Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Campeão na Vida

Projeto Social de muay thai acolhe crianças e adolescentes em Vitória

Com aulas para jovens de 10 a 18 anos, o projeto idealizado pelo treinador Jefferson e pela esposa Viliane promove o esporte para a juventude com aulas gratuitas
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

20 jul 2022 às 11:34

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 11:34

Projeto visa melhorar qualidade de vida das crianças e adolescentes
Projeto visa melhorar qualidade de vida das crianças e adolescentes Crédito: Acervo Pessoal / Jefferson Moura
Com aulas ministradas no bairro Jucutuquara, em Vitória, o casal Jefferson Moura e Viliane Teles deram início ao Projeto Social Campeão na Vida. O projeto visa ensinar muay thai para crianças e adolescentes, de 10 a 18 anos, com aulas gratuitas oferecidas todos os sábados de 13h30 às 14h30 no Equilibrium Centro Esportivo e no Museu Solar de Monjardim, localizados na avenida Paulino Muller.
O casal de professores têm o objetivo de criar oportunidade e fomentar a esperança para as crianças através do esporte. O professor Jefferson Moura, é fruto de um projeto social e, com o projeto quer dar para as crianças a oportunidade que recebeu quando mais novo. “Eu saí de um projeto social na Bahia que me salvou das drogas. Hoje me tornei empresário e viajei o mundo através do muay thai, assim posso ajudar os jovens contando minha história para eles. Eu entendo a situação que eles vivem e sei o que eles passam”, contou.
O projeto incentiva os alunos a se manter no esporte e por meio dele melhorar a qualidade de vida. “Eu almejo plantar uma semente no coração deles, e fazer com que eles vejam que têm oportunidades. Só precisam de pessoas que acreditem nos sonhos deles", complementou Jefferson em entrevista para A Gazeta.
Até então, o projeto tem cerca de 10 alunos matriculados e o casal almeja alcançar a marca de 20 alunos para abrir uma nova turma e atender mais jovens.
Jefferson com os alunos
Jefferson com alunos Crédito: Acervo Pessoal / Jefferson Moura

PROJETO PARA MULHERES

Além do projeto para a juventude, o casal também dá início ao Guerreiras da Comunidade. Neste projeto, os professores irão acolher, também de forma gratuita, as mães dos alunos atendidos no Campeão na Vida e demais mulheres que queiram aprender as técnicas do muay thai.
A ideia com o segundo projeto é ensinar para as mulheres a prática do esporte e dicas de defesa pessoal para o dia a dia. A professora Viliane Teles irá ministrar palestras de empoderamento feminino juntamente com as aulas de muay thai comandadas por Jefferson.

OS PROJETOS

  • Campeão na Vida
    Público atendido:     Jovens de 10 à 18 anos
    Local: Equilibrium Centro Esportivo / Museu Solar Monjardim - Vitória
    Horário: Todos os sábados, a partir de 13h30

  • Guerreiras da Comunidade
    Público atendido:     Mães dos alunos do Campeão na Vida; mulheres interessadas em aprender muaythai para defesa pessoal
    Local:  Equilibrium Centro Esportivo / Museu Solar Monjardim - Vitória
    Horário: Todas as quartas-feiras, a partir de 16h

Veja Também

Capixaba de apenas 7 anos coleciona mais de 30 conquistas no jiu-jítsu

Capixaba vence a Ultramaratona de Formosa, na Argentina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Vitória (ES) Somos Capixabas Bairro Jucutuquara Muay Thai
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados