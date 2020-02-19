Policial do ES faz bonito e sobe no pódio em competição de fisiculturismo

Taciana concilia a rotina de policial com os treinos intensos para alcançar a forma física ideal Crédito: Arquivo pessoal

Há cerca de seis meses, o fisiculturismo era apenas uma atividade física fora da rotina profissional da cabo da Polícia Militar Taciana Marques, de 31 anos. Trabalhando na parte administrativa do 4º Batalhão de Vila velha, ela mantinha a forma física na academia e se dava por satisfeita com o corpo alcançado, mas um convite feito pelo professor fez despertar uma nova paixão: o fisiculturismo.

Com uma nova jornada de treinos mais intensos e mudança na alimentação e suplementação, Taciana se desenvolveu na modalidade e os resultados começaram a aparecer rapidamente. Tanto que no último final de semana ela foi terceira colocada no Mundial Angela Borges Fitness Cup, realizado na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

"Eu sempre gostei de malhar e admirava, mas não planejava ou me via competindo. Isso mudou quando fui convidada e resolvi encarar. Agora eu faço um treino forte pela manhã bem cedo, vou para o trabalho na polícia e à noite faço outra sessão intensa. É assim por todos os dias, de domingo a domingo. Felizmente está dando resultado e logo na minha terceira competição alcancei o terceiro lugar em minha categoria para mulheres até 1,63 metro", disse a policial.

METAS OUSADAS

A medalha de bronze conquistada no balneário catarinense impulsiona a cabo a seguir em evolução. Ainda recente na modalidade, Taciana promete dedicação máxima para chegar perto do nível de quem a inspira, a brasileira Angela Borges, três vezes campeã mundial e também sete vezes vencedora do Arnold Classic, maior premiação de fisiculturismo do planeta.

"Quero ser como ela. Agora vou me dedicar cada vez mais para quem sabe chegar nesse nível. Estou empolgada em conseguir resultados rápidos e espero seguir em evolução. Ainda tenho margem para melhorar e crescer na minha categoria", contou a policial.

Taciana, à esquerda, foi terceira colocada em uma competição de fisiculturismo no último final de semana Crédito: Arquivo pessoal

Além da própria força de vontade, Taciana conta com o apoio irrestrito dos amigos e colegas de profissão no batalhão onde está lotada.