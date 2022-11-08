Confira os uniformes das seleções para a Copa do Mundo 2022

Cada dia mais próxima, a Copa do Mundo do Catar terá sua abertura no dia 20 de novembro e a ansiedade ao redor do planeta finalmente terá fim. Por lá, 32 seleções desembarcam com os seus melhores jogadores, e é claro, com os uniformes feitos exclusivamente para o principal torneio do mundo.
Confira abaixo os uniformes 1 e 2 de cada país.
GRUPO A
- CATAR
Estreante em Copas do Mundo, o Catar será o anfitrião da edição de 2022 e desenvolveu os uniformes com as cores de sua bandeira, de forma clara e sem muitos detalhes.
- EQUADOR
O país sul-americano parte para sua quarta Copa do Mundo. Na camisa número 1, manteve a tradição com o amarelo predominante e os detalhes em azul e vermelho. Já na camisa número 2, faz uma homenagem ao seu território, onde as quatro regiões do país (Sierra, Costa, Amazônica e Insular) são representadas com desenhos que circulam toda a peça.
- SENEGAL
Os senegaleses viajam para sua terceira participação na Copa do Mundo, em em 2022 fazem uma alusão à campanha de 2002, quando participou pela primeira vez e chegou até as quartas de final daquele Mundial.
- HOLANDA
Fechando o Grupo A, os holandeses também mantiveram a tradição com os uniformes. Na camisa número 1, o predomínio do laranja destaca bem a peça. Já na segunda opção, o tom de azul royal toma conta da camisa, que possui apenas finos detalhes em preto e laranja.
GRUPO B
- INGLATERRA
A peça número 1 da Seleção Inglesa é mais ousada, com detalhes em gradiente misturando o branco e o azul. Já na segunda camisa, apostaram em uma peça vermelha de gola polo sem muitos detalhes.
- IRÃ
Chegando para a sexta disputa de Copa do Mundo, os iranianos homenageiam a fauna do país em suas peças. Na primeira camisa, detalhes em verde e vermelho se destacam na peça predominantemente branca. Já a segunda camisa conta com o vermelho em destaque, e ambas possuem a estampa de uma onça na lateral esquerda da camisa.
- ESTADOS UNIDOS
Depois de ficarem de fora do último Mundial, realizado em 2018, os estadunidenses ousaram no uniforme de 2022. Na camisa principal, o branco predomina e os detalhes em vermelho e azul fecham o design da peça. Na segunda camisa, o azul toma conta da camisa em tons alternados. Neste ano, os americanos destacaram o escudo da federação no centro da peça, deixando a marca de material esportivo nas mangas.
- PAÍS DE GALES
Surpresa neste Mundial, País de Gales chega ao Catar após 64 anos sem disputar a Copa. Suas peças contam com detalhes mais simples, principalmente na gola e nas mangas.
GRUPO C
- ARGENTINA
Os hermanos mantiveram a tradicional camisa branca e azul para a camisa de número 1, já na segunda peça ousaram com um azul mais escuro em mistura com tons de roxo, que replicam labaredas ao redor da camisa.
- ARÁBIA SAUDITA
Na sua sexta Copa do Mundo, a Arábia Saudita visita os vizinhos do Catar com peças bem detalhadas. Na camisa número 1, o branco predomina com detalhes em verde e estampas que imitam folhas. Já a número dois ousa com tons de verde que destacam bem o escudo da federação.
- MÉXICO
Já conhecidos por belos uniformes, os mexicanos novamente apostaram nas homenagens à cultura de seu país para estampar as peças para a Copa.
- POLÔNIA
Os poloneses chegarão ao Catar com um uniforme simples, praticamente limpo de detalhes. Na primeira opção, o vermelho de destaca com finos detalhes em branco. Já a segunda peça é dominada pelo branco e desenhos estilizados em tons de cinza nas mangas.
GRUPO D
- FRANÇA
Dona do título até aqui, a França vai ao Catar com o tradicional uniforme azul escuro como primeira opção. Na segunda peça, também apostou em homenagens ao país, com estampas que remetem pontos turísticos.
- AUSTRÁLIA
Com a camisa número 1 bem parecida com a do Brasil, os modestos australianos chegam com uma camisa predominantemente amarela e com detalhes em verde para sua primeira opção. E na segunda camisa, apostou em tons de azul e detalhes que remetem a uma textura com relevos ao redor da peça.
- DINAMARCA
Simples e objetivo. Assim pode ser definido o uniforme dinamarquês. Na primeira camisa, o vermelho predomina em toda a peça, inclusive o escudo da federação segue o mesmo tom. Sem divergir, mas desta vez em branco, a segunda camisa também não exibe nenhum detalhe. O motivo da peça dinamarquesa ser assim é o protesto contra a organização do Mundial do Catar na questão dos direitos humanos e trabalhistas dos operários que atuaram nas obras da Copa.
- TUNÍSIA
Outra que chega com homenagens ao seu território. Com o vermelho em destaque na primeira opção e o branco na segunda, as peças são estampadas com a "Armadura de Hannibal", peça encontrada em 1909 em território tunisiano.
LEIA MAIS SOBRE COPA DO MUNDO
GRUPO E
- ESPANHA
Mantendo a tradição no uniforme principal, a Espanha ousou apenas na camisa número 2, onde usa tons de azul e detalhes em grená e amarelo ao redor da peça.
- COSTA RICA
Com uniformes sóbrios e com poucos detalhes, a Costa Rica apostou apenas em vermelho, branco e azul (cores de sua bandeira) para desenhar os uniformes deste Mundial.
- ALEMANHA
Com novidades, os alemães chegarão ao Catar com peças bem diferentes das já conhecidas ao redor do mundo. O uniforme principal é branco com uma listra preta que se destaca no centro da camisa. Já na segunda opção, preto e vermelho se misturam em desenhos modernistas que circundam a peça, que ainda conta com detalhes em dourado.
- JAPÃO
Outro país que sempre homenageia sua cultura em seus uniformes, o Japão manteve o tradicional azul para a primeira peça e o branco para a segunda. Desta vez, a homenagem ficou para desenhos ao redor das peças que lembram origamis.
GRUPO F
- BÉLGICA
Os belgas também ousaram nos uniformes para o Catar. Na primeira camisa, o vermelho predomina, e nas mangas, detalhes que remetem a labaredas fazem referência ao apelido da equipe: Red Devils, os Diabos Vermelhos. Já na segunda opção, o branco predomina e conta com detalhes coloridos nas mangas, golas e até no escudo.
- CANADÁ
Partindo apenas para seu segundo mundial, O Canadá vai com uniformes simples para o Catar. Na peça principal, destaque para o vermelho e desenhos nas mangas. Já na segunda camisa, o branco toma conta de toda a peça.
- MARROCOS
Também com uniformes simples, preferiu dar destaque para as cores de sua bandeira na camisa principal e na segunda peça, manteve o branco como destaque, além de uma estampa central que homenageia a cultura local.
- CROÁCIA
Sempre com a tradicional peça branca com quadriculados vermelhos, a Croácia não mudou muito o seu uniforme principal para o Catar. Já a segunda peça conta com o azul escuro em destaque e quadriculados em um tom mais claro na parte superior esquerda.
GRUPO G
- BRASIL
Tradicional em Copas do Mundo, o Brasil nunca ficou de fora de Mundiais. E em todos, sempre se destacou com a tradicional "amarelinha" como uniforme principal. Neste ano, as peças brasileiras remetem a garra do povo brasileiro, e contam com estampas que fazem referência a onça-pintada, animal que é um dos símbolos da fauna de nosso país.
- SÉRVIA
Os primeiros adversários do Brasil no Catar apostaram em uniformes simples neste ano. Vermelho predomina na primeira camisa e o branco toma conta da segunda peça.
- SUÍÇA
Mais uma vez no caminho brasileiro, os suíços, assim como os sérvios, mantiveram a tradição em ter a primeira camisa com a predominância do vermelho e a segunda peça em branco com detalhes vermelhos.
- CAMARÕES
Conhecidos por uniformes emblemáticos, os camaroneses apostaram em detalhes ao redor da peça e na estampa da bandeira sobre o ombro esquerdo.
GRUPO H
- PORTUGAL
Pulando fora da tradição, os portugueses ousaram com o uniforme número 1. Na parte superior predomina o vermelho, e de forma diagonal, o verde toma conta da parte inferior da camisa. A segunda opção é mais simples, com o branco em evidência e uma faixa horizontal com verde e vermelho.
- GANA
A modesta Seleção de Gana destaca uma estrela preta centralizada em ambas as peças e conta com detalhes ao redor das camisas que também fazem alusão à sua cultura.
- URUGUAI
Nossos vizinhos não inovaram muito na peça principal mantiveram o azul celeste predominante na primeira camisa. Já na segunda peça, o branco toma conta e o número dos jogadores será centralizado no peito, dentro de uma espécie de brasão no meio da camisa.
- CORÉIA DO SUL
Também conhecidos por uniformes emblemáticos, os coreanos apostaram em vermelho para a primeira camisa e em branco para o segundo uniforme. Ambas as opções contam com estampas que remetem ao tigre que figura no escudo da federação.