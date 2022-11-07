Reveja a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

A apresentação dos jogadores que vão lutar pelo hexa vai acontecer a partir do próximo dia 14, em Turim (Itália), onde a equipe fará a preparação para o Mundial. No dia 19, a delegação viajará para o Catar.

O Brasil está no Grupo G do Mundial e estreia no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, às 16 horas (de Brasília). Depois, enfrenta a Suíça, no dia 28, às 13 horas (de Brasília). O último jogo da primeira fase será contra Camarões, no dia 2 de dezembro, às 16 horas (de Brasília).