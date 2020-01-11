Médicos queriam 'diminuir pênis' de ator de Robin, de 'Batman'

Médicos sugeriram 'diminuir pênis' do ator Burt Ward que viveu Robin nos anos 60 Crédito: Reprodução

Burt Ward, que deu vida ao personagem Robin na clássica série dos anos 90 de TV "Batman e Robin", se tornou um ícone de super-heróis com a exibição dos programas entre 1966 e 1968. Mas o ator também foi alvo de polêmicas durante as gravações.

Em entrevista ao Page Six, Ward, hoje com 74 anos, contou que o volume na cueca do personagem gerou problemas com os produtores da época, que foram criticados por religiosos conservadores por conta do suposto pênis avantajado do ator.

"Eles pensavam que Robin ficava com uma mala avantajada na televisão, confidenciou Ward.