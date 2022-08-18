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Superior

Flamengo vence o Athletico-PR e avança à semifinal da Copa do Brasil

Rubro-Negro Carioca fez partida segura na Arena da Baixada, dominou as ações e conquistou a classificação com méritos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2022 às 23:25

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 23:25

Pedro acertou linda finalização para vencer o goleiro Bento e balançar as redes do Athletico-PR
Pedro acertou linda finalização para vencer o goleiro Bento e balançar as redes do Athletico-PR Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
 O Flamengo é semifinalista da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (17), o Rubro-Negro Carioca venceu o Athletico-PR por 1 a 0 em plena Arena da Baixada e se garantiu na próxima fase. Pedro marcou o gol que deu a vitória ao time comandado por Dorival Júnior, que segue firme disputando os títulos das três principais competições da temporada.
Flamengo agora espera o vencedor do confronto entre América-MG e São Paulo para conhecer seu adversário na semifinal.  Pelo Brasileirão, o Rubro-negro encara o Palmeiras pelo Brasileirão no domingo (21), às 16h, no Allianz Parque. 

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O JOGO

O primeiro tempo começou muito físico. O Athletico-PR, desta vez com postura levemente mais ofensiva que no jogo de ida, abusou das faltas para deixar o jogo truncado e impedir o volume de jogo do Flamengo. No início a tática deu certo, mas no decorrer do jogo, o time de Dorival Júnior tomou as rédeas da partida e chegou a ter 61% de posse de bola. Entretanto, o time carioca não conseguiu traduzir sua superioridade em gols. 
Na segunda etapa, o Flamengo impôs seu ritmo desde o início: subiu as linhas de marcação e encurralou o Furacão em seu campo de defesa. Após boas chances criadas, o Rubro-Negro Carioca chegou ao gol. Aos 13 minutos, Rodinei foi à linha de fundo e acertou belo cruzamento para Pedro finalizar de meia-bicicleta e estufar as redes do goleiro Bento. Um golaço. 
Após o gol, o Flamengo seguiu melhor na partida. Em clara oportunidade de gol, Gabigol, após passe de Pedro, acertou a trave em lance que chutou já com o goleiro Bento batido.  
Para tentar reagir, Felipão colocou três atacantes em campo e viu sua equipe ser mais efetiva ofensivamente. Na melhor chance que teve, Cuello chutou cruzado, mas Felipe Luís cortou a bola. A partir daí, o Athletico-PR pressionou mais na base da raça do que da técnica e não conseguiu empatar a partida. No fim, Flamengo classificado.

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