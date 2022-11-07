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Reveja a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Tite anuncia a lista de 26 jogadores que vão disputar o Mundial do Catar; Brasil vai estrear no dia 24, contra a Sérvia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2022 às 12:45

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 12:45

O técnico Tite anuncia nesta segunda-feira (7), a partir das 13 horas, a lista com os 26 jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022, no Catar. Acompanhe ao vivo a convocação, que acontece na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
A apresentação dos jogadores que vão lutar pelo hexa vai acontecer a partir do próximo dia 14, em Turim (Itália), onde a equipe fará a preparação para o Mundial. No dia 19, a delegação viajará para o Catar.

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Veja a lista dos 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Catar

O Brasil está no Grupo G do Mundial e estreia no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, às 16 horas (de Brasília). Depois, enfrenta a Suíça, no dia 28, às 13 horas (de Brasília). O último jogo da primeira fase será contra Camarões, no dia 2 de dezembro, às 16 horas (de Brasília).

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