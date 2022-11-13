Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #27: Senegal

Senegal parte para a disputa de seu terceiro mundial Crédito: Reprodução / Redes Sociais

escalação e formação, estilo de jogo, campanha até a Copa, principal destaque e melhor participação em copas. Nessa edição, iremos conhecer a Seleção de Senegal, os Leões da Teranga, apelido dado à seleção juntando o animal, um dos símbolos do país, e “teranga”, que significa a hospitalidade de seu povo. Copa do Mundo do Catar está cada vez mais próxima. Com isso, A Gazeta decidiu fazer uma breve análise de todas a seleções que estarão no Mundial que começa em 20 de novembro. A série aborda tópicos como. Nessa edição, iremos conhecer a, os, apelido dado à seleção juntando o animal, um dos símbolos do país, e “teranga”, que significa a hospitalidade de seu povo.

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

Aliou Cissé é um ex-jogador senegalês que hoje comanda a seleção de seu país. Costuma apostar no 4-3-3, esquema que deu resultado durante a disputa da Copa Africana de Nações e nas Eliminatórias Africanas.

A lista dos 26 convocados saiu na última sexta-feira (11) e contou com Sadio Mané, que ficaria fora por uma lesão constatada durante uma partida do Bayern de Munique, na semana anterior. Mesmo com as dores, o jogador, que é o principal nome de sua Seleção, vai ao Catar no limite do esforço físico.

Sadio Mané virou dúvida no elenco titular por conta de sua lesão Crédito: buildlineup.com

ESTILO DE JOGO

A atual campeã da Copa Africana de Nações pode ser considerada a seleção mais forte de seu continente. Não só pelo título deste ano, mas o futebol rápido, de força física aplicada conscientemente e jogado de forma envolvente, faz com que a seleção de Senegal seja uma equipe a ser observada no Catar.

Afinal, conta com jogadores de renome em seu elenco, como o goleiro Mendy, do Chelsea, os defensores Koulibaly, do Napoli, Diallo, lateral do Paris Saint-Germain, e claro, o atacante Sadio Mane, que atua pelo Bayern de Munique. Mesmo com tantos jogadores de renome, o coletivo peca ao bater de frente com os grandes europeus.

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

Nas Eliminatórias Africanas, o time de Senegal liderou o Grupo H. Em 6 jogos, conquistou 5 vitórias e 1 empate. A campanha invicta teve seu fim na fase seguinte, quando perdeu para o Egito por 1 a 0, mas no jogo da volta devolveu o placar e venceu nos pênaltis por 3 a 1, cravando sua vaga ao Catar.

PRINCIPAL DESTAQUE

Sadio Mané é o nome de maior destaque em sua seleção. O atacante já é considerado um dos 30 maiores jogadores da história do continente africano. Seu alto poder de finalização, visão de jogo e liderança em campo, fazem com que seja respeitado por adversários, e admirado por torcedores por onde passa.

Mané é peça fundamental tanto em sua equipe, o Bayern de Munique, da Alemanha, quanto em sua seleção. Recentemente, Mané teve uma lesão constatada na fíbula da perna direita, o que levantou os rumores sobre sua ausência no Catar. Mesmo assim, o treinador Aliou Cissé o convocou para o Mundial, onde ele deve atuar por poucos minutos.

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPA DO MUNDO