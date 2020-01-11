Aos 98, mãe de Stallone bomba na web exibindo série de musculação

Jacqueline Stallone, mãe de Sylvester Stallone Crédito: Reprodução/Instagram @officialjackiestallone

Mãe do ator Sylvester Stallone , a promotora e astróloga Jackie Stallone, aos 98 anos, diverte e encanta nas redes sociais ao mostrar a sua vida ativa nos treinos.

Adepta do pilates e da musculação, são várias as postagens que mostram a "mamãe Rambo", como ela se chama em alguma delas, se exercitando e dando exemplo de vitalidade.

A senhora conta com pouco mais de 19 mil seguidores e costuma publicar novas fotos quase que diariamente, às vezes, muitas delas num mesmo dia.

Algumas postagens são em vídeo. "Hora de voltar à forma", escreveu em uma delas. "Aula de pilates", disse em outra.