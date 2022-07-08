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Show de Gusttavo Lima impede jogos de Fluminense e Vasco no Kleber Andrade

Clubes sondaram a possibilidade de trazer partidas para o estádio em Cariacica, mas esbarraram na mesma data do show sertanejo que irá acontecer no local

Públicado em 

08 jul 2022 às 14:36
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Fluminense e Vasco queriam jogar no Kleber Andrade, mas esbarraram no show do Gusttavo Lima
Fluminense e Vasco queriam jogar no Kleber Andrade, mas esbarraram no show do Gusttavo Lima Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense e Daniel Ramalho/Vasco
A chance dos capixabas que torcem para Vasco e Fluminense verem seus times de perto em uma partida no Kleber Andrade, em Cariacica, "bateu na trave". Isso porque no fim de semana que as equipes cariocas gostariam de atuar no estádio vai acontecer o Buteco Show, que tem como atração principal o cantor sertanejo Gusttavo Lima
Os clubes cariocas manifestaram, mais uma vez, o  interesse em trazer jogos para o Espírito Santo por conta do período que o Maracanã ficará fechado para  manutenção do gramado. O estádio carioca vai receber Fluminense x Ceará neste sábado (09) pelo Brasileirão, e Flamengo x Atlético-MG na quarta-feira (13) pela Copa do Brasil. Após essas duas partidas não receberá jogos por 20 dias. 
Flamengo e Fluminense se viram obrigados a remarcar alguns jogos que aconteceriam no Maracanã. Enquanto o Rubro-Negro já confirmou que vai levar seus duelos contra Coritiba (dia 16) e Juventude (dia 20) para o Mané Garrincha, em Brasília, o Tricolor entrou em contato com a Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport) para realizar no Klebão a partida contra o Bragantino, marcada para o domingo (24).

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No entanto, o Fluminense recebeu resposta negativa da Sesport, que informou a impossibilidade de receber o confronto já que não haveria tempo hábil para desmontar toda a estrutura do show que acontece na noite de sábado (23) e montar uma nova operação para a partida no dia seguinte. Com isso, o Tricolor deve levar a partida contra o Bragantino para o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.
A Sesport também confirmou que o Vasco flertou em trazer um de seus jogos para o Kleber Andrade, mas esbarrou no mesmo problema. No sábado (23), exato dia do show de Gusttavo Lima, o Gigante da Colina enfrenta o Vila Nova-GO no Serra Dourada. Porém, como não é o detentor do mando do jogo, a chance dessa partida vir para o Klebão seria menor já que exigiria uma negociação com o clube goiano e ainda precisaria de autorização da CBF.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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