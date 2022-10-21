A Copa do Mundo do Catar está chegando! Veja tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo começa no dia 20 de novembro Crédito: Unsplash

A Copa do Mundo do Catar está cada vez mais próxima, para sermos já falta menos de um mês para o Mundial. Catar e Equador fazem o jogo de abertura no domingo (20 de novembro), às 13h, em partida válida pela primeira rodada do Grupo A.

Poucos eventos mexem com os sentimentos do torcedor como uma Copa do Mundo. Um evento como esse reúne os melhores jogadores do planeta defendendo as cores de suas seleções, e diversos espectadores ao redor do globo se reúnem para a grande festa.

Mirando o Mundial do Catar, A Gazeta preparou um conteúdo com destaques que você precisa saber para ficar informado sobre a Copa!

CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA

A lista mais esperada pelos brasileiros no período que antecede a Copa será divulgada no dia 7 de novembro, às 13 horas, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), quando o técnico Tite divulgará os 26 nomes que vão defender a Seleção Brasileira para o Mundial do Catar.

A convocação terá transmissão da TV Gazeta. O site de A Gazeta também fará a cobertura da convocação in loco, e a lista será divulgada em nosso site e redes sociais.

QUANDO O BRASIL JOGA?

Os jogos do Brasil na fase de grupos serão na parte da tarde. Em duelos contra Sérvia, Suíça e Camarões, a seleção brasileira está no Grupo G do Mundial do Catar.

Brasil x Sérvia

Data: 24/11

Horário: 16 horas

Local: Estádio Nacional de Lusail

Onde assistir: TV Gazeta





24/11 16 horas Estádio Nacional de Lusail TV Gazeta Brasil x Suíça

Data: 28/11

Horário: 13 horas

Local: Estádio Porto de Doha

Onde assistir: TV Gazeta





28/11 13 horas Estádio Porto de Doha TV Gazeta Camarões x Brasil

Data: 2/12

Horário: 16 horas

Local: Estádio Nacional de Lusail

Onde assistir: TV Gazeta



QUEM TERÁ FOLGA EM DIA DE JOGO DO BRASIL?

De norte a sul do país essa pergunta corre o Brasil em períodos de Copa do Mundo. Muitas pessoas, de forma leiga e por questões culturais, associam o dia de partida da Seleção Brasileira com um momento de descanso ou de sair mais cedo do trabalho. Mas especialistas em legislação trabalhista explicam que o certo é que haja um combinado entre empresa e funcionário.

Assim, com o combinado, nem o empregador e nem o empregado ficam prejudicados durante o período de jogos. Não existe uma lei que autorize a ausência do trabalhador em dia de partida do Brasil, se faltar, ele pode ser punido ou até mesmo demitido por justa causa. É bom ficar atento.

PREFEITURAS MUDAM EXPEDIENTE

Prefeituras da Grande Vitória, no Espírito Santo, já anunciaram mudanças no expediente de servidores municipais em dias de jogos da seleção durante o campeonato. Tais alterações correspondem ao período da fase de grupos, onde o Brasil faz três jogos. Se passar para a próxima fase, novas mudanças devem ser anunciadas.

VITÓRIA



Na Capital Capixaba, o expediente nas repartições públicas será o seguinte:



24/11: 7h às 14h

28/11: 7h às 12h

2/12: 7h às 14h



De acordo com a prefeitura, órgãos que trabalham em regime de escala e os serviços que não admitem paralisação, além de unidades de ensino, não funcionarão, no horário especial. A secretária municipal será responsável por alterar ou não o funcionamento de cada serviço.





Na Capital Capixaba, o expediente nas repartições públicas será o seguinte: 24/11: 7h às 14h 28/11: 7h às 12h 2/12: 7h às 14h De acordo com a prefeitura, órgãos que trabalham em regime de escala e os serviços que não admitem paralisação, além de unidades de ensino, não funcionarão, no horário especial. A secretária municipal será responsável por alterar ou não o funcionamento de cada serviço. SERRA



Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura da Serra informa que nos dias dos jogos do Brasil na Copa do Mundo haverá ponto facultativo.



A exceção vale para serviços essenciais como Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Assistência Social, Fiscalização Ambiental e de Posturas, Guarda Municipal, Disque-Silêncio e Serviços. Os detalhes ainda serão publicados no Diário Oficial.



OUTRAS PREFEITURAS E GOVERNO DO ES

As prefeituras de Cariacica, Viana, Guarapari e Fundão informaram que, até o momento, não há definição sobre liberação de servidores durante os jogos da Copa do Mundo. Em Vila Velha, a assessoria de imprensa disse que "como ainda falta muito até a Copa, não há definição sobre o assunto".

A reportagem de A Gazeta também entrou em contato com o governo do Estado para saber sobre o expediente dos servidores. De acordo com a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), ainda não há definição sobre o trabalho nas repartições nos dias de jogos da Seleção Brasileira.

GRUPOS DA COPA DO MUNDO

Grupo A: Catar, Equador, Senegal e Holanda

Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia



Grupo D: França, Austrália, Dinamarca e Tunísia



Grupo E: Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão



Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia



Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarõe



Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul



FAVORITOS

Como em todas as Copas, algumas seleções figuram como favoritas para o Mundial deste ano. Analisando os últimos resultados, força dos elencos e o histórico em competições como esta, as cinco favoritas são: Brasil, Argentina , França, Alemanha e Inglaterra.

PERIODICIDADE DE JOGOS E HORÁRIOS

Durante o período da fase de grupos, o Catar receberá quatro partidas por dia: 7h, 10h, 13h e 16h, até do dia 2 de dezembro. Já nas oitavas, que começam no dia 3, serão dois jogos por dia até o dia 6 de dezembro. Já as quartas de final começam no dia 9, também com dois jogos por dia, até o dia 10.