Após abandonar futebol, capixaba brilha no fisiculturismo e busca título

Capixaba Missias Soares sonha brilhar no Campeonato Brasileiro Crédito: Instagram @missias.01 | Douglas Maia fotografia

Uma dieta baseada em ovos, arroz, frango, abacaxi e pelo menos seis litros de água por dia. Uma rotina em que quase metade do dia é dentro da academia, entre estágio e treinos. Após abandonar o sonho de ser jogador de futebol, o capixaba Missias Soares agora brilha no fisiculturismo e busca o primeiro título do Campeonato Brasileiro, que será disputado em Vitória , entre os dias 28 e 31 de julho.

Missias tem 20 anos e mora em Conceição do Castelo . Ele é estudante de educação física. O fisiculturismo entrou na vida de Missias quando ele ainda sonhava no futebol como profissão, aos 14 anos.

"Não imaginava que iria ficar tão focado no fisiculturismo. Sempre quis ser jogador de futebol, mas fui trocando de esporte. Era muito franzino, não tinha corpo. Decidi começar a treinar para ganhar massa muscular. Antes eu comia só biscoito recheado, eram pacotes. Mas aí entrou comida de verdade, aprendi sobre dieta" Missias Soares - Estudante de educação física

Aos 14 anos, Missias decidiu entrar na academia para melhorar o rendimento no futebol, o esporte mais popular do mundo. Aos 20, ele agora sonha brilhar em outra modalidade.

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Apesar dos seis anos dedicados aos treinos e as mudanças provocadas na rotina por conta do fisiculturismo, foi em maio deste ano que Missias participou da primeira competição. Para chegar ao Campeonato Brasileiro, realizado no fim de julho, o jovem foi campeão duas vezes: competição de estreantes e campeonato estadual.

Estudante capixaba brilha no fisiculturismo

Será o primeiro Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo e Fitness de Missias. A 52ª edição acontece no Centro de Convenções de Vitória, entre os dias 28 e 31 de julho. O capixaba compete em duas categorias, com diferenças nas poses e na sunga usada. As categorias reúnem atletas de até 23 anos de idade.

"A expectativa é sempre positiva. Penso que se estou fazendo o trabalho certo, espero um bom resultado. Fico ainda mais confiante por estar competindo em casa. Ainda sou iniciante, não lido com tanta pressão" Missias Soares - Estudante de educação física

Na última semana de preparação para o Brasileiro, Missias foca em treinos chamados de "full body", em tradução livre, treinos de corpo todo. Há um cuidado para evitar lesões dias antes de datas importantes. Quem antes passava quase dez horas dentro da academia, agora reduz esforços visando o campeonato. Por outro lado, se os treinos devem dar manutenção ao que foi feito até agora, a dieta deve apertar ainda mais.

As duas horas e meia de treino diárias são conduzidas com muita disciplina por Missias. A dieta envolve seis litros de água, com ovos, frangos, salada e legumes.

JANTA - por volta das 22h 8 claras e 2 ovos / 200g de mamão / 30g de chia 200g de arroz / 200g de frango / 100g de legumes / Salada / Uma colher de azeite / 10g de chia 200g de arroz / 8 claras / Salada 200g de arroz / 200g de frango / 100g de legumes / Salada / 200g de mamão / 20g de chia / Uma colher de azeite 200g de frango / 200g de abacaxi / Iogurte desnatado / 20g de chia

CAMPEONATO BRASILEIRO ACONTECE EM VITÓRIA ENTRE OS DIAS 28 E 31

A competição começa no dia 28 de julho, quando haverá a pesagem dos atletas. O capixaba Missias deve competir na sexta-feira (29) pela manhã e à tarde. A competição vai até o domingo (31), no Centro de Convenções de Vitória, no bairro Santa Lúcia.