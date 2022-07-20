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Multa milionária

Capixaba renova contrato com o Santos e multa sobe para 100 milhões de euros

Natural de São Mateus, Pedro Scaramussa prorrogou seu vínculo com o Alvinegro Praiano até 2024
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

20 jul 2022 às 14:43

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 14:43

Lateral-esquerdo tem multas milionárias previstas em contrato
Pedrinho teve sua renovação de contrato comemorada por santistas nas redes sociais Crédito: Divulgação / Santos FC
O capixaba Pedro Scaramussa, natural de São Mateus, teve seu contrato prorrogado com o Santos até junho de 2024. O novo vínculo do jogador, que atua como lateral-esquerdo, foi assinado nesta semana. De acordo com o portal Diário do Peixe, os valores das multas atuais chegam a 100 milhões de euros (cerca de R$ 555 milhões) para transferências europeias e R$ 27,5 milhões de reais em transferências para clubes brasileiros.
No clube paulista desde os 10 anos, o primeiro contrato de Pedrinho foi assinado em 2019 com valores aproximados de R$ 389 milhões na cotação atual.
“É um momento muito especial para mim, estou prorrogando meu contrato com o clube em que estou desde os meus dez anos. Agora é continuar trabalhando para logo estar jogando na VIla Belmiro para essa torcida maravilhosa”, disse o mateense ao assinar o contrato.
Pedro também projetou o futuro com a camisa santista. “Há muito tempo que a categoria sub-20 não vinha se destacando e graças ao trabalho dos treinadores e dos atletas, que estão comprando a ideia, conseguimos mudar isso um pouco. Vamos dar sequência a esse trabalho para conquistar coisas grandes lá na frente”, disse.
Capixaba está no clube paulista desde os 10 anos de idade
Pedro Scaramussa se destaca na equipe sub-20 do Peixe Crédito: Divulgação / Santos FC
Com 20 anos, Pedro é titular na equipe sub-20 do clube paulista e logo pode surgir como opção na equipe principal. Com o elenco sub-20 o Peixe chegou ao vice-campeonato na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022, a principal competição de base do país. Já no Brasileiro da categoria, a equipe lidera o seu grupo no torneio.
Após o Santos divulgar em suas redes sociais a renovação com o capixaba, a torcida santista vibrou com a informação e demonstrou apoio ao jogador. Pedrinho promete retribuir as expectativas dos torcedores. “É muito gratificante para mim receber esse carinho da torcida. Eles podem ter certeza que vou dar o meu melhor dentro de campo [...]”, concluiu o jogador.

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