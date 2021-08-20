Escrivã da polícia vai representar o ES no Brasileiro de Fisiculturismo

Núbia trabalha na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cachoeiro Crédito: Sesp/Divulgação

Ela se encantou pelo esporte há anos, sempre teve grande admiração pelos atletas, mas até então nunca tinha se arriscado a competir. Mas em 2019, Núbia Bezeth Silva, de 48 anos, decidiu que estava na hora de deixar de ser telespectadora para alcançar o pódio. Foi o que ela fez. E não se arrepende.

Escrivã da Polícia Civil do Espírito Santo, Núbia vai representar o Estado na categoria Wellness, no Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo 2021, em São Paulo. A policial trabalha há sete anos na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cachoeiro de Itapemirim, e conhece muito bem a rotina de violência à qual são submetidas muitas mulheres.

Núbia não nega que foi influenciada pelo noivo, Carlos Eduardo Marcelino Dias, que é atleta bicampeão estadual Men's Physique Sênior. Atualmente, ele é campeão estadual Men's Physique Master.

“Eu fazia musculação desde os 15 anos e sempre fui apaixonada pelas competições, tanto que conheci meu noivo por causa do esporte em redes sociais. Em 2019, quando eu o acompanhei no segundo campeonato estadual dele, no qual ele se sagrou bicampeão, resolvi competir também”, lembra a atleta.

Entre as maiores dificuldades para praticar o fisiculturismo, está a questão da idade. Aos 46 anos, quando decidiu se tornar atleta, Núbia já estava com a idade avançada e fora do padrão exigido pela modalidade, mas esse obstáculo não a desanimou. Além do noivo, teve o incentivo do treinador, Renato Gava, que a estimulou a iniciar a jornada tão desafiadora.

”Como se trata de um esporte em que a preparação do atleta se faz nas 24 horas do dia, enfrentamos os desafios naturais e próprios do esporte, como a rotina de treinos, dieta e descanso adequados”, explica.

Mas há outras barreiras a serem superadas para os atletas de alto nível. “Também temos a dificuldade financeira. Os gastos diários com suplementos, alimentação e tratamentos auxiliares são muitos e, em época de competição, as despesas com o campeonato em si são enormes. A falta de patrocínio financeiro ainda é um grande desafio para o esporte”, lamenta.