Capixaba renova contrato com o Santos e multa sobe para 100 milhões de euros

Pedrinho teve sua renovação de contrato comemorada por santistas nas redes sociais Crédito: Divulgação / Santos FC

Pedro Scaramussa, natural de Santos até junho de 2024. O novo vínculo do jogador, que atua como lateral-esquerdo, foi assinado nesta semana. De acordo com o portal Diário do Peixe, os valores das multas atuais chegam a 100 milhões de euros (cerca de R$ 555 milhões) para transferências europeias e R$ 27,5 milhões de reais em transferências para clubes brasileiros. O capixaba, natural de São Mateus , teve seu contrato prorrogado com oaté junho de 2024. O novo vínculo do jogador, que atua como lateral-esquerdo, foi assinado nesta semana. De acordo com o portal Diário do Peixe, os valores das multas atuais chegam a 100 milhões de euros (cerca de R$ 555 milhões) para transferências europeias e R$ 27,5 milhões de reais em transferências para clubes brasileiros.

No clube paulista desde os 10 anos, o primeiro contrato de Pedrinho foi assinado em 2019 com valores aproximados de R$ 389 milhões na cotação atual.

“É um momento muito especial para mim, estou prorrogando meu contrato com o clube em que estou desde os meus dez anos. Agora é continuar trabalhando para logo estar jogando na VIla Belmiro para essa torcida maravilhosa”, disse o mateense ao assinar o contrato.

Pedro também projetou o futuro com a camisa santista. “Há muito tempo que a categoria sub-20 não vinha se destacando e graças ao trabalho dos treinadores e dos atletas, que estão comprando a ideia, conseguimos mudar isso um pouco. Vamos dar sequência a esse trabalho para conquistar coisas grandes lá na frente”, disse.

Pedro Scaramussa se destaca na equipe sub-20 do Peixe Crédito: Divulgação / Santos FC

Com 20 anos, Pedro é titular na equipe sub-20 do clube paulista e logo pode surgir como opção na equipe principal. Com o elenco sub-20 o Peixe chegou ao vice-campeonato na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022, a principal competição de base do país. Já no Brasileiro da categoria, a equipe lidera o seu grupo no torneio.