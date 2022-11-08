Confira lista de jogadores que vão ficar fora da Copa por lesão

Arana, Pedro Neto e Kanté: lesão afasta jogadores da Copa Crédito: Lucas Figueiredo/CBF, Divulgação e Quality Sports

A bruxa está à solta e já apronta com algumas seleções que vão disputar a Copa do Mundo do Catar , a partir do próximo dia 20. Atual campeã mundial, a França já perdeu três jogadores, dois deles considerados titulares do meio-campo, devido a contusões: Kanté e Pogba.

Outras seleções consideradas favoritas ao título, Alemanha, Portugal, Holanda, Argentina e Brasil também sofreram baixas importantes entre os convocados para o Mundial.

O mais recente nome que deve ficar fora da Copa é Sadio Mané. O meia-atacante de Senegal sofreu lesão na perna direita em jogo do Bayer de Munique.

Confira abaixo uma lista de jogadores que não vão estar nos gramados do Catar em função de graves lesões sofridas às vésperas do Mundial.

POGBA (França)

Pogba foi operado e, depois, sofreu lesão muscular Crédito: Alex Caparros/UEFA

Campeão mundial em 2018, o meia praticamente não conseguiu jogar na temporada 2022/2023. Primeiro, o jogador da Juventus lesionou o menisco e teve de ser operado, em setembro. Quando se preparava para voltar aos gramados, sofreu lesão muscular. Agora, só deve estar recuperado e 2023.

KANTÉ (França)

Kanté ficará afastado dos gramados por quatro meses Crédito: Quality Sports

Também campeão mundial em 2018, o volante do Chelsea passou por uma cirurgia nos tendões, em outubro, e terá de ficar afastado dos gramados durante quatro meses.

MAIGNAN (França)

O goleiro Maignan era opção da França para o Mundial Crédito: Divulgação

O goleiro do Milan sofreu lesão muscular na panturrilha esquerda e tem previsão de só retornar aos gramados. Ele, porém, seria reserva no Mundial.

TIMO WERNER (Alemanha)

Timo Werner se machucou em jogo do RB Leipzig Crédito: Divulgação

O centroavante do RB Leipzig rompeu o ligamento do tornozelo esquerdo, no último dia 2, em jogo contra o Shakhtar Donetsk, pela Liga dos Campeões, e não estará na Copa do Mundo.

WIJNALDUM (Holanda)

Wijnaldum fraturou a tíbia, pela Roma Crédito: Divulgação

O meia fraturou a tíbia da perna direita em agosto, durante jogo da Roma, e só deve voltar aos gramados no ano que vem.

DIOGO JOTA (Portugal)

Diogo Jota não tem prazo para se recuperar de lesão Crédito: DiogoJota18 / Twitter

O atacante do Liverpool sofreu grave lesão muscular na panturrilha da perna direita, em outubro, e não tem prazo de recuperação.

PEDRO NETO (Portugal)

Pedro Neto sofreu grave lesão no tornozelo Crédito: Divulgação

O atacante do Wolverhampton teve de ser submetido a cirurgia depois de sofrer lesão nos ligamentos laterais do tornozelo, no começo de setembro. Em 2021, ele já havia ficado nove meses afastado, após sofrer grave lesão no joelho.

ARANA (Brasil)

Arana machucou o joelho e vai desfalcar a Seleção Brasileira Crédito: Ricardo Nogueira / CBF

Presença constante na Seleção, o lateral sofreu grave lesão no joelho, jogando pelo Atlético-MG. Só voltará a jogar em 2023. Assim perdeu a chance de disputar seu primeiro Mundial.

PHILIPPE COUTINHO (Brasil)

Philippe Coutinho ficou fora da lista da Seleção, após sofrer lesão na coxa Crédito: Lucas Figueiredo / CBF

Cotado para ser convocado por Tite, o meia sofreu uma lesão muscular na coxa, durante treinamento do Aston Villa, na semana passada. Como não haveria tempo para esperar a recuperação até a Copa do Mundo, o jogador ficou fora da lista da Seleção divulgada na segunda-feira (7).

LO CELSO (Argentina)

Lo Celso vai precisar passar por cirurgia após sofrer lesão na coxa Crédito: Jorge R. Jorge / BP Filmes

Titular do time de Lionel Scaloni, o meia vai ter de passar por cirurgia para tratar lesão na coxa direita e está fora do Mundial do Catar. A lesão foi sofrida na derrota do Villarreal por 1 a 0 contra o Athletic Bilbao no último dia 30

BOUNA SARR (Senegal)

Bouna Sarr foi campeão africano por Senegal Crédito: Divulgação

Destaque do atual campeão africano, o lateral do Bayern de Munique não vai se recuperar a tempo, após sofrer lesão no tendão da rótula

SADIO MANÉ (Senegal)

Sadio Mané sofreu lesão na perna direita em jogo do Bayern de Munique Crédito: Reprodução