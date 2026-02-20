ES recebe primeira remessa da vacina contra dengue do Butantan

A primeira remessa da vacina nacional contra a dengue, a Butantan-DV, chegou ao Estado Crédito: Divulgação | Sesa

O Espírito Santo recebeu, nessa quinta-feira (19), a primeira remessa da vacina nacional contra a dengue, a Butantan-DV, desenvolvida pelo Instituto Butantan. Ao todo, foram entregues 10.640 doses, que serão distribuídas às regionais de saúde (Metropolitana, Central, Norte e Sul). Os municípios da Região Metropolitana poderão retirar os imunizantes a partir da próxima segunda-feira (23).

Seguindo orientações do Ministério da Saúde, a vacina será destinada inicialmente aos trabalhadores da Atenção Primária à Saúde (APS) do Sistema Único de Saúde (SUS) capixaba, com idade entre 15 e 59 anos, 11 meses e 29 dias, (incluindo, por exemplo, estagiários e menores aprendizes), independentemente de infecção prévia por dengue e sem histórico de vacinação anterior contra a doença. No Estado, a previsão é imunizar 25.114 profissionais. A distribuição ocorrerá por meio de pautas automáticas, ou seja, de acordo com o quantitativo fornecido pelo fabricante e a liberação dos lotes pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS).