder Bremen, no Campeonato Alemão, o senegalês sentiu dores na perna direita, sendo substituído por Sané. Assim que saiu de campo, visivelmente abalado pelas dores, os rumores e preocupações sobre a ausência de Mané no Catar vieram à tona.
Logo após a partida, Dino Toppmoeller, auxiliar técnico da equipe alemã, disse que o problema não iria afetar Mané a ponto de retirá-lo da Copa do Mundo. Ao mesmo tempo, o treinador Julian Nagelsmann disse preferir aguardar os exames do jogador antes de dar seu parecer.
De acordo com o L’Équipe, da França, a lesão sofrida por Mané seria em um tendão da perna direita, e o tempo de recuperação não seria hábil para que o jogador pudesse atuar na Copa do Mundo, onde o Senegal estreia no dia 21 de novembro contra a Holanda, pelo Grupo A.
Na próxima sexta-feira (11), Aliou Cissé, treinador da seleção senegalesa, irá anunciar a lista de convocados para a Copa, e tudo indica que os atuais campeões da Copa Africana de Nações não poderão contar com o principal jogador.

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