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Circuito Nacional Amador

ES recebe primeira etapa do Circuito Nacional Surf de Base

Atletas de vários estados desembarcam em Vila Velha para competição da categoria que antecede os circuitos profissionais do esporte
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

20 jul 2022 às 18:20

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 18:20

Capixaba Ana Dagostini representa o ES na categoria sub-12
Capixaba Ana Dagostini representa o ES na categoria sub-12 Crédito: Acervo Pessoal
Entre os dias 22 e 24 de julho, a Ponta da Fruta, em Vila Velha, vai sediar a primeira etapa do Circuito Brasileiro Surf de Base. Depois de Guriri receber a 2ª Etapa do Circuito Estadual Capixaba, o Estado agora se prepara para receber atletas do país inteiro.
Nomes como Eric Grattz, Gabriel Lucas, Guilherme Silva e os irmãos Luca e Noah Sathler, são presença garantida na disputa do Brasileiro. Eric recentemente foi campeão do Búzios Surf Pro 2022, no Estado do Rio de Janeiro, desbancando os donos da casa. E no último sábado (16), foi campeão da segunda etapa do Estadual Capixaba, na categoria sub-12, realizada em Guriri. O atleta se prepara para a etapa do nacional e está na expectativa para garantir mais um título para sua coleção.
“Estou treinando bastante para o campeonato, tanto fisicamente, quanto psicologicamente. Competir em casa me deixa mais motivado para trazer o título ‘pra’ cá e colocar no meu estoque de premiações”, contou o jovem capixaba.
Com apenas 10 anos, Grattz já é considerado uma promessa do surfe e está motivado para a etapa do circuito nacional disputada aqui no Estado. “Amo ouvir a galera gritando meu nome. Me motiva para ser a promessa do surfe capixaba, ganhar os campeonatos e treinar mais. Fico muito feliz em ser considerado um dos melhores do Espírito Santo.”
Outra presença capixaba garantida no Circuito Brasileiro é a jovem Ana Dagostini. Com apenas 9 anos, a garota se destaca nas baterias que disputa pelo país, e vem treinando firme para a competição.
"Ana treina durante a semana inteira, treina o físico, o psicológico e vai surfar. Nessa competição ela vai disputar uma categoria acima da ela [na sub-12], já que o Circuito Nacional não tem categoria sub-10", disse o pai e treinador Benito Dagostini.
"O maior desafio na competição vai ser a grande competitividade, tem atletas de vários estados e em grande nível, como por exemplo a Alice Simonassi, também capixaba, e as surfistas de São Paulo e do Sul. Mesmo com a grande disputa, nossa expectativa está bem grande", finalizou.
O Circuito Nacional Surf de Base contará com cerca de 240 atletas, de 15 estados.  De acordo com a Federação de Surfe do Espírito Santo (Fesurf), o Estado terá 12 atletas na estreia da competição. Na sequência os competidores se preparam para a segunda etapa, que será realizada em Pernambuco.

O CIRCUITO:

  • 1ª Etapa: 22 a 24 de julho
    Local: Praia do Buraco - Ponta da Fruta, Vila Velha

  • 2ª Etapa: 5 a 7 de agosto
    Local: Pernambuco

  • 3ª Etapa: 2 a 4 de setembro
    Local: Rio Grande do Sul

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