Torcedor capixaba morto será homenageado antes de jogo do Flamengo

Roberto Vieira está internado há seis meses após ser agredido por torcedores do Peñarol Crédito: Reprodução/Facebook

O organizador de excursões e torcedor morto do Flamengo, Roberto Vieira de Almeida, será homenageado com um minuto de silêncio antes da partida entre o Boavista e o Rubro-Negro, no próximo sábado (22), na decisão da Taça Guanabara, no primeiro turno do Campeonato Carioca. O jogo está marcado para acontecer às 18 horas, no estádio do Maracanã.

Roberto, que há mais de 40 anos trabalhava com viagens para jogos do clube carioca teve a morte confirmada nesta quarta-feira (19) por familiares . Após ficar internado por mais de dez meses depois de ser agredido na cabeça, o capixaba de 54 anos faleceu nesta quarta.

AGRESSÃO

No dia 3 de abril do ano passado, ele tentava apartar uma briga entre torcedores do Flamengo e Peñarol na orla de Copacabana, quando foi agredido, pelas costas, na cabeça com uma cadeira. O autor da agressão foi um torcedor do time uruguaio. A confusão ocorreu horas antes do confronto entre as equipes ainda na fase de grupos da última edição da Libertadores da América.

Inicialmente Roberto foi socorrido por populares e também por bombeiros, que o encaminharam para o hospital, onde foi constatado um quadro grave de traumatismo craniano.

URUGUAIOS DETIDOS

Acusados da agressão a Roberto, os três torcedores uruguaios - Dennis Oscar Viega González, Fernando Segundo Carreno Tucce e Gianfranco Steffano Cattapan Flores - detidos na ocasião ainda estão no Brasil. Mas deixaram a prisão em junho de 2019 e devem permanecer no país até o fim do processo.

Torcedores do Peñarol chegaram a ser detidos após a confusão, mas apenas três respondem pela agressão ao capixaba Crédito: Marcelo Baltar/Globoesporte.com