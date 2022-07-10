Proibida de jogar campeonato por ser menina, Laurinha ganha bolsa no Vitória

Depois de ser impedida de disputar um campeonato de futsal pelos simples fato de ser uma menina , a atleta Laurinha, de apenas oito anos, ganhou uma bolsa para ingressar na escolinha de futebol do Vitória, time da Capital do Estado. De quebra, a craque mirim ainda teve a chance de entrar com os jogadores no gramado do estádio Salvador Costa na goleada do time alvianil sobre o CTE Colatina por 7 a 1, que garantiu a classificação da equipe à semifinal da Copa ES.

Laurinha entrou em campo com os jogadores do Vitória na partida desse sábado (9) Crédito: Wagner Chaló

Para Laís Matias Adolfo, mãe da Laurinha, poder jogar em um time de relevância do Espírito Santo como o Vitória é uma chance de ouro. Ela contou que a menina é apaixonada por futebol e vive com a bola no pé.

"Ela ficou extremamente feliz! Quem a conhece sabe o quanto que ela ama futebol. Ganhar a oportunidade de treinar em um clube como o Vitória é muito importante para ela. Foi um surpresa e tanto pra ela, apesar de pequena ela tem uma história muito linda com o futebol", contou.

A garotinha também foi surpreendida com a chance de entrar em campo com os jogadores do Vitória, segundo Laís, a primeira vez em que ela pode vivenciar a atmosfera de uma grande partida tão de perto.

"Ter entrado no campo hoje, e ter vivenciado o clima de uma partida ali pertinho… ela aproveitou cada segundo! 24 horas por dia ela está com uma bola no pé ou assistindo jogos na TV", destacou a mãe de Laurinha.

Laura Matias, 8 anos, atleta de futebol ganhou bolsa na escolinha do Vitória Crédito: Vitor Jubini

Ver a filha podendo jogar futebol livremente é também uma conquista para a própria Laís. Ela contou que, quando criança, também foi impedida de aproveitar o esporte que deveria ser para todos e, por isso, lamentou o episódio que Laurinha viveu.

"Foi um choque e tanto ter visto ela passar por essa situação ano passado e ainda tão pequena. Eu, quando mais nova, já fui impedida de jogar também, mas naquela época era difícil mesmo! Ver isso acontecer nos dias de hoje, com uma criança de 8 anos, é muito decepcionante", disse.

"A Laurinha ter conquistado esse espaço hoje é uma vitória para mim e para todas as meninas que amam futebol" Laís Matias Adolfo - Mãe da Laurinha

A mãe afirmou ainda que o fato de Laurinha estar conquistando o espaço dela no futebol é gratificante para ela e garantiu que entrar em campo com o Vitória e ganhar a bolsa na escolinha do time ficará na cabeça da menina para sempre.

"Ela aos pouco está conquistando o espaço dela e por mérito dela, isso pra mim significa muito. Sei que são apenas os primeiros passos, mas tenho certeza que tudo que ela viveu hoje vai ficar na memória dela de uma maneira muito especial!", celebrou Laís.

Que grupo maravilhoso! ??‍♂️



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Laurinha começa na escolinha do Vitória nesta segunda-feira (11) . A mãe dela contou que elas foram pegas de surpresa pelo presente.