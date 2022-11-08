Richarlison com a camisa 9! Veja a numeração oficial do Brasil na Copa

Um dia após a convocação oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo do Catar, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a numeração que será utilizada no Mundial. No início da noite desta terça-feira (08), a entidade máxima do futebol brasileiro divulgou os números nas redes sociais.
O atacante capixaba Richarlison vai vestir a camisa 9, que foi utilizada por Gabriel Jesus em 2018, Fred, em 2014 e Luis Fabiano em 2010. E claro, camisa que eternizou Ronaldo Fenômeno na Seleção Brasileira. Neymar, como de costume, usará a 10 que já vestiu Pelé, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká e outros grandes nomes do futebol brasileiro. Veja a lista!
O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, uma quinta-feira, às 16h, contra a Sérvia.