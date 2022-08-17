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Programação

Confira onde assistir aos jogos das quartas de final da Copa do Brasil

Semana de decisão na Copa do Brasil! Confira a programação com os locais, horários, datas e transmissão das partidas decisivas da competição nacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2022 às 10:00

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 10:00

Copa do Brasil
Oito clubes de sete estados diferentes ainda estão vivos na disputa Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A semana está marcada para ter jogos decisivos na Copa do Brasil. Confira os confrontos de quarta (17) e quinta-feira (18), que irão definir os semifinalistas da competição que é uma das mais cobiçadas do Brasil.

ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DA COPA DO BRASIL NESTA QUARTA?

As partidas poderão ser assistidas pela Globo, na TV aberta, pelo canal SporTV na TV fechada, e via Premiere no pay-per-view. Confira horários e canais:

QUARTAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

  • Fluminense x Fortaleza (Maracanã, RJ)
    Data:     17/08
    Horário: 20h
    Onde assistir: Amazon Prime

  • Corinthians x Atlético-GO (Neo Química Arena, SP)
    Data:     17/08
    Horário: 21h30
    Onde assistir: Globo (SP), Premiere e SporTV

  • Athletico-PR x Flamengo (Arena da Baixada, PR)
    Data:     17/08
    Horário: 21h30
    Onde assistir: TV Gazeta, Premiere e SporTV

  • América-MG x São Paulo (Independência, MG)
    Data:     18/08
    Horário: 21h
    Onde assistir: Premiere e SporTV

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