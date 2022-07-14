Arrascaeta fez o inferno e o Flamengo derrotou o covarde Atlético-MG

Arrascaeta foi o grande nome da classificação do Flamengo na Copa do Brasil Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Em um dos confrontos mais equilibrados desta fase da competição nacional, avançou quem quis jogar futebol e não se omitiu. O Rubro-Negro se agigantou no papel principal do duelo, enquanto um covarde Atlético-MG, que possui potencial para ser protagonista, escolheu postura de coadjuvante, com o roteiro esperado debaixo do braço. A inspiração só tentou aparecer após a reviravolta na história. Já não dava mais tempo, o último ato já tinha a assinatura do Flamengo, o dono do espetáculo.

Com o heroico enredo que culminou na classificação, uma atuação que enche o elenco rubro-negro de moral: se impôs diante de uma das equipes mais fortes do país, foi eficiente no ataque e sólido na defesa, mesmo com alguns atores de talento contestável no palco. Mérito de Dorival Júnior, que conduziu com maestria a mudança de postura da equipe.

HULK NO BOLSO DE DAVID LUIZ E ARRASCA DECISIVO

Tudo dentro do esperado em campo. Em desvantagem no placar agregado, o Flamengo dominava as ações ofensivas, enquanto o Atlético-MG estava mais cauteloso. É bom deixar claro que não há nenhum problema na escolha de estratégia do Galo, mas não dá para abdicar de jogar futebol. Enquanto o time carioca enfileirava chances de gol, os mineiros apenas se defendiam. Muito pobre para o recurso que o time possui.

Principal jogador do Galo, Hulk foi engolido pela defesa rubro-negra, em especial por David Luiz, que não perdeu nenhum lance com o atacante. Enquanto isso, Nacho e Zaracho se mostravam inoperantes na criação de jogadas do time mineiro. A defesa resistiu enquanto conseguiu. Everson fez duas defesas importantes, outras bolas passaram perto, porém aos 45 minutos do primeiro tempo não teve mais jeito. Jogada de Pedro e gol de Arrascaeta: 1 a 0 Flamengo, resultado que levava o jogo para os pênaltis.

Na segunda etapa, o Galo saiu mais para o jogo, mas ainda assim foi dominado pelo Flamengo, e sucumbiu ao errar uma saída de bola da defesa quando Junior Alonso perdeu a jogada para Pedro e fez falta. Éverton Ribeiro cruzou, Pedro desviou e Arrascaeta cabeceou para o gol, que foi validado com o auxílio do VAR.

Do lado mineiro desespero, muitos atacantes em campo e Júnior Alonso expulso após nova falta. Qualquer esperança se esvaiu ali. Do lado rubro-negro, segurança e a alegria de quem fez por merecer a classificação. Méritos de um time que mostra seu poder de fogo e deixa claro que vai brigar pelo título da competição.