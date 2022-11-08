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Copa do Mundo do Catar

Confira os uniformes das seleções para a Copa do Mundo 2022

Algumas equipes já estrearam os trajes e outras vão usar apenas durante o Mundial. Veja os detalhes dos uniformes na lista preparada por A Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2022 às 12:46

Publicado em 08 de Novembro de 2022 às 12:46

Nike lançou modelo da camisa 2 que será usada pelo Brasil na Copa do Mundo
Nike lançou modelo da camisa 2 que será usada pelo Brasil na Copa do Mundo Crédito: Nike/Reprodução
Cada dia mais próxima, a Copa do Mundo do Catar terá sua abertura no dia 20 de novembro e a ansiedade ao redor do planeta finalmente terá fim. Por lá, 32 seleções desembarcam com os seus melhores jogadores, e é claro, com os uniformes feitos exclusivamente para o principal torneio do mundo.
Confira abaixo os uniformes 1 e 2 de cada país.

GRUPO A

  • CATAR

    Estreante em Copas do Mundo, o Catar será o anfitrião da edição de 2022 e desenvolveu os uniformes com as cores de sua bandeira, de forma clara e sem muitos detalhes.
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE
  • EQUADOR

    O país sul-americano parte para sua quarta Copa do Mundo. Na camisa número 1, manteve a tradição com o amarelo predominante e os detalhes em azul e vermelho. Já na camisa número 2, faz uma homenagem ao seu território, onde as quatro regiões do país (Sierra, Costa, Amazônica e Insular) são representadas com desenhos que circulam toda a peça.
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE
  • SENEGAL

    Os senegaleses viajam para sua terceira participação na Copa do Mundo, em em 2022 fazem uma alusão à campanha de 2002, quando participou pela primeira vez e chegou até as quartas de final daquele Mundial.
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE
  • HOLANDA

    Fechando o Grupo A, os holandeses também mantiveram a tradição com os uniformes. Na camisa número 1, o predomínio do laranja destaca bem a peça. Já na segunda opção, o tom de azul royal toma conta da camisa, que possui apenas finos detalhes em preto e laranja.
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE

GRUPO B

  • INGLATERRA

    A peça número 1 da Seleção Inglesa é mais ousada, com detalhes em gradiente misturando o branco e o azul. Já na segunda camisa, apostaram em uma peça vermelha de gola polo sem muitos detalhes.
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE
  • IRÃ

    Chegando para a sexta disputa de Copa do Mundo, os iranianos homenageiam a fauna do país em suas peças. Na primeira camisa, detalhes em verde e vermelho se destacam na peça predominantemente branca. Já a segunda camisa conta com o vermelho em destaque, e ambas possuem a estampa de uma onça na lateral esquerda da camisa.
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE
  • ESTADOS UNIDOS

    Depois de ficarem de fora do último Mundial, realizado em 2018, os estadunidenses ousaram no uniforme de 2022. Na camisa principal, o branco predomina e os detalhes em vermelho e azul fecham o design da peça. Na segunda camisa, o azul toma conta da camisa em tons alternados. Neste ano, os americanos destacaram o escudo da federação no centro da peça, deixando a marca de material esportivo nas mangas.
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE
  • PAÍS DE GALES

    Surpresa neste Mundial, País de Gales chega ao Catar após 64 anos sem disputar a Copa. Suas peças contam com detalhes mais simples, principalmente na gola e nas mangas.
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE

GRUPO C

  • ARGENTINA

    Os hermanos mantiveram a tradicional camisa branca e azul para a camisa de número 1, já na segunda peça ousaram com um azul mais escuro em mistura com tons de roxo, que replicam labaredas ao redor da camisa.
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE
  • ARÁBIA SAUDITA

    Na sua sexta Copa do Mundo, a Arábia Saudita visita os vizinhos do Catar com peças bem detalhadas. Na camisa número 1, o branco predomina com detalhes em verde e estampas que imitam folhas. Já a número dois ousa com tons de verde que destacam bem o escudo da federação.
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE
  • MÉXICO

    Já conhecidos por belos uniformes, os mexicanos novamente apostaram nas homenagens à cultura de seu país para estampar as peças para a Copa.
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE
  • POLÔNIA

    Os poloneses chegarão ao Catar com um uniforme simples, praticamente limpo de detalhes. Na primeira opção, o vermelho de destaca com finos detalhes em branco. Já a segunda peça é dominada pelo branco e desenhos estilizados em tons de cinza nas mangas.
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE

GRUPO D

  • FRANÇA

    Dona do título até aqui, a França vai ao Catar com o tradicional uniforme azul escuro como primeira opção. Na segunda peça, também apostou em homenagens ao país, com estampas que remetem pontos turísticos.
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE
  • AUSTRÁLIA

    Com a camisa número 1 bem parecida com a do Brasil, os modestos australianos chegam com uma camisa predominantemente amarela e com detalhes em verde para sua primeira opção. E na segunda camisa, apostou em tons de azul e detalhes que remetem a uma textura com relevos ao redor da peça.
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE
  • DINAMARCA

