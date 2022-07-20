Projeto Social de muay thai acolhe crianças e adolescentes em Vitória

Projeto visa melhorar qualidade de vida das crianças e adolescentes Crédito: Acervo Pessoal / Jefferson Moura

Jefferson Moura e Viliane Teles deram início ao Projeto Social Campeão na Vida. O projeto visa ensinar muay thai para crianças e adolescentes, de 10 a 18 anos, com aulas gratuitas oferecidas todos os sábados de 13h30 às 14h30 no Equilibrium Centro Esportivo e no Museu Solar de Monjardim, localizados na avenida Paulino Muller. Com aulas ministradas no bairro Jucutuquara , em Vitória , o casalderam início aoO projeto visa ensinar muay thai para crianças e adolescentes, de 10 a 18 anos, com aulas gratuitas oferecidas todos os sábados de 13h30 às 14h30 no Equilibrium Centro Esportivo e no Museu Solar de Monjardim, localizados na avenida Paulino Muller.

O casal de professores têm o objetivo de criar oportunidade e fomentar a esperança para as crianças através do esporte. O professor Jefferson Moura, é fruto de um projeto social e, com o projeto quer dar para as crianças a oportunidade que recebeu quando mais novo. “Eu saí de um projeto social na Bahia que me salvou das drogas. Hoje me tornei empresário e viajei o mundo através do muay thai, assim posso ajudar os jovens contando minha história para eles. Eu entendo a situação que eles vivem e sei o que eles passam”, contou.

O projeto incentiva os alunos a se manter no esporte e por meio dele melhorar a qualidade de vida. “Eu almejo plantar uma semente no coração deles, e fazer com que eles vejam que têm oportunidades. Só precisam de pessoas que acreditem nos sonhos deles", complementou Jefferson em entrevista para A Gazeta.

Até então, o projeto tem cerca de 10 alunos matriculados e o casal almeja alcançar a marca de 20 alunos para abrir uma nova turma e atender mais jovens.

Jefferson com alunos Crédito: Acervo Pessoal / Jefferson Moura

PROJETO PARA MULHERES

Além do projeto para a juventude, o casal também dá início ao Guerreiras da Comunidade. Neste projeto, os professores irão acolher, também de forma gratuita, as mães dos alunos atendidos no Campeão na Vida e demais mulheres que queiram aprender as técnicas do muay thai.

A ideia com o segundo projeto é ensinar para as mulheres a prática do esporte e dicas de defesa pessoal para o dia a dia. A professora Viliane Teles irá ministrar palestras de empoderamento feminino juntamente com as aulas de muay thai comandadas por Jefferson.

OS PROJETOS