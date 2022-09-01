Raio-x das seleções que vão disputar a Copa do Mundo do Catar #2: Arábia Saudita

A Copa do Mundo do Catar está cada vez mais próxima. Com isso, A Gazeta decidiu fazer uma breve análise de todas a seleções que estarão no Mundial que começa em 20 de novembro. A série aborda tópicos como escalação e formação, estilo de jogo, campanha até a Copa, principal destaque e melhor participação em copas. No segundo capítulo, é hora de conhecer mais sobre a seleção da Arábia Saudita, os Falcões Verdes.
ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO
Nas últimas seis partidas da seleção saudita, o treinador francês Hervé Renard usou a formação 4-2-3-1. Aparentemente, essa será a formação utilizada pelo time durante a disputa da Copa.
ESTILO DE JOGO
Em partidas válidas pelas Eliminatórias para a Copa e em amistosos, o time saudita apresentou alta ofensividade aos adversários, sempre pressionando o jogo e valorizando as jogadas pelas laterais. Apesar da falta de qualidade técnica, a seleção da Arábia Saudita mantém alta precisão de passes e domínio da posse de bola, além de ser um time disciplinado com baixo número de faltas.
CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS
Ao todo, na trajetória até a classificação para a Copa, os sauditas fizeram 18 jogos nas Eliminatórias Asiáticas. Enfrentando seleções de baixo poder ofensivo, como Iêmen, Palestina e Singapura, a Arábia Saudita acumulou 13 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. Se classificou em primeiro lugar nas duas fases das eliminatórias e garantiu sua vaga rumo ao Catar com tranquilidade.
PRINCIPAL DESTAQUE
O nome que pode surpreender nesta Copa é Salem Al-Dawsari. O meia do Al-Hilal é o ponto de velocidade da equipe e garante tranquilidade nas jogadas pelo lado esquerdo do campo.
Salem é o batedor fixo de faltas e pênaltis de sua seleção e não costuma desperdiçar as chances na marca da cal, ou em jogadas individuais.
MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPA DO MUNDO
Os Falcões Verdes estiveram presentes em cinco edições de Copa do Mundo: 1994, 1998, 2002, 2006 e só retornou em 2018. A melhor participação foi justamente na primeira aparição, em 94, quando chegou até as oitavas de final da Copa dos Estados Unidos, quando se classificou em segundo lugar no Grupo F, ao lado da Holanda, mas foi superada pela Suécia na fase seguinte. Nas demais participações, os sauditas não passaram da primeira fase.