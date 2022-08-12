Agenda Esportiva #5: confira as competições do fim de semana 13 a 14/08 no ES

SÁBADO (13)
- Campeonato Estadual de Vôlei de Praia
Local: K6 - Praia de Camburi - Vitória
Horário: Jogos a partir de 8h (Competição continua com jogos no domingo)
- Liga Espírito Santo de Basquete
Local: Vila Nova e Jardim Colorado - Vila Velha
Horário: Jogos simultâneos a partir de 9h
A LES 2022 começa neste fim de semana e tem atividades previstas até o início de dezembro. As quadras dos bairros Vila Nova e Jardim Colorado, em Vila Velha, recebem os jogos. A entrada é franca para quem quiser acompanhar os jogos.
- Capixabão Série B - 1ª rodada
12 clubes se enfrentam pela segunda divisão do Campeonato Capixaba. Divididos em dois grupos, os capixabas entram em campo mirando vaga na elite de 2023.
CHAVE CENTRO-NORTE
Pinheiros x Sport Club Capixaba (Estádio Municipal de Pinheiros - 15h)
CHAVE CENTRO-SUL
Atlético Itapemirim x Tupy (José Olívio Soares, Itapemirim - 15h)
GEL x Aster (Emílio Nemer, Castelo - 15h)
Brasil Capixaba x Castelo (Kléber Andrade, Cariacica - 15h)
- Brasileirão Série D - Oitavas de Final
Caxias x Real Noroeste (Estádio Centenário, Caxias do Sul-RS - 15h)
Jogando em Águia Branca, o Real Noroeste fez jogo truncado com o clube gaúcho e ficou no empate por 1 a 1. Neste sábado (13), jogando na casa dos adversários, o clube capixaba luta pela vitória para cravar a vaga nas quartas de final da competição.
- Colatina Fight Show Internacional
Local: Arena Unesc, Colatina
Horário: 18h
Colatina recebe a 13ª edição do evento, que contará com 12 lutas na modalidade de kickboxing, boxe e muay thai. Atletas de três estados, diversos países e categorias desembarcam no Espírito Santo para a competição.
DOMINGO (14)
- Capixabão Série B - 1ª rodada
CHAVE CENTRO NORTE
Jaguaré x São Mateus (Centro Esportivo Conilon, Jaguaré - 15h)
- Capixabão Feminino - Semifinal
Vilavelhense x Prosperidade (Estádio Benedito Pereira, Vila Velha - 15h)
São Geraldo x Vila Nova (Campo do São Geraldo, Serra - 15h)
- Brasileirão Série D - Oitavas de Final
Nova Venécia x Portuguesa (Zenor Pedrosa, Nova Venécia - 15h)
Na primeira partida, o Leão do Norte foi até o Rio de Janeiro e acabou derrotado pelos donos da casa por 2 a 1. No desafio deste domingo, o Nova Venécia precisa de 2 gols de diferença para confirmar sua participação na próxima fase.
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