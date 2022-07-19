Capixaba de apenas 7 anos coleciona mais de 30 conquistas no jiu-jítsu

Lorenzo Pimentel coleciona medalhas em várias competições Crédito: Acervo Pessoal

Lorenzo Pimentel já coleciona títulos importantes no jiu-jítsu, em competições de nível nacional e internacional. Apenas 7 anos de idade, quase 40 campeonatos disputados, mais de 38 medalhas conquistadas. Essa é apenas a ponta da história de um ‘pequeno grande guerreiro’ morador da Serra já coleciona títulos importantes no jiu-jítsu, em competições de nível nacional e internacional.

Influenciado pelo pai José Roberto, o jovem começou a demonstrar interesse pelo esporte ainda bem novo, e passou a frequentar os treinos da categoria em uma academia Laranjeiras. Desde então, Lorenzo não soltou mais o kimono e conquista cada vez mais espaço no esporte, se tornando uma promessa capixaba do jiu-jítsu. Apoiado pelo pai, o 'Monstrinho' - como foi apelidado na academia, começou a treinar e logo de início demonstrou grande aptidão para a luta.

"Quando vi meu pai lutando, eu achei muito legal a maneira como o jiu-jítsu ensina a se defender. Daí eu quis praticar e nunca quero parar de lutar", comentou o pequeno Lorenzo.

Logo aos 4 anos, foi campeão da World Cup Jiu-Jitsu, em Vitória . Na sequência, fez bonito no Pan-Americano e garantiu mais um troféu para sua coleção. Com 5 anos fez história ao conquistar a medalha de ouro na Copa Internacional Abu Dhabi, com etapa realizada em Guarapari

Lorenzo em luta pelo Campeonato Brasileiro de 2021 Crédito: Acervo Pessoal

Bebeto, como o pai é conhecido no meio do esporte, salienta que Lorenzo é um grande influenciador dos amigos nos treinos. Auxilia os colegas e os incentiva para que participem de competições. "Meu sentimento maior é o de orgulho por ele ser um menino tão talentoso. Tenho certeza que ele será uma grande referência no jiu-jitsu", disse o pai.

Lorenzo diz que seu sonho é seguir os passos do pai e quer ajudar as pessoas por meio do esporte.

"Eu quero continuar lutando bastante e um dia ainda vou abrir uma academia para ensinar jiu-jítsu para as pessoas" Lorenzo Pimentel - Atleta mirim de jiu-jítsu, dono de mais de 38 medalhas em 40 torneios disputados.

Recentemente Lorenzo ergueu o troféu do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu, realizado no mês de maio, em Vitória. E segue com uma sequência de vitórias incríveis, está invicto no ano de 2022 com 14 vitórias e também detém os recordes de lutas mais rápidas na categoria mirim. Finalizou o oponente em apenas 15 segundos na disputa do Campeonato Goiano e em incríveis 4 segundos garantiu a vitória durante luta do Campeonato do Caparaó, aqui no Espírito Santo

A família de Lorenzo conta que ele se adaptou com rapidez e facilidade ao esporte. "Fico orgulhosa de ver a força de vontade e determinação dele e do pai. Para o Lorenzo o jiu-jítsu é natural. Como ele se acostumou com os tatames desde muito novo, ele trata tudo com leveza", conta a mãe Ednea Pimentel.

Apesar do destaque nas competições, nas redes sociais e tendo grandes conquistas em alto nível, os pais ainda lamentam a dificuldade de conseguir incentivo e patrocínio para pagar pelos torneios fora do Espírito Santo e do Brasil. "Existem sim algumas pessoas que colaboram com o Lorenzo. Mas 90% das despesas de campeonatos, passagens aéreas, somos nós (pais do Lorenzo) que pagamos. Estamos em busca de novos patrocinadores para apoio nessas situações", finalizou o pai.