Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #28: Sérvia

Seleção Sérvia disputa a Copa do Mundo no grupo do Brasil, e será a primeira adversária dos brasileiros no Catar Crédito: Divulgação

Copa do Mundo do Catar está cada vez mais próxima. Com isso, A Gazeta decidiu fazer uma breve análise de todas a seleções que estarão no Mundial que começa em 20 de novembro. A série aborda tópicos como escalação e formação, estilo de jogo, campanha até a Copa, principal destaque e melhor participação em copas. Nessa edição, iremos conhecer a Seleção da Sérvia.

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

O elenco sérvio que vai ao Catar carrega na bagagem a missão de reavivar o futebol do país. A missão não será fácil, afinal, disputa no Grupo G, com Brasil, Suíça e Camarões.

Mesmo assim, apostando em talentos individuais como Vlahovic, Mitrovic e Tadić, apresenta um futebol vistoso e criativo diante de seleções de baixo calibre. Na sexta-feira (11), o treinador Dragan Stojković convocou os 26 selecionados para a viagem até o Catar, com isso, o time titular no Mundial de 2022 deve ser o seguinte

Elenco que pode ser o titular da Sérvia no Catar Crédito: buildlineup.com

ESTILO DE JOGO

A Seleção da Sérvia possui um elenco mediano se analisado coletivamente. No estilo de jogo, os sérvios emplacam velocidade e força física em suas jogadas, valorizam passes longos e também jogadas com a bola aérea.

O elenco sérvio conta com jogadores altos e rápidos, a média de altura é de 1,85m e as jogadas pelo alto costumam ser facilmente vencidas por eles. Mesmo assim, sua defesa é um pouco desengonçada. Se for pega de surpresa sofre para se recompor e toma gols bobos. Um ponto fraco que pode ser explorado pelos adversários. Em bolas paradas, valorizam jogadas ensaiadas e em boa parte das oportunidades, chegam à finalização.

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

A Sérvia foi a líder do Grupo A nas Eliminatórias Europeias, deixando Portugal de Cristiano Ronaldo na repescagem. Em 8 partidas disputadas, conquistou 6 vitórias e 2 empates. Com uma campanha avassaladora, cravou sua vaga direta ao Catar, com 83% de aproveitamento.

PRINCIPAL DESTAQUE

O destaque da Sérvia é o camisa 9, Aleksander Mitrovic. Ele tem 50 gols em 75 jogos com sua seleção, e na Liga das Nações, última competição disputada pela Sérvia antes da Copa, ele marcou 6 gols. O centroavante consegue finalizar com ambas as pernas e também tem um ótimo cabeceio.

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPA DO MUNDO