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Flamengo na semifinal da Copa do Brasil e Pedro na Copa do Mundo

No duelo entre o talento e a retranca, venceu quem optou pelo melhor do futebol. Autor do gol da vitória do Fla, Pedro joga em alto nível e sua presença na Copa do Mundo do Catar é inevitável

Públicado em 

18 ago 2022 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Pedro acertou belo chute para balançar as redes e garantir a vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR
Pedro acertou belo chute para balançar as redes e garantir a vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
 O confronto entre Flamengo e Athletico-PR na Copa do Brasil, merecidamente vencido pelo Rubro-Negro Carioca, foi o clássico duelo de opostos. De um lado o talento, do outro a retranca. E a forma como a classificação às semifinais da competição mais emocionante do país foi conquistada, na noite desta quarta-feira (17), deixou isso muito claro: uma meia-bicicleta de um atacante acima da média decidiu o futuro das equipes: Fla 1 a 0 no Furacão em plena Arena da Baixada. Avançou o melhor.
No jogo de ida, no Maracanã, apenas o Flamengo se propôs a jogar futebol. Luiz Felipe Scolari sequer escalou atacantes em seu time inicial. A estratégia defensiva somada a incompetência ofensiva do rival fez o Furacão alcançar seu objetivo e sair de campo com o 0 a 0.

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Mas o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Neste jogo de volta, já na Arena da Baixada, Felipão mudou peças, mas novamente priorizou a defesa. Aposta de quem sabe que tem menos potencial que o adversário. Mas desta vez, o potencial técnico do Flamengo resolveu. O time de Dorival Júnior dominou as ações do jogo, criou mais chances, marcou um golaço e foi seguro na defesa. Classificação incontestável.
Falar dos talentos individuais desse elenco do Flamengo é sempre chover no molhado, mas hoje precisamos falar de Pedro. São 12 gols nos últimos 12 jogos, aproveitamento assustador nas finalizações e frieza para tirar uma meia-bicicleta da cartola e decidir um jogo de mata-mata.
O desempenho recente do atacante rubro-negro o credencia para a lista de jogadores que serão convocados por Tite para a Copa do Mundo do Catar. A presença de pedro no elenco torna-se inevitável a cada jogo que passa, principalmente por Tite não ter disponível nenhum outro jogador com suas características vivendo tão boa fase. Neste momento não há um atacante brasileiro definidor melhor que Pedro.
Membro da comissão de Tite na CBF, Cesar Sampaio esteve na Arena da Baixada e acompanhou de perto a atuação do jogador. Certamente não conseguirá relatar coisas ruins ao treinador da Seleção.O atacante rubro-negro carimbou seu passaporte rumo ao Catar.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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