Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Quase um ano internado

Morre torcedor capixaba agredido antes de jogo do Flamengo no Rio em 2019

O organizador de excursões Roberto Vieira de Almeida, de 54 anos, foi agredido por torcedores do Peñarol em abril de 2019, na orla do Rio e estava internado há 10 meses. Familiares confirmaram a morte na madrugada desta quarta (19)

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 11:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 11:05
Roberto Vieira está internado há seis meses após ser agredido por torcedores do Peñarol Crédito: Reprodução/Facebook
Morre torcedor capixaba agredido antes de jogo do Flamengo no Rio em 2019
Após quase um ano internado depois de ser agredido na cabeça em uma confusão entre torcedores do Flamengo e Peñarol na orla do Rio de Janeiro, horas antes do confronto entre as equipes pela Libertadores da América, o organizador de excursões capixaba Roberto Vieira de Almeida, de 54 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (19). A informação foi confirmada por um sobrinho de Roberto.
Trabalhando há mais de 40 anos com excursões para jogos, especialmente do Flamengo e outros clubes cariocas, Roberto e um grupo de torcedores estavam na orla de Copacabana quando uma grande confusão entre membros das duas torcidas ocorreu na tarde do dia 3 de abril do ano passado. O capixaba, que tentava apartar a briga, foi violentamente agredido com uma cadeira na cabeça por um torcedor uruguaio e caiu já desmaiado, como mostra o vídeo abaixo.
Levado às pressas para o Hospital Miguel Couto, no Rio, Roberto teve constatado um quadro grave de traumatismo craniano e entrou em coma. Por um longo período a condição física dele pouco se alterou.
Meses depois, Roberto chegou a acordar, passou a reconhecer alguns familiares e voltou a se alimentar, porém ainda permanecia internado e sem expectativa de alta.

TENTATIVAS FRUSTRADAS

Nesses mais de dez meses de internação, familiares se revezaram nas visitas ao capixaba no hospital carioca e tentavam uma transferência dele para Vitória, onde Roberto e também a família residem. Todas as tentativas, contudo, esbarravam na dificuldade de transportar uma pessoa em condição física debilitada, o que demandaria uma UTI móvel, e ainda a necessidade de um leito de UTI garantido em um hospital de Vitória. A família chegou até a procurar por deputados estaduais no intuito de conseguirem a transferência, porém não avançou.
Bombeiros e populares fizeram os primeiros socorros a Roberto ainda na calçada na orla de Copacabana Crédito: Reprodução/Twitter
Roberto era muito conhecido principalmente na região do bairro Santa Martha, em Vitória, e por torcedores por trabalhar com excursões para jogos de futebol. Ao longo desses mais de 40 anos, ele realizou centenas de viagens e era tido como uma pessoa tranquila e prestativa.
Familiares informaram que o corpo dele deverá chegar ao Estado nesta quinta-feira (20)  para que seja realizado o velório e também o sepultamento. O sobrinho do organizador de excursões informou, ainda, não saber a causa da morte do tio, e que o pai dele e irmão de Roberto, Rubens,  já estava a caminho do Rio de Janeiro para realizar os trâmites necessários para a liberação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bárbara Reis
Bárbara Reis e o lipedema: quando a cirurgia é realmente indicada?
Imagem de destaque
Hipertensão arterial: 5 alimentos que ajudam no controle da pressão
Imagem de destaque
5 erros comuns de quem tenta emagrecer sozinho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados