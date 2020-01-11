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Vitalidade!

Aos 98, mãe de Stallone bomba na web exibindo série de musculação

Jackie Stallone encarna a 'mamãe Rambo' e diverte a web

Publicado em 11 de Janeiro de 2020 às 11:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2020 às 11:20
Jacqueline Stallone, mãe de Sylvester Stallone Crédito: Reprodução/Instagram @officialjackiestallone
Mãe do ator Sylvester Stallone, a promotora e astróloga Jackie Stallone, aos 98 anos, diverte e encanta nas redes sociais ao mostrar a sua vida ativa nos treinos.
Adepta do pilates e da musculação, são várias as postagens que mostram a "mamãe Rambo", como ela se chama em alguma delas, se exercitando e dando exemplo de vitalidade.

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A senhora conta com pouco mais de 19 mil seguidores e costuma publicar novas fotos quase que diariamente, às vezes, muitas delas num mesmo dia.
Algumas postagens são em vídeo. "Hora de voltar à forma", escreveu em uma delas. "Aula de pilates", disse em outra. 
O filho, Sylvester, ficou muito conhecido sobretudo pelos filmes "Rambo" e "Rocky", dois clássicos do cinema.

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