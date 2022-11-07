Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Convocação de Daniel Alves à Copa é a mais questionada; Firmino fica fora
Seleção Brasileira

Convocação de Daniel Alves à Copa é a mais questionada; Firmino fica fora

Tite também opta por levar ao Catar o atacante Gabriel Martinelli, que tem apenas três jogos com a amarelinha
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 nov 2022 às 15:45

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 15:45

SÃO PAULO - Anunciada a lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, a primeira pergunta feita a Tite foi sobre a convocação de Daniel Alves, 39 anos. O questionamento foi repetido várias vezes ao longo da entrevista, na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, e o treinador chegou a se incomodar com uma enquete no Twitter que apontava reprovação à escolha.
"Que referência é o Twitter com os milhões de torcedores que temos? Não vim para agradar quem está nas mídias sociais. Respeito opiniões divergentes e não estou aqui para convencer a todos. Não tenho essa pretensão. Todos têm meu respeito, mesmo essa parcela diminuta? São 220 milhões de brasileiros? Respeito, sim", afirmou.
Tite durante Convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo do Catar 2022.
Tite exibe lista de convocados para a Copa do Mundo Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Chamaram a atenção outras escolhas, como a inclusão de Martinelli e a exclusão de Roberto Firmino, mas ficou claro que a maior contestação foi mesmo em relação a Daniel Alves. O lateral, que disputou apenas 12 partidas desde que chegou ao Pumas, no meio do ano, vem recebendo críticas no México.
"O critério do Daniel Alves é o critério de todos. Ele premia qualidade técnica individual, premia seu aspecto físico e traz seu aspecto mental. Tal qual os outros. Alguns com mais de uma qualidade, outros mais de outra", afirmou Tite, que disse estar acompanhando a preparação realizada pelo experiente jogador.
"Ele estava com baixos níveis de potência e força. Isso foi falado a ele. Eu disse que precisava melhorar esses níveis, e ele me respondeu: 'Missão dada, missão a ser cumprida, e será cumprida'. No aspecto físico, ele se encontra apto", declarou o técnico. "Os laterais na equipe brasileira não atuam como pontas. São construtores. Não vai ter 60, 70 metros de ida e volta."
Com a escolha do veterano — que atuou nos Mundiais de 2010 e 2014 e ficou fora do de 2018 por lesão —, Tite decidiu levar só quatro zagueiros (Thiago Silva, 38, Marquinhos, 28, Militão, 24, e Bremer, 25). Uma hipótese, como ocorrera na última lista para amistosos, era chamar um quinto beque e deixar Militão como opção para a lateral.

Veja Também

Convocação tem capixaba Richarlison e surpresas no ataque

Já no ataque, o gaúcho não economizou. Com a possibilidade de levar 26 jogadores ao Catar, três a mais do que nas edições anteriores da Copa, gastou as vagas extras na frente. São nove atacantes, e o nome que pode ser considerado mais surpreendente é o de Gabriel Martinelli, 21, que tem um total de 92 minutos em três jogos com a camisa da seleção.
"Tem sido um dos destaques do Arsenal na primeira colocação da Premier League. É um jogador do lance individual, da transição em velocidade. Teve duas convocações e se manteve em alto nível. Poderiam ter outros convocados. São escolhas. Dentro das características da equipe, precisamos de jogadores agudos pelos lados. É o caso do Martinelli", explicou o treinador.
Roberto Firmino, 31 anos, do Liverpool, não tem essa característica e acabou ficando fora. Gabriel Barbosa, 26 anos, o Gabigol, também não foi incluído na lista, diferentemente de Pedro, 25, seu companheiro de Flamengo. Os demais atacantes eram os esperados: Neymar, 30, Vinicius Junior, 22, Richarlison, 25, Antony, 22, Gabriel Jesus, 25, Rodrygo, 21, e Raphinha, 25.
Quem também entrou na relação foi o meia Éverton Ribeiro, 33, do Flamengo. Pelo que Tite havia indicado, ele disputava uma vaga com Philippe Coutinho, 30, mas o atleta do Aston Villa sofreu uma lesão no último final de semana e acabou com a dúvida. O treinador preferiu não dizer se ele seria chamado caso estivesse em condições físicas de atuar no Qatar.
Já Richarlison, que sofreu uma lesão muscular no último dia 15, recuperou-se a tempo de ir ao Mundial. Ele será inscrito com a camisa 9 e tem boa chance de começar a Copa como titular. A seleção vai se apresentar para treinamentos em Turim, na Itália, na próxima semana, e estreará na competição no dia 24, contra a Sérvia, em Lusail.

LEIA MAIS SOBRE COPA DO MUNDO

Richarlison será camisa 9; confira a numeração da Seleção na Copa

Pedro, do Flamengo, comemora convocação com pedido de casamento

Veja reação de Richarlison e da família com convocação para a Copa

Richarlison será o quarto capixaba a disputar a Copa do Mundo com a Seleção

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Seleção brasileira Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares
Imagem de destaque
Bife suculento: 5 receitas práticas para um almoço delicioso
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados