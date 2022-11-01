Quem é Richarlison: de Nova Venécia para a Copa do Mundo

Richarlyson de Andrade é um atacante capixaba de 25 anos. Richarlyson nasceu no dia 10 de Maio de 1997, no município de Nova Venécia, localizado na Região Noroeste do Espírito Santo.

Ele começou sua trajetória no futebol capixaba atuando na base do Real Noroeste em 2013, onde disputou a Copa Espírito Santo sub-17 e sub-20, além do Capixabão sub-17. Em dezembro do ano seguinte, em 2014, foi contratado pelo América-MG, inicialmente para disputar as competições pelo time sub-20, mas já em julho de 2015 recebeu sua primeira oportunidade na equipe profissional, que foi muito importante na subida de divisão do clube.

Richarlison atuou no Real Noroeste antes de se destacar no América-MG e no Fluminense Crédito: Arquivo Pessoal

Após se destacar na equipe mineira, Richarlison atraiu a atenção do tricolor carioca e foi vendido para o Fluminense por R$ 9 milhões. O seu bom futebol despertou o interesse da Europa, e foi contratado pelo Watford da Inglaterra por 12,5 milhões de euros. O pombo, como começou a ser chamado, não sentiu o peso da Europa e continuou se destacando, tanto que em seu primeiro ano de Premier League já foi transferido para o Everton pelo valor de 40 milhões de euros.

Seleção

A história do capixaba pela Seleção Brasileira começou em 2019, quando o técnico Tite o convocou para a disputa da Copa América daquele ano.

Capixaba Richarlison marcou dois gols no jogo contra a Sérvia Crédito: Vitor Jubini

Durante a competição, Richarlyson ficou fora de alguns jogos por conta de uma caxumba, mas se recuperou a tempo da final e foi decisivo para o título brasileiro.

Outro capítulo interessante com a camisa da seleção foi em Tóquio, nas Olimpíadas, onde o Brasil foi ouro. Richarlison foi o camisa 10 da equipe, líder e artilheiro da competição. Após tanto destaque, atraiu a atenção do Top 6 do futebol inglês. Foi contratado pelo Tottenham em 2022 por um valor que pode chegar a 380 milhões de reais. Lá, tem buscado cada vez mais seu espaço, se destacando em jogos da Liga dos Campeões e ajudando a equipe quando solicitado pelo técnico Antônio Conte.