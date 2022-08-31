Athletico-PR se aproveitou do cobertor curto do Palmeiras e abriu vantagem

O Furacão venceu o Palmeiras por 1 a 0 na Arena da Baixada, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores Crédito: Gabriel Machado/Agif

No duelo de estratégias, Felipão foi mais feliz que Abel Ferreira. O treinador gaúcho surpreendeu e apostou em um time com três atacantes: Vitor Roque, Vitinho e Canobio. Mesmo sem um meia de ligação, os volantes tinham liberdade para encostar no trio ofensivo. Foi assim que Alex Santana pisou na área e marcou o gol que garantiu a vitória ao time paranaense.

Do outro lado, sem Danilo e Scarpa, o técnico português fez sua lógica opção por Gabriel Menino na vaga de volante, mas na linha de frente não escalou Wesley, que seria sua opção natural, e apostou no centroavante Flaco López. A escolha de Abel Ferreira no ataque se mostrou um pecado fatal. Com atuação fraquíssima, o atacante perdeu gols, não segurou a bola e ainda tirou velocidade do ataque. Sem recompor como Scarpa, Flaco fez o time perder o meio-campo em muitos momentos da partida.

Não era mesmo o dia do estrategista Abel Ferreira. O treinador viu Raphael Veiga sair machucado de campo e quando teve que recorrer ao banco de reservas se viu na obrigação de apostar em jogadores que não mantém o nível do time, casos de Tabata e Navarro. Apenas Wesley entrou e mostrou talento para tentar mudar o rumo do jogo, mas foi pouco. O cobertor do Palmeiras é curto e a reposição não é suficiente.

Quando o Furacão abriu o placar, o jogo ficou à feição para o estilo Felipão. Nada de pressa para atacar e defesa reforçada. Mesmo com um jogador a mais, após a expulsão de Hugo Moura, o Palmeiras não conseguiu furar o bloqueio defensivo do Athletico. Elenco em dia de muita transpiração e pouquíssima inspiração.