    Simples e objetivo. Assim pode ser definido o uniforme dinamarquês. Na primeira camisa, o vermelho predomina em toda a peça, inclusive o escudo da federação segue o mesmo tom. Sem divergir, mas desta vez em branco, a segunda camisa também não exibe nenhum detalhe. O motivo da peça dinamarquesa ser assim é o protesto contra a organização do Mundial do Catar na questão dos direitos humanos e trabalhistas dos operários que atuaram nas obras da Copa.
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE
  • TUNÍSIA

    Outra que chega com homenagens ao seu território. Com o vermelho em destaque na primeira opção e o branco na segunda, as peças são estampadas com a "Armadura de Hannibal", peça encontrada em 1909 em território tunisiano.
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE

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GRUPO E

  • ESPANHA

    Mantendo a tradição no uniforme principal, a Espanha ousou apenas na camisa número 2, onde usa tons de azul e detalhes em grená e amarelo ao redor da peça.
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE
  • COSTA RICA

    Com uniformes sóbrios e com poucos detalhes, a Costa Rica apostou apenas em vermelho, branco e azul (cores de sua bandeira) para desenhar os uniformes deste Mundial.
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE
  • ALEMANHA

    Com novidades, os alemães chegarão ao Catar com peças bem diferentes das já conhecidas ao redor do mundo. O uniforme principal é branco com uma listra preta que se destaca no centro da camisa. Já na segunda opção, preto e vermelho se misturam em desenhos modernistas que circundam a peça, que ainda conta com detalhes em dourado.
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE
  • JAPÃO

    Outro país que sempre homenageia sua cultura em seus uniformes, o Japão manteve o tradicional azul para a primeira peça e o branco para a segunda. Desta vez, a homenagem ficou para desenhos ao redor das peças que lembram origamis.

Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE

GRUPO F

  • BÉLGICA

    Os belgas também ousaram nos uniformes para o Catar. Na primeira camisa, o vermelho predomina, e nas mangas, detalhes que remetem a labaredas fazem referência ao apelido da equipe: Red Devils, os Diabos Vermelhos. Já na segunda opção, o branco predomina e conta com detalhes coloridos nas mangas, golas e até no escudo.
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE
  • CANADÁ

    Partindo apenas para seu segundo mundial, O Canadá vai com uniformes simples para o Catar. Na peça principal, destaque para o vermelho e desenhos nas mangas. Já na segunda camisa, o branco toma conta de toda a peça.
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE
  • MARROCOS

    Também com uniformes simples, preferiu dar destaque para as cores de sua bandeira na camisa principal e na segunda peça, manteve o branco como destaque, além de uma estampa central que homenageia a cultura local.
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE
  • CROÁCIA

    Sempre com a tradicional peça branca com quadriculados vermelhos, a Croácia não mudou muito o seu uniforme principal para o Catar. Já a segunda peça conta com o azul escuro em destaque e quadriculados em um tom mais claro na parte superior esquerda.
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE

GRUPO G

  • BRASIL

    Tradicional em Copas do Mundo, o Brasil nunca ficou de fora de Mundiais. E em todos, sempre se destacou com a tradicional "amarelinha" como uniforme principal. Neste ano, as peças brasileiras remetem a garra do povo brasileiro, e contam com estampas que fazem referência a onça-pintada, animal que é um dos símbolos da fauna de nosso país.
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE
  • SÉRVIA

    Os primeiros adversários do Brasil no Catar apostaram em uniformes simples neste ano. Vermelho predomina na primeira camisa e o branco toma conta da segunda peça.
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE
  • SUÍÇA

    Mais uma vez no caminho brasileiro, os suíços, assim como os sérvios, mantiveram a tradição em ter a primeira camisa com a predominância do vermelho e a segunda peça em branco com detalhes vermelhos.
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE
  • CAMARÕES

    Conhecidos por uniformes emblemáticos, os camaroneses apostaram em detalhes ao redor da peça e na estampa da bandeira sobre o ombro esquerdo.
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE

GRUPO H

  • PORTUGAL

    Pulando fora da tradição, os portugueses ousaram com o uniforme número 1. Na parte superior predomina o vermelho, e de forma diagonal, o verde toma conta da parte inferior da camisa. A segunda opção é mais simples, com o branco em evidência e uma faixa horizontal com verde e vermelho.
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE
  • GANA

    A modesta Seleção de Gana destaca uma estrela preta centralizada em ambas as peças e conta com detalhes ao redor das camisas que também fazem alusão à sua cultura.
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE
  • URUGUAI

    Nossos vizinhos não inovaram muito na peça principal mantiveram o azul celeste predominante na primeira camisa. Já na segunda peça, o branco toma conta e o número dos jogadores será centralizado no peito, dentro de uma espécie de brasão no meio da camisa.
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE
  • CORÉIA DO SUL

    Também conhecidos por uniformes emblemáticos, os coreanos apostaram em vermelho para a primeira camisa e em branco para o segundo uniforme. Ambas as opções contam com estampas que remetem ao tigre que figura no escudo da federação.
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022
Uniforme das seleções para a Copa do Mundo 2022 Crédito: Divulgação / Reprodução GE

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