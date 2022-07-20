ES recebe primeira etapa do Circuito Nacional Surf de Base

Capixaba Ana Dagostini representa o ES na categoria sub-12 Crédito: Acervo Pessoal

Circuito Brasileiro Surf de Base. Depois de Guriri receber a 2ª Etapa do Circuito Estadual Capixaba, o Estado agora se prepara para receber atletas do país inteiro. Entre os dias 22 e 24 de julho, a Ponta da Fruta, em Vila Velha , vai sediar a primeira etapa do. Depois de Guriri receber a 2ª Etapa do Circuito Estadual Capixaba, o Estado agora se prepara para receber atletas do país inteiro.

Nomes como Eric Grattz, Gabriel Lucas, Guilherme Silva e os irmãos Luca e Noah Sathler, são presença garantida na disputa do Brasileiro. Eric recentemente foi campeão do Búzios Surf Pro 2022 , no Estado do Rio de Janeiro , desbancando os donos da casa. E no último sábado (16), foi campeão da segunda etapa do Estadual Capixaba, na categoria sub-12, realizada em Guriri. O atleta se prepara para a etapa do nacional e está na expectativa para garantir mais um título para sua coleção.

“Estou treinando bastante para o campeonato, tanto fisicamente, quanto psicologicamente. Competir em casa me deixa mais motivado para trazer o título ‘pra’ cá e colocar no meu estoque de premiações”, contou o jovem capixaba.

Com apenas 10 anos, Grattz já é considerado uma promessa do surfe e está motivado para a etapa do circuito nacional disputada aqui no Estado . “Amo ouvir a galera gritando meu nome. Me motiva para ser a promessa do surfe capixaba, ganhar os campeonatos e treinar mais. Fico muito feliz em ser considerado um dos melhores do Espírito Santo.”

Outra presença capixaba garantida no Circuito Brasileiro é a jovem Ana Dagostini. Com apenas 9 anos, a garota se destaca nas baterias que disputa pelo país, e vem treinando firme para a competição.

"Ana treina durante a semana inteira, treina o físico, o psicológico e vai surfar. Nessa competição ela vai disputar uma categoria acima da ela [na sub-12], já que o Circuito Nacional não tem categoria sub-10", disse o pai e treinador Benito Dagostini.

"O maior desafio na competição vai ser a grande competitividade, tem atletas de vários estados e em grande nível, como por exemplo a Alice Simonassi, também capixaba, e as surfistas de São Paulo e do Sul. Mesmo com a grande disputa, nossa expectativa está bem grande", finalizou.

O Circuito Nacional Surf de Base contará com cerca de 240 atletas, de 15 estados. De acordo com a Federação de Surfe do Espírito Santo (Fesurf), o Estado terá 12 atletas na estreia da competição. Na sequência os competidores se preparam para a segunda etapa, que será realizada em Pernambuco.

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