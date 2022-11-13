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Rumo ao Catar!

Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #27: Senegal

A Copa do Mundo de 2022 está chegando. Confira a trajetória, destaques e mais informações sobre as 32 seleções que disputarão a Copa do Catar
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

13 nov 2022 às 17:44

Publicado em 13 de Novembro de 2022 às 17:44

Senegal parte para a disputa de seu terceiro mundial
Senegal parte para a disputa de seu terceiro mundial Crédito: Reprodução / Redes Sociais
Copa do Mundo do Catar está cada vez mais próxima. Com isso, A Gazeta decidiu fazer uma breve análise de todas a seleções que estarão no Mundial que começa em 20 de novembro. A série aborda tópicos como escalação e formação, estilo de jogo, campanha até a Copa, principal destaque e melhor participação em copas. Nessa edição, iremos conhecer a Seleção de Senegal, os Leões da Teranga, apelido dado à seleção juntando o animal, um dos símbolos do país, e “teranga”, que significa a hospitalidade de seu povo.

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

Aliou Cissé é um ex-jogador senegalês que hoje comanda a seleção de seu país. Costuma apostar no 4-3-3, esquema que deu resultado durante a disputa da Copa Africana de Nações e nas Eliminatórias Africanas.
A lista dos 26 convocados saiu na última sexta-feira (11) e contou com Sadio Mané, que ficaria fora por uma lesão constatada durante uma partida do Bayern de Munique, na semana anterior. Mesmo com as dores, o jogador, que é o principal nome de sua Seleção, vai ao Catar no limite do esforço físico.
Sadio Mané virou dúvida no elenco titular por conta de sua lesão
Sadio Mané virou dúvida no elenco titular por conta de sua lesão Crédito: buildlineup.com

ESTILO DE JOGO

A atual campeã da Copa Africana de Nações pode ser considerada a seleção mais forte de seu continente. Não só pelo título deste ano, mas o futebol rápido, de força física aplicada conscientemente e jogado de forma envolvente, faz com que a seleção de Senegal seja uma equipe a ser observada no Catar.
Afinal, conta com jogadores de renome em seu elenco, como o goleiro Mendy, do Chelsea, os defensores Koulibaly, do Napoli, Diallo, lateral do Paris Saint-Germain, e claro, o atacante Sadio Mane, que atua pelo Bayern de Munique. Mesmo com tantos jogadores de renome, o coletivo peca ao bater de frente com os grandes europeus.

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

Nas Eliminatórias Africanas, o time de Senegal liderou o Grupo H. Em 6 jogos, conquistou 5 vitórias e 1 empate. A campanha invicta teve seu fim na fase seguinte, quando perdeu para o Egito por 1 a 0, mas no jogo da volta devolveu o placar e venceu nos pênaltis por 3 a 1, cravando sua vaga ao Catar.

PRINCIPAL DESTAQUE

Sadio Mané é o nome de maior destaque em sua seleção. O atacante já é considerado um dos 30 maiores jogadores da história do continente africano. Seu alto poder de finalização, visão de jogo e liderança em campo, fazem com que seja respeitado por adversários, e admirado por torcedores por onde passa.
Mané é peça fundamental tanto em sua equipe, o Bayern de Munique, da Alemanha, quanto em sua seleção. Recentemente, Mané teve uma lesão constatada na fíbula da perna direita, o que levantou os rumores sobre sua ausência no Catar. Mesmo assim, o treinador Aliou Cissé o convocou para o Mundial, onde ele deve atuar por poucos minutos.

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPA DO MUNDO

No Catar, Senegal vai disputar seu terceiro Mundial. Os Leões marcaram presença em 2002 e 2018. A melhor campanha foi justamente na estreia, quando alcançaram as quartas de final, após superar a França, então campeã mundial nas oitavas. Caíram para a Turquia na fase seguinte.

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