ES recebe primeira remessa da vacina contra dengue do Butantan
O Espírito Santo recebeu, nessa quinta-feira (19), a primeira remessa da vacina nacional contra a dengue, a Butantan-DV, desenvolvida pelo Instituto Butantan. Ao todo, foram entregues 10.640 doses, que serão distribuídas às regionais de saúde (Metropolitana, Central, Norte e Sul). Os municípios da Região Metropolitana poderão retirar os imunizantes a partir da próxima segunda-feira (23).
Seguindo orientações do Ministério da Saúde, a vacina será destinada inicialmente aos trabalhadores da Atenção Primária à Saúde (APS) do Sistema Único de Saúde (SUS) capixaba, com idade entre 15 e 59 anos, 11 meses e 29 dias, (incluindo, por exemplo, estagiários e menores aprendizes), independentemente de infecção prévia por dengue e sem histórico de vacinação anterior contra a doença. No Estado, a previsão é imunizar 25.114 profissionais. A distribuição ocorrerá por meio de pautas automáticas, ou seja, de acordo com o quantitativo fornecido pelo fabricante e a liberação dos lotes pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS).
O secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, informou que os municípios poderão iniciar a vacinação assim que estiverem com as doses disponíveis, seguindo as orientações do Programa Estadual de Imunizações (PEI). A ampliação da vacinação para a população geral de 15 a 59 anos está prevista para ocorrer de forma gradativa ao longo deste ano, segundo o Ministério da Saúde.