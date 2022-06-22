CTE Colatina abre investigação interna após suspeita de envolvimento de jogadores em apostas

A vitória do Rio Branco sobre o CTE Colatina por 4 a 0 na tarde desta segunda-feira (20), no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, em partida válida pela 6ª rodada da Copa Espírito Santo, foi marcada por lances bizarros. O setor defensivo do time colatinense protagonizou jogadas inimagináveis em uma partida de futebol profissional (confira vídeo acima).

Naturalmente, pela forma como os gols do time capa-preta aconteceram, em vários momentos como se o rival insistisse em balançar suas próprias redes, se tornou inevitável a suspeita de que alguns jogadores do CTE Colatina estariam envolvidos em algum esquema de apostas e que acabariam beneficiados ao "entregar" o jogo para o Rio Branco. Tal desconfiança ganhou mais força após o zagueiro Weverton Petróleo, que até domingo (20) era jogador do time colatinense, desabafar nas redes sociais e fortalecer a narrativa de um suposto envolvimento com apostas.

"Enquanto essas apostas continuarem não vai existir mais futebol como antes. Se querem roubar virem bandidos. Não atrapalhem quem está buscando o seu de cada dia", disparou o jogador em seu perfil pessoal no Instagram.

Por conta da declaração de Weverton Petróleo nas redes sociais, o presidente do CTE Colatina, Edmílson Ratinho, registrou um boletim de ocorrência em que relata sofrer calúnia do jogador que citou um "suposto de combinação de resultados". No documento, Ratinho pontua que Weverton Petróleo citou nome de jogadores do clube que estão ligados ao empresário Jonas Kruves como os possíveis participantes de tal esquema.

Boletim de Ocorrência registrado por Edmilson Ratinho, presidente do CTE Crédito: Reprodução

DIRETORIA DO CTE PROMETE TOMAR PROVIDÊNCIAS

Ciente de que a atuação do CTE Colatina na derrota para o Rio Branco passou longe de ser um episódio normal, a diretoria afirma que já iniciou uma investigação interna para apurar os fatos. “A Indignação que todos estão sentindo também é a nossa. Estamos todos indignados. Nós da Braspoll assumimos o profissional e fazemos um trabalho sério, e que estava trazendo resultados. Por conta do que aconteceu estamos em um processo de averiguação. Nesse momento temos que ter cuidado. Não vamos acusar ninguém de forma injusta, mas tomaremos as devidas providências”, declarou Andreia Castelo Branco, diretora-executiva da Braspoll, empresa que assumiu a gestão do futebol sub-20 e profissional do CTE.

Andreia lamentou o ocorrido e entende que as suspeitas foram levantadas por conta da forma que sua equipe atuou. A diretora-executiva aproveitou para negar o desligamento de jogadores do elenco do CTE e reiterou que qualquer decisão só será tomada após provas esclarecerem qualquer ocorrência criminosa.

"Vamos buscar entender o que aconteceu. A suspeita foi levantada pela forma como o time atuou. Não era o time que conhecemos. Estamos buscando entender o que aconteceu e só depois vamos tomar atitudes. Gostaria de esclarecer que a informação que desligamos sete jogadores não procede. Ninguém foi desligado. Se tivermos certeza do envolvimento de um jogador com apostas tomaremos as medidas cabíveis.

FES AGUARDA DOCUMENTO PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA (TJD-ES) ABRIR INQUÉRITO

Também Interessada no esclarecimento dos fatos, a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) aguarda receber o boletim de ocorrência resgistrado pelo CTE para acionar o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-ES), que vai iniciar a investigação.