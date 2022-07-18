Capixaba vence a Ultramaratona de Formosa, na Argentina

No último sábado (16), o ultramaratonista Carlos Gusmão venceu os 100 km da Ultramaratona de Formosa, prova válida pelo Campeonato Argentino de Ultramaratona, realizado na cidade de Formosa-ARG. Com tempo de 8h25m, correndo a uma média de 12km/h, o capixaba superou o argentino Javier Zannino que concluiu a prova em 8h33m, chegando em segundo.

Carlos também lembrou o momento chave da competição, e o que o levou à vitória. "Quando retornamos contra o vento ele conseguia se recuperar e abria vantagem, já estava no meu limite, mas quando faltavam 2 voltas (10 km) ele diminuiu o ritmo e consegui abrir uma boa vantagem e garantir essa importante vitória".