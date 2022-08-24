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Reta Final

Flamengo e Fluminense favoritos em seus confrontos na Copa do Brasil

Semifinais da competição nacional começam nesta quarta-feira (23). Tricolor recebe o Corinthians, e o Flamengo encara o São Paulo

Públicado em 

24 ago 2022 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Arrascaeta e Ganso são os maestros de Flamengo e Fluminense nesta temporada
Arrascaeta e Ganso são os maestros de Flamengo e Fluminense nesta temporada Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo e Marcelo Gonçalves/Fluminense
As semifinais da Copa do Brasil chegam com tudo nesta quarta-feira (23). Fluminense x Corinthians e São Paulo x Flamengo prometem confrontos equilibrados, mas não há como negar que rubro-negros e tricolores estão em melhor momento e são donos de leve favoritismo em seus duelos.
No primeiro jogo da noite, o Fluminense recebe o Corinthians às 19h30, no Maracanã. O time comandado por Fernando Diniz chega embalado pela goleada de 5 a 2 que aplicou no Coritiba e o levou a vice-liderança do Brasileirão. A vitória elástica é reflexo do bom momento da equipe que perdeu apenas um dos últimos 15 jogos que disputou, sendo uma dessas partidas um avassalador 4 a 0 no próprio Corinthians.
O Tricolor conta com o momento mágico vivido pelo atacante German Cano, que é o artilheiro do futebol mundial nesta temporada com 31 gols, e também com a ótima fase de Paulo Henrique Ganso, que reencontrou seu bom futebol.
Do outro lado do gramado, um Corinthians que acumula duas derrotas amargas no Brasileirão (Fortaleza e Palmeiras) e o choque de realidade imposto pelo Flamengo na Libertadores. Em meio aos recentes traumas, o Timão se apoia na boa vitória sobre o Atlético-GO, que o classificou para esta fase da Copa do Brasil. A esperança do time paulista está nos pés de Renato Augusto, principal referência técnica deste elenco. O meia é o termômetro da equipe. Quando ele vai bem, o time vai bem.

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Time rubro-negro vive grande momento Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF
Na segunda partida da noite, São Paulo e Flamengo e se enfrentam às 21h30, no Morumbi. O dono da casa sofreu para eliminar o América-MG nas quartas de final e se arrasta com uma campanha muito irregular no Brasileirão. Para superar o Rubro-Negro vai contar com o poder de fogo de Calleri e Luciano, este último que vive uma boa fase nesta reta final de temporada.
O ponto fraco do São Paulo está em uma zaga frágil. No Brasileirão por exemplo, entre as equipes fora da zona do rebaixamento o Tricolor tem uma das piores defesas. E é justamente aí que o Flamengo pode ser fatal. Dono de um dos ataques mais poderosos do país, o Rubro-Negro certamente saberá explorar as falhas defensivas de seu adversário.
Sem saber o que é perder desde o dia 10 de julho, os comandados de Dorival Júnior vivem tão bom momento que até mesmo o time reserva acumula bons resultados quando entra em campo. A linha de frente é muito eficiente com Pedro, Gabigol e Arrascaeta. Vidal encaixou como uma luva na equipe, e a defesa que era muito questionada passou a ser segura. O Tricolor não terá vida fácil no duelo.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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