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Esporte Capixaba

Agenda Esportiva #5: confira as competições do fim de semana 13 a 14/08 no ES

Com destaque para as competições estaduais e para o futebol capixaba no cenário nacional, a quinta edição da Agenda Esportiva de A Gazeta te atualiza sobre as principais disputas pelo Espírito Santo
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

12 ago 2022 às 10:32

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 10:32

SÁBADO (13)

  • Campeonato Estadual de Vôlei de Praia
    Local:     K6 - Praia de Camburi - Vitória
    Horário: Jogos a partir de 8h (Competição continua com jogos no domingo)

  • Liga Espírito Santo de Basquete
    Local:     Vila Nova e Jardim Colorado - Vila Velha
    Horário: Jogos simultâneos a partir de 9h

    LES 2022 começa neste fim de semana e tem atividades previstas até o início de dezembro. As quadras dos bairros Vila Nova e Jardim Colorado, em Vila Velha, recebem os jogos. A entrada é franca para quem quiser acompanhar os jogos.

  • Capixabão Série B - 1ª rodada
    12 clubes se enfrentam pela segunda divisão do Campeonato Capixaba. Divididos em dois grupos, os capixabas entram em campo mirando vaga na elite de 2023.

    CHAVE CENTRO-NORTE
    Pinheiros x Sport Club Capixaba (Estádio Municipal de Pinheiros - 15h)

    CHAVE CENTRO-SUL
    Atlético Itapemirim x Tupy (José Olívio Soares, Itapemirim - 15h)
    GEL x Aster (Emílio Nemer, Castelo - 15h)
    Brasil Capixaba x Castelo (Kléber Andrade, Cariacica - 15h)

  • Brasileirão Série D - Oitavas de Final
    Caxias x Real Noroeste (Estádio Centenário, Caxias do Sul-RS - 15h)

    Jogando em Águia Branca, o Real Noroeste fez jogo truncado com o clube gaúcho e ficou no empate por 1 a 1. Neste sábado (13), jogando na casa dos adversários, o clube capixaba luta pela vitória para cravar a vaga nas quartas de final da competição. 

  • Colatina Fight Show Internacional
    Local:     Arena Unesc, Colatina
    Horário: 18h

    Colatina recebe a 13ª edição do evento, que contará com 12 lutas na modalidade de kickboxing, boxe e muay thai. Atletas de três estados, diversos países e categorias desembarcam no Espírito Santo para a competição. 

DOMINGO (14)

  • Capixabão Série B - 1ª rodada
    CHAVE CENTRO NORTE
    Jaguaré x São Mateus (Centro Esportivo Conilon, Jaguaré - 15h)

  • Capixabão Feminino - Semifinal
    Vilavelhense x Prosperidade (Estádio Benedito Pereira, Vila Velha - 15h)
    São Geraldo x Vila Nova (Campo do São Geraldo, Serra - 15h)

  • Brasileirão Série D - Oitavas de Final
    Nova Venécia x Portuguesa (Zenor Pedrosa, Nova Venécia - 15h)

    Na primeira partida, o Leão do Norte foi até o Rio de Janeiro e acabou derrotado pelos donos da casa por 2 a 1. No desafio deste domingo, o Nova Venécia precisa de 2 gols de diferença para confirmar sua participação na próxima fase.

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