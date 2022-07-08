Show de Gusttavo Lima impede jogos de Fluminense e Vasco no Kleber Andrade

Fluminense e Vasco queriam jogar no Kleber Andrade, mas esbarraram no show do Gusttavo Lima Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense e Daniel Ramalho/Vasco

Os clubes cariocas manifestaram, mais uma vez, o interesse em trazer jogos para o Espírito Santo por conta do período que o Maracanã ficará fechado para manutenção do gramado. O estádio carioca vai receber Fluminense x Ceará neste sábado (09) pelo Brasileirão, e Flamengo x Atlético-MG na quarta-feira (13) pela Copa do Brasil. Após essas duas partidas não receberá jogos por 20 dias.

Flamengo e Fluminense se viram obrigados a remarcar alguns jogos que aconteceriam no Maracanã. Enquanto o Rubro-Negro já confirmou que vai levar seus duelos contra Coritiba (dia 16) e Juventude (dia 20) para o Mané Garrincha, em Brasília, o Tricolor entrou em contato com a Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport) para realizar no Klebão a partida contra o Bragantino, marcada para o domingo (24).

No entanto, o Fluminense recebeu resposta negativa da Sesport, que informou a impossibilidade de receber o confronto já que não haveria tempo hábil para desmontar toda a estrutura do show que acontece na noite de sábado (23) e montar uma nova operação para a partida no dia seguinte. Com isso, o Tricolor deve levar a partida contra o Bragantino para o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.