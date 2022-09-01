Raio-x das seleções que vão disputar a Copa do Mundo do Catar #2: Arábia Saudita

Seleção da Arábia Saudita Crédito: Reprodução / Instagram

A Copa do Mundo do Catar está cada vez mais próxima. Com isso, A Gazeta decidiu fazer uma breve análise de todas a seleções que estarão no Mundial que começa em 20 de novembro. A série aborda tópicos como escalação e formação, estilo de jogo, campanha até a Copa, principal destaque e melhor participação em copas. No segundo capítulo, é hora de conhecer mais sobre a seleção da Arábia Saudita, os Falcões Verdes.

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

Nas últimas seis partidas da seleção saudita, o treinador francês Hervé Renard usou a formação 4-2-3-1. Aparentemente, essa será a formação utilizada pelo time durante a disputa da Copa.

Possível formação da Arábia Saudita na Copa Crédito: buildlineup

ESTILO DE JOGO

Em partidas válidas pelas Eliminatórias para a Copa e em amistosos, o time saudita apresentou alta ofensividade aos adversários, sempre pressionando o jogo e valorizando as jogadas pelas laterais. Apesar da falta de qualidade técnica, a seleção da Arábia Saudita mantém alta precisão de passes e domínio da posse de bola, além de ser um time disciplinado com baixo número de faltas.

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

Ao todo, na trajetória até a classificação para a Copa, os sauditas fizeram 18 jogos nas Eliminatórias Asiáticas. Enfrentando seleções de baixo poder ofensivo, como Iêmen, Palestina e Singapura, a Arábia Saudita acumulou 13 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. Se classificou em primeiro lugar nas duas fases das eliminatórias e garantiu sua vaga rumo ao Catar com tranquilidade.

PRINCIPAL DESTAQUE

O nome que pode surpreender nesta Copa é Salem Al-Dawsari. O meia do Al-Hilal é o ponto de velocidade da equipe e garante tranquilidade nas jogadas pelo lado esquerdo do campo.

Salem é o camisa 10 da Seleção da Arábia Saudita Crédito: Reprodução / Instagram @29salem

Salem é o batedor fixo de faltas e pênaltis de sua seleção e não costuma desperdiçar as chances na marca da cal, ou em jogadas individuais.

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPA DO MUNDO