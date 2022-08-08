Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Basquete Capixaba

Liga Espírito Santo de Basquete começa neste mês em Vila Velha

LES 2022 contará com nove categorias e 17 times na disputa. Mais de 100 jogos serão disputados em Vila Nova e Jardim Colorado, em Vila Velha
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

08 ago 2022 às 16:14

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 16:14

Liga Espírito Santo de Basquete chega em sua 5ª edição em 2022
Liga Espírito Santo de Basquete chega em sua 5ª edição em 2022 Crédito: Pexels
De agosto até dezembro, 17 equipes se enfrentam na Liga Espírito Santo de Basquete, com jogos em Vila Velha. Quadras sediadas em Jardim Colorado e Vila Nova recebem nove categorias que entram em quadra para a disputa. A LES é uma liga independente que conta com o apoio da Federação Capixaba de Basquete (FECABA), e esse ano chega em sua 5ª edição.
Na edição de 2022, 102 jogos irão definir o campeão da competição que é uma das mais importantes para o basquete de base capixaba.
A LES foi criada por Bruno Avanza e Jair soares em 2018, visando a valorização das categorias de base do esporte capixaba. “Quando eu e Bruno criamos a Liga, a intenção foi dar visibilidade aos projetos de basquete e fomentar o esporte no Estado. Deu tão certo que vamos para a nossa 5ª edição, e vemos o crescimento a cada ano”, explica Jair Soares.
Times de Vitória, Cariacica, Vila Velha, Serra, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim e Itaipava estão na disputa pelo troféu de 2022. “Para esse ano, nossa expectativa é a mesma dos anos anteriores. Vamos fazer uma organização de qualidade e ver o basquete crescer em nossa região ainda mais”, concluiu Jair.

COMPETIÇÃO FUNDAMENTAL

Nome conhecido do basquete capixaba, Alessandro Casé, foi campeão da LES em 2019 pela equipe do Santo Antônio, de Vitória, neste ano retorna a competição pela categoria +40 jogando pelo Zona Norte. Com treinos semanais, a equipe de Goiabeiras, da Capital, vem embalada para a competição. O veterano destaca a importância da liga para o esporte capixaba. “A LES está fazendo um papel fundamental não só na base, mas também na categoria master. Estão dando oportunidade para ex-jogadores reviverem aquilo que passaram durante toda a vida e estarem na quadra novamente”, destacou.
“Eu vou muito motivado para a competição, com 45 anos vou ter a oportunidade de dividir a quadra com meu irmão e com amigos de infância. O propósito é ter a resenha, a diversão, e claro jogar basquete com jogadores renomados em quadra”, finalizou Casé.

Veja Também

Festival de esportes de montanha agita Forno Grande, em Castelo

Capixaba comemora resultados no Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo

Jovem capixaba é convocada para a seleção sub-19 de vôlei de praia

Já na categoria sub-19, outro jogador vive a expectativa de uma boa campanha na liga. Paulo Guimarães vai jogar o torneio pela primeira vez e também valoriza a importância da competição para o esporte no Estado. “A LES tem uma grande importância no basquete capixaba, uma delas é aumentar o valor do basquete aqui no ES, além de trazer vários atletas e times de vários lugares”, afirma o jovem.
Paulo entrará em quadra pela equipe do Vila Nova, que é da cidade sede do torneio. “Sempre acompanhei a equipe do Vila Nova, e a expectativa do nosso time tem sido alta por conta dos reforços que chegaram esse ano e também pelo nosso trabalho duro nos treinos. A expectativa com a competição é boa, é uma liga que nunca deixou a desejar, sempre cumprindo as normas e esperamos que seja assim em todos os anos”, finalizou o ala-armador da equipe canela-verde.
Equipe do Vila Nova Basquete, time de Vila Velha
Equipe do Vila Nova Basquete, time de Vila Velha Crédito: Divulgação

CONFIRA OS TIMES DA LES 2022

  • VITÓRIA
    Saldanha da Gama; Apaches; Redzone; Basquete Álvares; NBA; Avabes; Zona Norte

  • VILA VELHA
    Vila Nova Basquete; Colorado; Nice de Paula; IVV | Cetaf

  • SERRA
    Cesb; Serra Basquete

  • CARIACICA
    Falange

  • ARACRUZ
    Basquete Aracruz

  • CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
    Lusb

  • ITAIPAVA
    Basquete Itaipava
A Liga conta com nove categorias no total. No naipe masculino serão seis categorias: sub-13, sub-15, sub-16, sub-19, sub-21 e a master, que conta com jogadores acima de 40 anos. Já no feminino, são três: sub-13, sub-15 e sub-17.
A LES é disputada por meio das classificações nos grupos e por playoffs para as semifinais e para a final. Os jogos ocorrerão sempre aos sábados, a partir das 9h nas quadras de Vila Velha e com entrada franca para quem quiser acompanhar as partidas que têm programação até as 17h de cada dia de competição.
  • LIGA ESPÍRITO SANTO DE BASQUETE 2022

    Local:     Vila Nova e Jardim Colorado, Vila Velha
    Data: Jogos iniciais em 13/08 com jogos sempre aos sábados até o início de dezembro
    Horário: Partidas simultâneas a partir de 9h

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Cachoeiro de Itapemirim Capixaba Capixabão Cariacica Esportes Serra Vila Velha Vitória (ES) Somos Capixabas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Evangélicos e protestantes são a mesma coisa?
Imagem de destaque
5 sinais que mostram que o seu metabolismo pode estar desregulado
Imagem de destaque
Sexta-feira Santa: entenda o significado da data no espiritismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados