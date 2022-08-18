Flamengo vence o Athletico-PR e avança à semifinal da Copa do Brasil

Pedro acertou linda finalização para vencer o goleiro Bento e balançar as redes do Athletico-PR Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O Flamengo é semifinalista da Copa do Brasil . Na noite desta quarta-feira (17), o Rubro-Negro Carioca venceu o Athletico-PR por 1 a 0 em plena Arena da Baixada e se garantiu na próxima fase. Pedro marcou o gol que deu a vitória ao time comandado por Dorival Júnior, que segue firme disputando os títulos das três principais competições da temporada.

Flamengo agora espera o vencedor do confronto entre América-MG e São Paulo para conhecer seu adversário na semifinal. Pelo Brasileirão, o Rubro-negro encara o Palmeiras pelo Brasileirão no domingo (21), às 16h, no Allianz Parque.

O JOGO

O primeiro tempo começou muito físico. O Athletico-PR , desta vez com postura levemente mais ofensiva que no jogo de ida, abusou das faltas para deixar o jogo truncado e impedir o volume de jogo do Flamengo. No início a tática deu certo, mas no decorrer do jogo, o time de Dorival Júnior tomou as rédeas da partida e chegou a ter 61% de posse de bola. Entretanto, o time carioca não conseguiu traduzir sua superioridade em gols.

Na segunda etapa, o Flamengo impôs seu ritmo desde o início: subiu as linhas de marcação e encurralou o Furacão em seu campo de defesa. Após boas chances criadas, o Rubro-Negro Carioca chegou ao gol. Aos 13 minutos, Rodinei foi à linha de fundo e acertou belo cruzamento para Pedro finalizar de meia-bicicleta e estufar as redes do goleiro Bento. Um golaço.

Após o gol, o Flamengo seguiu melhor na partida. Em clara oportunidade de gol, Gabigol, após passe de Pedro, acertou a trave em lance que chutou já com o goleiro Bento batido.