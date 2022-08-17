Confira onde assistir aos jogos das quartas de final da Copa do Brasil

A semana está marcada para ter jogos decisivos na Copa do Brasil. Confira os confrontos de quarta (17) e quinta-feira (18), que irão definir os semifinalistas da competição que é uma das mais cobiçadas do Brasil.
ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DA COPA DO BRASIL NESTA QUARTA?
As partidas poderão ser assistidas pela Globo, na TV aberta, pelo canal SporTV na TV fechada, e via Premiere no pay-per-view. Confira horários e canais:
QUARTAS DE FINAL - COPA DO BRASIL
- Fluminense x Fortaleza (Maracanã, RJ)
Data: 17/08
Horário: 20h
Onde assistir: Amazon Prime
- Corinthians x Atlético-GO (Neo Química Arena, SP)
Data: 17/08
Horário: 21h30
Onde assistir: Globo (SP), Premiere e SporTV
- Athletico-PR x Flamengo (Arena da Baixada, PR)
Data: 17/08
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Gazeta, Premiere e SporTV
- América-MG x São Paulo (Independência, MG)
Data: 18/08
Horário: 21h
Onde assistir: Premiere e SporTV