Roberto Vieira está internado há seis meses após ser agredido por torcedores do Peñarol Crédito: Reprodução/Facebook

Your browser does not support the audio element. Morre torcedor capixaba agredido antes de jogo do Flamengo no Rio em 2019

Após quase um ano internado depois de ser agredido na cabeça em uma confusão entre torcedores do Flamengo e Peñarol na orla do Rio de Janeiro, horas antes do confronto entre as equipes pela Libertadores da América, o organizador de excursões capixaba Roberto Vieira de Almeida, de 54 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (19). A informação foi confirmada por um sobrinho de Roberto.

Trabalhando há mais de 40 anos com excursões para jogos, especialmente do Flamengo e outros clubes cariocas, Roberto e um grupo de torcedores estavam na orla de Copacabana quando uma grande confusão entre membros das duas torcidas ocorreu na tarde do dia 3 de abril do ano passado. O capixaba, que tentava apartar a briga, foi violentamente agredido com uma cadeira na cabeça por um torcedor uruguaio e caiu já desmaiado, como mostra o vídeo abaixo.

Levado às pressas para o Hospital Miguel Couto, no Rio, Roberto teve constatado um quadro grave de traumatismo craniano e entrou em coma. Por um longo período a condição física dele pouco se alterou.

Meses depois, Roberto chegou a acordar, passou a reconhecer alguns familiares e voltou a se alimentar, porém ainda permanecia internado e sem expectativa de alta.

TENTATIVAS FRUSTRADAS

Nesses mais de dez meses de internação, familiares se revezaram nas visitas ao capixaba no hospital carioca e tentavam uma transferência dele para Vitória, onde Roberto e também a família residem. Todas as tentativas, contudo, esbarravam na dificuldade de transportar uma pessoa em condição física debilitada, o que demandaria uma UTI móvel, e ainda a necessidade de um leito de UTI garantido em um hospital de Vitória. A família chegou até a procurar por deputados estaduais no intuito de conseguirem a transferência, porém não avançou.

Bombeiros e populares fizeram os primeiros socorros a Roberto ainda na calçada na orla de Copacabana Crédito: Reprodução/Twitter

Roberto era muito conhecido principalmente na região do bairro Santa Martha, em Vitória, e por torcedores por trabalhar com excursões para jogos de futebol. Ao longo desses mais de 40 anos, ele realizou centenas de viagens e era tido como uma pessoa tranquila e prestativa.