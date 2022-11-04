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Rede Gazeta na Copa

Jornalistas de A Gazeta palestram sobre Copa do Mundo em escola de Vila Velha

Filipe Souza e Vitor Jubini, que em breve embarcam para a cobertura da Copa do Catar, bateram um papo com alunos da Umef Leonel de Moura Brizola,  no bairro Santa Rita

Públicado em 

04 nov 2022 às 19:16
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Filipe Souza e Vitor Jubini realizaram palestra na Umef Leonel de Moura Brizola, no bairro Santa Rita, em Vila Velha
Filipe Souza e Vitor Jubini realizaram palestra na Umef Leonel de Moura Brizola, no bairro Santa Rita, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Já em fase de reta final para os preparativos da cobertura da Copa do Mundo do Catar, eu e o fotojornalista Vitor Jubini tivemos a oportunidade de compartilhar um momento único com alunos da Umef Leonel de Moura Brizola, no bairro Santa Rita, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (04). 
No encontro, solicitado por profissionais da escola junto à Rede Gazeta, tivemos a oportunidade de falar do projeto Rede Gazeta na Copa, contar um pouco da história do futebol e da Copa do Mundo, falar sobre jornalismo e carreira. Uma experiência que certamente foi muito enriquecedora para todos os envolvidos. O esporte é uma fantástica ferramenta de transformação social e falar sobre isso com adolescente com média de idade de 14 anos é muito importante. 
Em tempos de Copa, em que o mundo inteiro volta o seu olhar para o futebol, vale a pena lembrar do papel social do esporte que tira jovens das ruas, se mostra como uma oportunidade de trabalho em diversas áreas e pode vir a ser uma possibilidade real de mudança de vida para quem sonha em ser jogador de futebol. 
Falo desse assunto com muita tranquilidade, pois participei de um projeto social de futebol, a famosa escolinha, dos 6 aos 19 anos. Não me tornei jogador de futebol, mas lembro com carinho dos anos de dedicação, das experiências que ajudaram a moldar meu caráter e chegar a atuar em uma profissão que não está no gramado, mas que tem o privilégio de contar histórias ligadas ao esporte.  
Filipe Souza e Vitor Jubini realizaram palestra na Umef Leonel de Moura Brizola, no bairro Santa Rita, em Vila Velha
Filipe Souza e Vitor Jubini realizaram palestra na Umef Leonel de Moura Brizola, no bairro Santa Rita, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Vitor Jubini, meu parceiro de aventuras pelo mundo, destacou a riqueza da interação com os alunos. É sempre um desafio dialogar com um público de outra geração. A gente sempre pensa bastante em que tipo de linguagem usar para a conversa fluir bem. Mas quando o assunto é futebol fica mais fácil, pois compartilhamos dos mesmo sentimentos e o esporte acaba virando uma oportunidade para discutirmos outros temas relacionados a expectativa de futuro de uma comunidade", destacou. 
Professores do Leonel de Moura Brizola, Ivanete Silva (Língua Portuguesa) e Rubleney Vieira Maia (Matemática) ficaram satisfeitos com o resultado da troca de ideias entre alunos e jornalistas. "Foi um momento muito gratificante e emocionante para nós. Gostaríamos de agradecer ao Filipe, ao Vitor, a Elaine Silva (Editora-chefe de A Gazeta)  e à Rede Gazeta por este momento tão prazeroso, que com certeza ficará marcado na vida dos nossos alunos", ressaltou Ivanete.

REDE GAZETA NA COPA

No próximo dia 18, eu e Vitor embarcamos para Doha, no Catar, onde ficaremos 32 dias para realizar a cobertura da Copa do Mundo. Vamos acompanhar a trajetória do atacante capixaba Richarlison e o desempenho da Seleção Brasileira ao longo da competição, e também trazer curiosidades sobre o primeiro país do Oriente Médio a receber um Mundial. 
Todo conteúdo produzido estará disponível nos veículos da Rede Gazeta: no site de A Gazeta, na TV Gazeta e nas rádios CBN Vitória, Gazeta FM e Litoral.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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