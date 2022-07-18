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Capixaba vence a Ultramaratona de Formosa, na Argentina

Carlos Gusmão disputou prova de 100 km que é válida pelo Campeonato Argentino de Ultramaratona
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2022 às 15:50

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 15:50

Carlos Henrique Rufino Gusmão, 41 anos, ultramaratonista de Vila Velha
Carlos Henrique Rufino Gusmão, 43 anos, ultramaratonista de Vila Velha Crédito: Acervo pessoal
No último sábado (16), o ultramaratonista Carlos Gusmão venceu os 100 km da Ultramaratona de Formosa, prova válida pelo Campeonato Argentino de Ultramaratona, realizado na cidade de Formosa-ARG. Com tempo de  8h25m, correndo a uma média de 12km/h, o capixaba  superou o argentino Javier Zannino que concluiu a prova em 8h33m, chegando em segundo.
"Foi um grande duelo com o Zannino, corremos juntos praticamente durante toda a prova e por volta do km 60 assumimos a liderança e nos mantivemos na frente até o final. Foi uma prova muito dura pois estava frio, chovendo e com ventos muito fortes", contou o atleta de Vila Velha
Carlos também lembrou o momento chave da competição, e o que o levou à vitória. "Quando retornamos contra o vento ele conseguia se recuperar e abria vantagem, já estava no meu limite, mas quando faltavam 2 voltas (10 km) ele diminuiu o ritmo e consegui abrir uma boa vantagem e garantir essa importante vitória".
Esta prova fez parte da preparação para correr os 246 km da Spartathlon na Grécia no final de Setembro. "Vencer me deu uma força a mais para seguir treinando e a confiança que precisava para chegar bem no Spartathlon", disse Carlos Gusmão.

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