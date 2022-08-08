Liga Espírito Santo de Basquete começa neste mês em Vila Velha

Liga Espírito Santo de Basquete chega em sua 5ª edição em 2022 Crédito: Pexels

Liga Espírito Santo de Basquete, com jogos em De agosto até dezembro, 17 equipes se enfrentam na, com jogos em Vila Velha . Quadras sediadas em Jardim Colorado e Vila Nova recebem nove categorias que entram em quadra para a disputa. A LES é uma liga independente que conta com o apoio da Federação Capixaba de Basquete (FECABA), e esse ano chega em sua 5ª edição.

Na edição de 2022, 102 jogos irão definir o campeão da competição que é uma das mais importantes para o basquete de base capixaba.

A LES foi criada por Bruno Avanza e Jair soares em 2018, visando a valorização das categorias de base do esporte capixaba. “Quando eu e Bruno criamos a Liga, a intenção foi dar visibilidade aos projetos de basquete e fomentar o esporte no Estado . Deu tão certo que vamos para a nossa 5ª edição, e vemos o crescimento a cada ano”, explica Jair Soares.

Times de Vitória, Cariacica, Vila Velha, Serra, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim e Itaipava estão na disputa pelo troféu de 2022. “Para esse ano, nossa expectativa é a mesma dos anos anteriores. Vamos fazer uma organização de qualidade e ver o basquete crescer em nossa região ainda mais”, concluiu Jair.

COMPETIÇÃO FUNDAMENTAL

Nome conhecido do basquete capixaba, Alessandro Casé, foi campeão da LES em 2019 pela equipe do Santo Antônio, de Vitória, neste ano retorna a competição pela categoria +40 jogando pelo Zona Norte. Com treinos semanais, a equipe de Goiabeiras, da Capital, vem embalada para a competição. O veterano destaca a importância da liga para o esporte capixaba. “A LES está fazendo um papel fundamental não só na base, mas também na categoria master. Estão dando oportunidade para ex-jogadores reviverem aquilo que passaram durante toda a vida e estarem na quadra novamente”, destacou.

“Eu vou muito motivado para a competição, com 45 anos vou ter a oportunidade de dividir a quadra com meu irmão e com amigos de infância. O propósito é ter a resenha, a diversão, e claro jogar basquete com jogadores renomados em quadra”, finalizou Casé.

Já na categoria sub-19, outro jogador vive a expectativa de uma boa campanha na liga. Paulo Guimarães vai jogar o torneio pela primeira vez e também valoriza a importância da competição para o esporte no Estado. “A LES tem uma grande importância no basquete capixaba, uma delas é aumentar o valor do basquete aqui no ES, além de trazer vários atletas e times de vários lugares”, afirma o jovem.

Paulo entrará em quadra pela equipe do Vila Nova, que é da cidade sede do torneio. “Sempre acompanhei a equipe do Vila Nova, e a expectativa do nosso time tem sido alta por conta dos reforços que chegaram esse ano e também pelo nosso trabalho duro nos treinos. A expectativa com a competição é boa, é uma liga que nunca deixou a desejar, sempre cumprindo as normas e esperamos que seja assim em todos os anos”, finalizou o ala-armador da equipe canela-verde.

Equipe do Vila Nova Basquete, time de Vila Velha Crédito: Divulgação

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VITÓRIA

Saldanha da Gama; Apaches; Redzone; Basquete Álvares; NBA; Avabes; Zona Norte





Saldanha da Gama; Apaches; Redzone; Basquete Álvares; NBA; Avabes; Zona Norte VILA VELHA

Vila Nova Basquete; Colorado; Nice de Paula; IVV | Cetaf





Vila Nova Basquete; Colorado; Nice de Paula; IVV | Cetaf SERRA

Cesb; Serra Basquete





Cesb; Serra Basquete CARIACICA

Falange





Falange ARACRUZ

Basquete Aracruz





Basquete Aracruz CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Lusb





Lusb ITAIPAVA

Basquete Itaipava

A Liga conta com nove categorias no total. No naipe masculino serão seis categorias: sub-13, sub-15, sub-16, sub-19, sub-21 e a master, que conta com jogadores acima de 40 anos. Já no feminino, são três: sub-13, sub-15 e sub-17.

A LES é disputada por meio das classificações nos grupos e por playoffs para as semifinais e para a final. Os jogos ocorrerão sempre aos sábados, a partir das 9h nas quadras de Vila Velha e com entrada franca para quem quiser acompanhar as partidas que têm programação até as 17h de cada dia de competição.