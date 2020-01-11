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Volume na cueca

Médicos queriam 'diminuir pênis' de ator de Robin, de 'Batman'

Ator que deu vida ao Robin da série de TV 'Batman e Robin', sucesso dos anos 90, conta que teve até que tomar remédios para volume na cueca não chamar a atenção de religiosos conservadores que criticavam o membro avantajado do intérprete

Publicado em 11 de Janeiro de 2020 às 10:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2020 às 10:44
Médicos sugeriram 'diminuir pênis' do ator Burt Ward que viveu Robin nos anos 60 Crédito: Reprodução
Burt Ward, que deu vida ao personagem Robin na clássica série dos anos 90 de TV "Batman e Robin", se tornou um ícone de super-heróis com a exibição dos programas entre 1966 e 1968. Mas o ator também foi alvo de polêmicas durante as gravações. 
Em entrevista ao Page Six, Ward, hoje com 74 anos, contou que o volume na cueca do personagem gerou problemas com os produtores da época, que foram criticados por religiosos conservadores por conta do suposto pênis avantajado do ator. 
"Eles pensavam que Robin ficava com uma mala avantajada na televisão, confidenciou Ward. 

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Na ocasião, o ator foi obrigado a procurar médicos e tomar remédios para "diminuir o pênis". Fiquei assim por três dias e então decidi que, provavelmente, eles me impediriam de ter filhos. Então, larguei o tratamento e passei a usar minha capa para me cobrir, concluiu. 

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