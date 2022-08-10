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Flamengo caminha a passos largos para a final da Libertadores

Semifinal contra rival que sairá do confronto entre Talleres e Vélez Sarsfield será apenas mais um compromisso formal no caminho rubro-negro até a decisão

Públicado em 

10 ago 2022 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Pedro marcou o gol da vitória do Flamengo após linda assistência de Arrascaeta
Pedro marcou o gol da vitória do Flamengo após linda assistência de Arrascaeta Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF
Conforme o esperado, a classificação do Flamengo à semifinal da Libertadores na noite desta terça-feira (09) foi apenas uma questão de esperar o tempo passar. O Rubro-Negro, que já tinha sido superior ao Corinthians no jogo de ida, quando venceu por 2 a 0, mais uma vez mostrou ser melhor que o rival: vitória simples, por 1 a 0, no Maracanã, e sem grandes sustos. Mais um passo importante rumo à final da competição continental.
“Ah, mas o Flamengo se classificou à semifinal e você já está falando em final”? Sim! Com o nível de futebol que o Rubro-Negro vem apresentando, com o potencial que tem e principalmente com o trabalho do Dorival Júnior que restaurou a equipe, o confronto que virá na semifinal, seja contra Talleres ou Vélez Sarsfield, será apenas mais um compromisso formal.
O Flamengo que era duramente questionado por imprensa e torcedores definitivamente ficou para trás. Dorival Júnior chegou sem grife, fez o feijão com arroz e ajustou um time que possui muito potencial técnico. Mérito de quem entende de futebol para isso, com simplicidade e sem precisar inventar. A partir daí os talentos individuais aparecem e resolvem.

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Os dois últimos confrontos do Flamengo na Libertadores são exemplos de como o time amadureceu e reencontrou o bom futebol. Nas oitavas de final, reverteu desvantagem diante do Atlético-MG com um jogo de volta avassalador em que o Galo mal respirou. Já diante do Corinthians, adversário bem inferior tecnicamente, o tamanho da distância de um time para o outro ficou muito clara. O Rubro-Negro foi agressivo quando necessário e soube administrar quando preciso. Venceu os dois jogos com autoridade.
O Flamengo não é imbatível, mas é muito difícil de ser batido. E não serão os argentinos (Talleres ou Vélez Sarsfield) que terão poder de fogo para eliminar o time carioca nesta Libertadores. Qualquer desconfiança do torcedor é sempre justificada pelo que ele viu de sua equipe em um passado que está cada dia mais esquecido. O momento é do Flamengo, e pronto. Não há mal nenhum em ser favorito na maioria de seus jogos. 

CORINTHIANS: TRISTE FIM NA LIBERTADORES

Em seus dez jogos disputados nesta edição da Libertadores, o Corinthians venceu apenas dois. Foram só cingo gols marcados na competição. Números que gritam sobre o sofrível desempenho ofensivo do Timão. Entrou para o confronto das quartas de final apostando exclusivamente em sua camisa pesada. Pouco para o futebol moderno. Virou presa fácil para o Flamengo. 

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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