Flamengo na semifinal da Copa do Brasil e Pedro na Copa do Mundo

Pedro acertou belo chute para balançar as redes e garantir a vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O confronto entre Flamengo e Athletico-PR na Copa do Brasil, merecidamente vencido pelo Rubro-Negro Carioca, foi o clássico duelo de opostos. De um lado o talento, do outro a retranca. E a forma como a classificação às semifinais da competição mais emocionante do país foi conquistada, na noite desta quarta-feira (17), deixou isso muito claro: uma meia-bicicleta de um atacante acima da média decidiu o futuro das equipes: Fla 1 a 0 no Furacão em plena Arena da Baixada . Avançou o melhor.

No jogo de ida, no Maracanã, apenas o Flamengo se propôs a jogar futebol. Luiz Felipe Scolari sequer escalou atacantes em seu time inicial. A estratégia defensiva somada a incompetência ofensiva do rival fez o Furacão alcançar seu objetivo e sair de campo com o 0 a 0.

Mas o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Neste jogo de volta, já na Arena da Baixada, Felipão mudou peças, mas novamente priorizou a defesa. Aposta de quem sabe que tem menos potencial que o adversário. Mas desta vez, o potencial técnico do Flamengo resolveu. O time de Dorival Júnior dominou as ações do jogo, criou mais chances, marcou um golaço e foi seguro na defesa. Classificação incontestável.

Falar dos talentos individuais desse elenco do Flamengo é sempre chover no molhado, mas hoje precisamos falar de Pedro. São 12 gols nos últimos 12 jogos, aproveitamento assustador nas finalizações e frieza para tirar uma meia-bicicleta da cartola e decidir um jogo de mata-mata.

O desempenho recente do atacante rubro-negro o credencia para a lista de jogadores que serão convocados por Tite para a Copa do Mundo do Catar. A presença de pedro no elenco torna-se inevitável a cada jogo que passa, principalmente por Tite não ter disponível nenhum outro jogador com suas características vivendo tão boa fase. Neste momento não há um atacante brasileiro definidor melhor que Pedro.