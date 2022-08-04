Capixaba comemora resultados no Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo

Esse é o primeiro ano de competições do fisiculturista, que já acumula resultados interessantes Crédito: Arquivo Pessoal/Divulgação

O fisiculturista capixaba Missias Soares disputou o Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo, que aconteceu entre os dias 28 a 30 de Julho, em Vitória. Ele participou das categorias Fisiculturismo Classic jr, onde foi 4° lugar, e Classic Physique, onde terminou em 2°.

Educador Físico, Missias começou a competir esse ano pelo esporte. Ele veio de dois campeonatos antes de disputar o Brasileiro. “Apesar de estar cansado, acredito que meu desempenho foi bom. Consegui boas colocações, sou novo ainda e tenho muito o que conquistar na categoria”, afirmou o atleta.

Ainda neste ano, Missias disputou o Campeonato Estreantes, onde foi campeão da categoria Classic Jr e Top 2 da Classic Physique Jr, e o Campeonato Estadual, onde foi campeão do Classic Jr, Top 2 Classic Physique Jr e Top 5 Classic Sênior. “Fico feliz por, em meu primeiro ano de competição, conseguir conquistar alguns títulos importantes e alcançar o Top 2 do Brasil”.

Com o resultado, o atleta capixaba conquistou o direito de disputar os campeonatos internacionais Mr Universo e Sul-americano. No entanto, Missias decidiu não participar das competições para descansar; vem de uma rotina pesada de treinamento; e por conta da dificuldade de conseguir patrocinadores, que seriam fundamentais para custear os custos que teria na competição.

O fisiculturista já chegou a ficar mais de 10 horas dentro de uma academia. Sua rotina de treinos começa sempre com um cárdio pela manhã, conciliando com refeições, trabalho, mais refeições, para enfim chegar a hora do treino, logo após o expediente.

DIETA DE MISSIAS

01 CAFÉ DA MANHÃ - por volta das 6h 8 claras e 2 ovos / 200g de mamão / 30g de chia 02 ALMOÇO - por volta das 11h 200g de arroz / 200g de frango / 100g de legumes / Salada / Uma colher de azeite / 10g de chia 03 CAFÉ DA TARDE - por volta das 15h 200g de arroz / 8 claras / Salada 04 REFEIÇÃO - por volta das 18h 200g de arroz / 200g de frango / 100g de legumes / Salada / 200g de mamão / 20g de chia / Uma colher de azeite 05 JANTA - por volta das 22h 200g de frango / 200g de abacaxi / Iogurte desnatado / 20g de chia