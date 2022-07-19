Tritões em ponto de bala para disputar o Brasileiro de Futebol Americano

Atletas do Tritões Crédito: Reprodução / Instagram @tritoes

Tritões se prepara para sua estreia no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano 2022. O clube é o único representante do se prepara para sua estreia no. O clube é o único representante do Espírito Santo na disputa que conta com 19 equipes na primeira divisão. O time capixaba vai embalado para a disputa desta temporada.

O Tritões foi campeão brasileiro em 2010 e vice em 2011, além de ser hexacampeão capixaba com títulos em 2007, 2008, 2009, 2012, 2013 e 2015. Agora vai em busca de repetir o feito de 12 anos atrás e trazer o título nacional de volta para o ES. A tradicional equipe capixaba contará com 45 atletas para a competição deste ano, todos na expectativa de trazer o brilho das grandes vitórias para o clube novamente.

O Tritões irá para a disputa com uma mescla de jogadores veteranos e novatos. Recentemente o time promoveu peneiras para selecionar os novos componentes da equipe. Desde o início de 2022, os atletas têm treinado forte para o Brasileiro, com atividades às terças e quintas na Praça do Hi-Fi e aos domingos no Parque Pedra da Cebola.

Clube vai em busca do bicampeonato nacional Crédito: Reprodução / Instagram @tritoes

Os diretores da equipe, Marcos Vinícius e Juan Rocha, contaram em entrevista para A Gazeta que o time vive um processo de renovação e vai ao Campeonato Brasileiro focado em vencer o máximo de partidas possíveis. Marcos Vinícius, o Dallas, está no Tritões desde 2008 e atuou com jogador nas últimas temporadas, este ano deve ficar apenas na direção do clube por estar lesionado.

O clube capixaba está na 1ª divisão e ficou no Grupo A, que conta com Corinthians Steamrollers, Galo F.A, Flamengo Imperadores e Cruzeiro F.A. “O Tritões é um intruso na sua chave, vamos enfrentar adversários ligados a grandes clubes de futebol”, disse Juan Rocha.

Na expectativa de relembrar os momentos de glória da equipe, o Tritões estreia no dia 30/07 contra o Flamengo Imperadores, no Campo do Tupy, em Vila Velha . “Durante a competição faremos quatro grandes jogos, onde o principal time a ser batido será sempre o próximo adversário”, complementou Juan.

O TORNEIO

O Campeonato Brasileiro de Futebol Americano 2022 conta com duas divisões. A principal tem 19 clubes divididos entre os grupos A, B, C e Norte. Os oito melhores se classificam para a próxima fase, os playoffs. (os cinco melhores classificados vão direto para as quartas junto com campeão do Norte, o sexto até o oitavo joga wildcard - umas espécie de repescagem). Na D2 são 3 jogos na fase de grupo, os 4 melhores avançam para semifinal da D2, o campeão da D2 joga wildcard nos playoffs da D1.

Como premiação, a partir das quartas de final, o torneio oferece um título no estilo “game bowl”, como no universitário americano, com troféu e medalhas nestes jogos. Já o grande campeão da competição terá o troféu e o título brasileiro oficial reconhecido pela Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA), maior órgão brasileiro da modalidade, que é filiado a International Federation of American Football (IFAF) - entidade máxima do esporte à nível internacional.