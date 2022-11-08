  • Richarlison com a camisa 9! Veja a numeração oficial do Brasil na Copa
Definido

Richarlison com a camisa 9! Veja a numeração oficial do Brasil na Copa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou oficialmente os números que cada jogador vai usar no Catar
Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Novembro de 2022 às 19:55

Aos 25 anos, Richarlison será o 4º capixaba a disputar a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Um dia após a convocação oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo do Catar, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a numeração que será utilizada no Mundial. No início da noite desta terça-feira (08), a entidade máxima do futebol brasileiro divulgou os números nas redes sociais. 
O atacante capixaba Richarlison vai vestir a camisa 9, que foi utilizada por Gabriel Jesus em 2018, Fred, em 2014 e Luis Fabiano em 2010. E claro, camisa que eternizou Ronaldo Fenômeno na Seleção Brasileira. Neymar, como de costume, usará a 10 que já vestiu Pelé, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká e outros grandes nomes do futebol brasileiro. Veja a lista! 
O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, uma quinta-feira, às 16h, contra a Sérvia.

