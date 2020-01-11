Aos 98, mãe de Stallone bomba na web exibindo série de musculação

Mãe do ator Sylvester Stallone, a promotora e astróloga Jackie Stallone, aos 98 anos, diverte e encanta nas redes sociais ao mostrar a sua vida ativa nos treinos.
Adepta do pilates e da musculação, são várias as postagens que mostram a "mamãe Rambo", como ela se chama em alguma delas, se exercitando e dando exemplo de vitalidade.
A senhora conta com pouco mais de 19 mil seguidores e costuma publicar novas fotos quase que diariamente, às vezes, muitas delas num mesmo dia.
Algumas postagens são em vídeo. "Hora de voltar à forma", escreveu em uma delas. "Aula de pilates", disse em outra.
O filho, Sylvester, ficou muito conhecido sobretudo pelos filmes "Rambo" e "Rocky", dois clássicos do cinema.