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Mundial vem aí

Confira seis filmes e séries para entrar no clima da Copa do Mundo

Plataformas de streaming têm opções para quem quer conhecer a história de craques e conquistas do futebol brasileiro; veja dicas de A Gazeta
Weber Caldas

Weber Caldas

Publicado em 

10 nov 2022 às 17:00

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 17:00

Documentário Brasil 2002: Os bastidores do Penta
Documentário "Brasil 2002: Os bastidores do Penta" traz história da conquista da Seleção Crédito: Divulgação
Antes de a bola começar a rolar no Catar para mais uma Copa do Mundo, a partir do próximo dia 20, o torcedor pode começar o aquecimento conhecendo a história de ídolos do passado e de craques do presente, além de conquistas marcantes do futebol brasileiro. Nas plataformas de streaming, há séries e documentários voltados a quem vive a expectativa do início da competição mais popular do planeta.
Confira algumas dicas preparadas por A Gazeta sobre o que assistir para já entrar no clima da Copa do Mundo.

Brasil 2002: Os Bastidores do Penta

  • Onde assistir: Netflix
  • Duração: 1h30
Nesse filme, é possível ver como o técnico Luiz Felipe Scolari pegou uma seleção desacreditada, após campanha caótica nas Eliminatórias, e levou à conquista do penta na Copa do Mundo, há 20 anos. Traz imagens inéditas dos bastidores desde a fase de preparação até a final histórica contra a Alemanha, além de toda a festa após o título. Tudo isso com depoimentos e entrevistas de jogadores que fizeram parte daquela equipe, como Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu, Ronaldinho Gaúcho, entre outros.

Neymar, o caos perfeito

  • Onde assistir: Netflix
  • Duração: 3 episódios
A série documental traz desde a infância humilde até a fama mundial do craque, que se tornou o segundo maior artilheiro da história da Seleção Brasileira. Com depoimentos de companheiros do jogador, como Messi e Mbappé, os episódios mostram o sucesso de Neymar no Barcelona e sua saída conturbada para o Paris Saint-Germain. Imagens de bastidores também expõem a relação de superdependência do craque com o pai.

Ronaldo, o Fenômeno

  • Onde assistir: Globoplay
  • Duração: 1h34
O documentário traz a trajetória de um dos maiores talentos do futebol brasileiro. Vai da ascensão, como melhor jogador do mundo duas vezes pelo Barcelona, à queda, com o drama na final da Copa do Mundo de 1998 e a grave lesão no joelho, pela Inter de Milão, em 2000. E chega à redenção, com a conquista da Copa de 2002, tendo direito à artilharia e à nova eleição como melhor do mundo. Apresenta ainda depoimentos de astros como Romário, Zidane e Maldini.

Pelé

  • Onde assistir: Netflix
  • Duração: 1h48
A história do maior jogador de todos os tempos é retratada com imagens de todo o seu talento nos gramados, com depoimentos de craques do passado, jornalistas e artistas, como Gilberto Gil. Conta a trajetória do gênio da bola desde os primeiros passos até as grandes conquistas pelo Santos. Além de toda a consagração do Rei do Futebol com a conquista de três Copas do Mundo pela Seleção Brasileira. Como pano de fundo, há momentos de um período turbulento da história do Brasil.

Tudo ou nada: Seleção Brasileira

  • Onde assistir: Amazon Prime Video
  • Duração: 5 episódios
A série documental apresenta os bastidores da conquista da Copa América de 2019, pela Seleção Brasileira, dentro de casa. Sem Neymar, cortado por lesão, o título ajudou a equipe a recuperar a confiança, após o fracasso na Copa do Mundo de 2018. O ponto alto é o episódio 4, que conta os detalhes do clássico contra a Argentina, de Messi, pela semifinal. A vitória brasileira por 2 a 0 nesse jogo é um atrativo a mais para o torcedor.

Capitães

Capa da série Capitães, da Netflix
A série Capitães está disponível em oito episódios na Netflix Crédito: Divulgação
Essa série documental acompanha o papel de seis capitães à frente de suas seleções durante a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo, nos diferentes continentes. Pelo lado brasileiro, o zagueiro Thiago Silva apresenta a importância do papel de liderança durante a longa jornada até o Mundial do Catar. Enquanto para alguns, como Modric (Croácia), a trajetória culmina com a vaga na Copa, para outros resta a decepção com a eliminação, caso de Aubameyang (Gabão). Vale a pena para conhecer a realidade de seleções que raramente têm visibilidade, como Vanuatu e Líbano.

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