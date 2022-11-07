Infográfico: perfil dos 26 convocados que vão buscar o hexa no Catar

O técnico Tite divulgou, nesta segunda-feira (7), a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo do Catar. O treinador priorizou o atacante, chamando nove jogadores para a posição. Entre eles, está o capixaba Richarlison, do Tottenham.
Surpresa da lista, Gabriel Martinelli será o "caçula" da Seleção Brasileira no Catar. O atacante do Arsenal chega a seu primeiro Mundial com apenas 21 anos. Nascido em junho de 2001, ele é cinco meses mais novo do que Rodrygo, do Real Madrid, que também tem 21 anos, mas nasceu em janeiro de 2001.
Na defesa, estão os dois jogadores mais velhos da lista: o lateral-direito Daniel Alves, de 39 anos, e o zagueiro Thiago Silva, de 38 anos. Thiago, por sinal, entra um seleto grupo, ao chegar a sua quarta participação em Copas do Mundo: esteve antes em 2010, 2014 e 2018. Somente outros sete jogadores conseguiram realizar essa façanha:
- Castilho - 1950/1954/1958/1962
- Nilton Santos - 1950/1954/1958/1962
- Djalma Santos - 1954/1958/1962/1966
- Pelé - 1958/1962/1966/1970
- Emerson Leão - 1970/1974/1978/1986
- Cafu - 1994/1998/2002/2006
- Ronaldo Fenômeno - 1994/1998/2002/2006
Aos 39 anos, Daniel Alves, por sua vez, pode se tornar o brasileiro mais velho a jogar uma partida de Copa do Mundo. O recorde é de outro lateral-direito, Djalma Santos, que atuou na Copa da Inglaterra, em 1966, com 37 anos, 4 meses e 18 dias na derrota do Brasil para a Hungria por 3 a 1.
Confira abaixa o perfil dos 26 convocados: