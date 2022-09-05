Raio-x das seleções que vão disputar a Copa do Mundo do Catar #3: Argentina

Seleção da Argentina foi campeã da Copa América 2021 Crédito: CONMEBOL

A Copa do Mundo de 2022 está próxima. A ansiedade para acompanhar a maior competição do mundo aumenta a cada dia. Com isso, decidimos fazer uma breve análise de todas as seleções que estarão no Mundial do Catar. Serão 32 capítulos desta série, que serão publicados toda semana até o início da competição, no dia 20 de Novembro.

Para que haja um padrão nas análises ao longo da série, definimos alguns tópicos que iremos abordar em cada equipe: Escalação e Formação, Estilo de Jogo, Campanha até a Copa, Principal Destaque e Melhor participação em copas. Hoje, iremos analisar a seleção da Argentina.

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

A seleção argentina tem jogado nos últimos jogos em um 4-3-3, com Dí Maria e Messi abertos. No entanto, em algumas ocasiões o treinador optou por utilizar um 4-4-2, com Lautaro e Messi na frente, e com Nico González no lugar de Dí Maria.

Provável escalação da Argentina Crédito: BuildLineup

ESTILO DE JOGO

Conhecida como ‘La Scaloneta’, o time comandado por Lionel Scaloni é muito interessante. Bem organizada, a equipe apresenta boas soluções de saída de bola para vencer a pressão adversária, seja com bolas longas para o pivô de Lautaro, seja com uma saída mais sustentada e de pé em pé. No ataque, conta com movimentações e trocas de posição, principalmente de um tal de Messi, que geram dúvidas na marcação.

Defensivamente, a equipe prefere se defender em um bloco médio ou baixo, reduzindo os espaços para o ataque adversário, com um meio de campo intenso e combativo, principalmente quando Guido Rodriguez está em campo. Essa organização defensiva permite que os astros da equipe tenham liberdade para atacar sem responsabilidades táticas.

CAMPANHA ATÉ A COPA

A Argentina teve uma campanha quase impecável até a Copa do Mundo. Nas eliminatórias, foram 39 pontos em 17 partidas, terminando o torneio de forma invicta. Durante o ciclo, se sagrou campeã da Copa América 2021, em cima do maior rival, Brasil. Ainda houve tempo de ganhar a ‘Finalíssima’, torneio disputado entre o campeão da América do Sul e o campeão da Europa. O jogo foi contra a Itália, e terminou 3 a 0 para os ‘hermanos’.

PRINCIPAL DESTAQUE

Esse é o bloco mais desnecessário desta edição. O craque argentino Lionel Messi dispensa apresentações. Eleito 7 vezes o melhor jogador do mundo, o atacante é considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos. Messi provavelmente estará disputando sua última Copa. Desfrute sem moderações.

Messi é para muitos o melhor jogador de todos os tempos Crédito: AFA/Divugação

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPAS