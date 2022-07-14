Arrascaeta decide, Flamengo bate o Atlético-MG e avança na Copa do Brasil

Foi na raça, na vontade, na técnica e no empurrão que veio das arquibancadas. Motivado por todos esses ingredientes, o Flamengo venceu o Atlético-MG por 2 a 0, no Maracanã, na noite desta quarta-feira (13), e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Fla perdeu por 2 a 1, mas no placar agregado garantiu o 3 a 2 que o classificou. Autor dois dois gols que levaram o Rubro-Negro à vitória, Arrascaeta foi o grande nome do jogo.
O Flamengo agora aguarda seu adversário na próxima fase, que será conhecido na próxima terça-feira (19), quando a CBF realizará o sorteio que definirá todos os confrontos.
O JOGO
Desde quando a bola rolou, o Flamengo mostrou estar completamente ligado no jogo. Com posse de bola e dominando as ações ofensivas, o Rubro-Negro empurrou o Atlético-MG para o seu campo de defesa e começou a criar chances de gols. AS melhores oportunidades surgiram dos pés de Arrascaeta, mas em sua primeira finalização ele parou no goleiro Everson, e na segunda chutou por cima do gol.
Acuado, o Galo conseguiu se defender até o final do primeiro tempo, quando Pedro dominou a bola no meio-campo, se livrou da marcação e rolou para Arrascaeta finalizar com precisão na saída de Everson e abrir o placar para o Fla: 1 a 0 e fim de primeiro tempo.
Na segunda etapa, o Galo voltou com uma postura diferente. O time mineiro enfim resolveu jogar bola e sair da defesa. E quando a partida se mostrava equilibrada, o Atlético tropeçou na própria estratégia. Em uma saída de bola arriscada, o zagueiro Júnior Alonso perdeu a bola para Pedro e foi obrigado a fazer a falta no atacante rubro-negro. Everton Ribeiro cobrou a falta em direção a área e Arrascaeta cabeceou para o gol. Com a ajuda do VAR, o árbitro confirmou o gol no polêmico lance que deixara dúvida se a bola passou ou não completamente da linha do gol.
Desesperado para correr atrás do placar, o técnico Antonio Mohamed encheu o time de atacantes, mas na sequência viu Junior Alonso realizar nova falta dura. Ele que já tinha amarelo, foi expulso, o que complicou de vez a vida do Galo. Com um a menos, ficoui impossível ao menos diminuir o placar. Fim de jogo e Flamengo classificado para as quartas de final.