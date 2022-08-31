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Libertadores

Athletico-PR se aproveitou do cobertor curto do Palmeiras e abriu vantagem

Furacão aproveitou sua oportunidade de gol e conseguiu se defender bem diante de um Verdão desfalcado e que ainda sofreu com escolha errada de Abel Ferreira

Públicado em 

31 ago 2022 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

O Furacão venceu o Palmeiras por 1 a 0 na Arena da Baixada, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores
O Furacão venceu o Palmeiras por 1 a 0 na Arena da Baixada, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores Crédito: Gabriel Machado/Agif
No jogo que abriu as semifinais da Libertadores 2022, o Athletico-PR venceu o Palmeiras por 1 a 0, na noite desta terça-feira (30), na Arena da Baixada. O Furacão aproveitou bem sua oportunidade de gol e se defendeu muito bem diante de um Verdão desfalcado e pouco inspirado na partida. Para chegar à decisão, o time comandado por Luiz Felipe Scolari precisa apenas de um empate no jogo de volta, na próxima terça-feira (06), no Allianz Parque. 
No duelo de estratégias, Felipão foi mais feliz que Abel Ferreira. O treinador gaúcho surpreendeu e apostou em um time com três atacantes: Vitor Roque, Vitinho e Canobio. Mesmo sem um meia de ligação, os volantes tinham liberdade para encostar no trio ofensivo. Foi assim que Alex Santana pisou na área e marcou o gol que garantiu a vitória ao time paranaense. 
Do outro lado, sem Danilo e Scarpa, o técnico português fez sua lógica opção por Gabriel Menino na vaga de volante, mas na linha de frente não escalou Wesley, que seria sua opção natural, e apostou no centroavante Flaco López. A escolha de Abel Ferreira no ataque se mostrou um pecado fatal. Com atuação fraquíssima, o atacante perdeu gols, não segurou a bola e ainda tirou velocidade do ataque. Sem recompor como Scarpa, Flaco fez o time perder o meio-campo em muitos momentos da partida. 
Não era mesmo o dia do estrategista Abel Ferreira. O treinador viu Raphael Veiga sair machucado de campo e quando teve que recorrer ao banco de reservas se viu na obrigação de apostar em jogadores que não mantém o nível do time, casos de Tabata e Navarro. Apenas Wesley entrou e mostrou talento para tentar mudar o rumo do jogo, mas foi pouco. O cobertor do Palmeiras é curto e a reposição não é suficiente. 
Quando o Furacão abriu o placar, o jogo ficou à feição para o estilo Felipão. Nada de pressa para atacar e defesa reforçada. Mesmo com um jogador a mais, após a expulsão de Hugo Moura, o Palmeiras não conseguiu furar o bloqueio defensivo do Athletico. Elenco em dia de muita transpiração e pouquíssima inspiração.  
O confronto ainda está em aberto. No jogo de volta o cenário é muito previsível: Athletico-PR com 11 jogadores no campo de defesa, e Palmeiras dono da posse de bola e das ações ofensivas. Com os retornos de Danilo e Scarpa, o Verdão ganha muito, e volta a ser favorito para chegar à final. Mas, nunca duvidemos de Luiz Felipe Scolari em um mata-mata de Libertadores. Aguardemos!

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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